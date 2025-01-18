Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Rock the Mountain 2025: com mais de 100 atrações, veja o line up completo
Música

Rock the Mountain 2025: com mais de 100 atrações, veja o line up completo

O festival revelou, nesta sexta-feira (17), todos os artistas e bandas selecionados para o evento, que contará com seis dias de muita música
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 18 de Janeiro de 2025 às 13:26

Line-up Rock The Mountain 2025
Line-up Rock The Mounain Crédito: Igor do Vale / Agatha Gameiro / Levi Bianco / ALEXANDRE BRUM / Folhapress
O Rock the Mountain, um dos principais festivais do Brasil, anunciou o line-up completo para sua maior edição até agora. Combinando música, diversão, gastronomia vegetariana e sustentabilidade em meio à natureza da Serra do Rio de Janeiro, o evento ocorrerá ao longo de seis dias e incluirá, pela primeira vez, uma noite de abertura incorporada à programação.
Nomes como Caetano Veloso, L’Impératrice, Criolo e Capital Inicial somam-se a uma seleção estrelada, que inclui Chet Faker, Jorja Smith, Liniker, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Gloria Groove, João Gomes e Pedro Sampaio. Com mais de 100 apresentações e os mesmos artistas nos dois finais de semana, o festival promete uma experiência única para o público.

Line-up de peso

Os palcos Floresta, Estrela e Mangolab receberão um elenco de artistas brasileiros consagrados, como Caetano Veloso, BaianaSystem, Ney Matogrosso, Liniker, BK’, Gloria Groove, João Gomes, Ana Carolina, Capital Inicial, Os Mutantes (com Duda Brack), Samuel Rosa, Criolo, Lia de Itamaracá, Chico César e Zeca Baleiro, Pedro Sampaio, Psirico, Zaynara, Fundo de Quintal, Mapei, Yago Oproprio, Mariana Aydar, Ajuliacosta, Supla, N.I.N.A, Don L, Tributo a Raul Seixas, Thiago Pantaleão, Brisa Flow, Joyce Alane, Evinha, Curumim, Mu540, Catto, Valeria Barcelos, Bruna Black e Mari Jasca.
BaianaSystem
BaianaSystem Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Entre os artistas internacionais, destacam-se:
  • Jorja Smith, grande nome do R&B atual e vencedora do BRIT Awards Critics’ Choice;
  • Chet Faker (também conhecido como Nick Murphy), que mistura soul e música eletrônica;
  • L’Impératrice, banda francesa de pop e nu-disco;
  • Horse Meat Disco, o quarteto inglês que reviveu a disco music com o aclamado álbum Love and Dancing.

Diversidade e inovação

O Palco Samba contará com os grupos Samba Que Elas Querem, Quintal da Magia, Samba do Sacramento e Vem Sambar Iaiá. Pensando no público infantil, atrações como Beatles para Crianças e Os Saltimbancos de Chico Buarque prometem encantar famílias inteiras.
Além da música, o festival inclui 11 palcos, gastronomia variada, atrações como tirolesa, balão, roda-gigante e instalações artísticas. Em 2024, o evento reuniu mais de 100 mil pessoas no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, e a expectativa para 2025 é ainda maior.
Ricardo Brautigam, sócio e idealizador do Rock the Mountain, destacou a expansão do evento. “Pela primeira vez teremos um festival com seis dias, incluindo a noite de abertura, que agora faz parte do pacote de ingressos. Estamos trazendo mais artistas internacionais e diversificando ainda mais a programação, sem deixar de valorizar nossa música brasileira, com representantes de diferentes ritmos e estilos.”
Banda Capital Inicial
Banda Capital Inicial Crédito: Bruno Santos/Folhapress

Ingressos e datas

Os ingressos já estão à venda no site oficial do festival. Confira as datas:
  • Primeiro final de semana: 31/10, 01 e 02/11
  • Segundo final de semana: 07, 08 e 09/11
Acompanhe as redes sociais e o site www.rockthemountain.com.br para mais informações.

Veja Também

Macucos celebra 25 anos com álbum novo e show gratuito em Vila Velha

Festival Delírio Tropical agita Vila Velha até o final do mês; veja programação

Novidades de Morenna e Ficore agitam o primeiro “Tocou, Pocou” de 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Rock Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados