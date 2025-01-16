Festival Delírio Tropical agita Vila Velha até o final do mês; veja programação

O festival é um dos maiores eventos de música regional do Espírito Santo Crédito: Jack Films

Mesmo com o tempo chuvoso, o público compareceu ao primeiro dia do Delírio Tropical, que começou nesta quarta-feira (15), na Arena de Verão de Vila Velha. O festival, que já se consolidou como um dos maiores eventos de música regional do Espírito Santo, segue até o dia 26 de janeiro com uma programação recheada de atrações musicais, espaço para gastronomia, artesanato e atividades infantis – tudo com entrada gratuita.

A estrutura do festival, que conta com mais de 2 mil metros quadrados de área coberta, garantiu conforto para quem encarou a chuva para curtir os shows e explorar as diversas atividades oferecidas.

O palco do festival receberá nomes consagrados como Supercombo, Dead Fish, Casaca, Macucos, Lordose Pra Leão e Herança Negra, além de bandas tradicionais de congo como Mestre Honório e Tambor de Jacaranema. A diversidade de estilos vai do reggae ao hardcore, passando pelo samba, MPB e ritmos eletrônicos.

O evento também busca valorizar artistas locais e incentivar a criação de novos compositores capixabas. “Queremos contribuir para a exaltação dos músicos autorais do Espírito Santo, inspirando novas gerações a criar,” diz Sullivan Silva, da organização do festival.

As bandas Dead Fish e Supercombo estão confirmadas no festival Delírio Tropical Crédito: Marcelo Marafante; Renato Peres

O festival se destaca também pelo compromisso com a acessibilidade, garantindo que pessoas com diferentes necessidades possam aproveitar a programação com conforto e segurança. O plano de acessibilidade inclui banheiros adaptados, rampas de acesso, piso nivelado e uma área reservada com visão privilegiada para o palco.

Além disso, os shows contam com intérpretes de Libras, audiodescrição e cardápios em braille na Vila Gastronômica. Para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), abafadores de ouvido estão disponíveis. Para atender as necessidades do público, o festival disponibilizou um formulário de acessibilidade, que pode ser acessado através do site festivaldeliriotropical.com.br.

Promover a cultura com responsabilidade social é um dos pilares do Delírio Tropical. Unimos cultura, inclusão e sustentabilidade para criar uma experiência que impacta positivamente a sociedade

No próximo dia 22 haverá programação especial para as crianças e, por conta disso, a coordenação do festival fará a distribuição das pulseiras de identificação para os pequenos, com informações sobre os responsáveis.

Serviço

Data: até 26 de janeiro

Local: Arena de Verão da Prefeitura de Vila Velha, Praia de Itapuã

Entrada: Gratuita

Veja a programação completa