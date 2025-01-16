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Festival Delírio Tropical agita Vila Velha até o final do mês; veja programação

O festival, que vai até 26 de janeiro, conta com mais de dois mil metros quadrados de área coberta. Ainda vão subir ao palco bandas como Supercombo e Deadfish. Veja programação
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 19:04

Festival Delírio Tropical
O festival é um dos maiores eventos de música regional do Espírito Santo Crédito: Jack Films
Mesmo com o tempo chuvoso, o público compareceu ao primeiro dia do Delírio Tropical, que começou nesta quarta-feira (15), na Arena de Verão de Vila Velha. O festival, que já se consolidou como um dos maiores eventos de música regional do Espírito Santo, segue até o dia 26 de janeiro com uma programação recheada de atrações musicais, espaço para gastronomia, artesanato e atividades infantis – tudo com entrada gratuita.
A estrutura do festival, que conta com mais de 2 mil metros quadrados de área coberta, garantiu conforto para quem encarou a chuva para curtir os shows e explorar as diversas atividades oferecidas.
O palco do festival receberá nomes consagrados como Supercombo, Dead Fish, Casaca, Macucos, Lordose Pra Leão e Herança Negra, além de bandas tradicionais de congo como Mestre Honório e Tambor de Jacaranema. A diversidade de estilos vai do reggae ao hardcore, passando pelo samba, MPB e ritmos eletrônicos.
O evento também busca valorizar artistas locais e incentivar a criação de novos compositores capixabas. “Queremos contribuir para a exaltação dos músicos autorais do Espírito Santo, inspirando novas gerações a criar,” diz Sullivan Silva, da organização do festival.
As bandas Dead Fish e Supercombo estão confirmadas no festival Delírio Tropical
As bandas Dead Fish e Supercombo estão confirmadas no festival Delírio Tropical Crédito: Marcelo Marafante; Renato Peres
O festival se destaca também pelo compromisso com a acessibilidade, garantindo que pessoas com diferentes necessidades possam aproveitar a programação com conforto e segurança. O plano de acessibilidade inclui banheiros adaptados, rampas de acesso, piso nivelado e uma área reservada com visão privilegiada para o palco.
Além disso, os shows contam com intérpretes de Libras, audiodescrição e cardápios em braille na Vila Gastronômica. Para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), abafadores de ouvido estão disponíveis. Para atender as necessidades do público, o festival disponibilizou um formulário de acessibilidade, que pode ser acessado através do site festivaldeliriotropical.com.br.
Promover a cultura com responsabilidade social é um dos pilares do Delírio Tropical. Unimos cultura, inclusão e sustentabilidade para criar uma experiência que impacta positivamente a sociedade
No próximo dia 22 haverá programação especial para as crianças e, por conta disso, a coordenação do festival fará a distribuição das pulseiras de identificação para os pequenos, com informações sobre os responsáveis.

Serviço

  • Data: até 26 de janeiro
  • Local: Arena de Verão da Prefeitura de Vila Velha, Praia de Itapuã
  • Entrada: Gratuita

Veja a programação completa

  • 16 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)
  • CONCEITO: ANOS 90 – 2000 (CULTURA CANELA VERDE E O ROCKONGO)
  • 17h - DJ Residente: Dani B
  • 17h30 - Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu
  • 18h - Intóxicos part. Dona Fran
  • 20h - Gastação Infinita part. Caju e Lore Dalvi
  • 22h - Sandrera part. Zé Geraldo e Bruno Caliman

  • 17 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
  • CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 (ROCK ALTERNATIVO, REGGAE E ROCKONGO)
  • 15h30 - DJ Residente: Negana
  • 16h - Roça Nova part. Zé Maholics
  • 17h20 - Rodrigo CX part. Plantada
  • 18h40 - Rastaclone
  • 20h40 - Lordose pra Leão
  • 22h30 - Supercombo

  • 18 DE JANEIRO (SÁBADO)
  • CONCEITO: ANOS 90-2000 (O AXÉ E O SAMBA DO ESPÍRITO SANTO)
  • 9h30 - DJ Residente: Sista Ilú
  • 10h - Projeto Feijoada
  • 12h - Banda de Congo Tambor Jacaranema
  • 12h30 - Bloco Balança Penha
  • 13h30 - Ada Koffi part. Anastácia
  • 15h - Diego Lyra part. Orquestra Ammor
  • 17h - Clube do Samba
  • 20h - Sambasoul part. Frazão
  • 22h - Andrea Nery

  • 19 DE JANEIRO (DOMINGO)
  • CONCEITO: ANOS 2000 (REGGAE, SAMBA-ROCK, POP-ROCK)
  • DJ Residente: Maré Selectah
  • 10h - Regional da Nair
  • 12h - Banda de Congo Mestre Alcides
  • 13h - Makossa (Caio Metteoro e Anderson Ventura)
  • 14h45 - Gabriela Brown part. Mallu
  • 16h30 - Macucos & VK e Joe Caetano
  • 18h30 - Xá da Índia part. Di Mello
  • 20h30 - Jota 3 part. BNegão

  • 22 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
  • PROGRAMAÇÃO INFANTIL
  • 16h - DJ Residente
  • 17h30 - Grupo Campanelli
  • 19h30 - Maria Clara e JP
  • 23 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)
  • CONCEITO: ANOS 60-80 (MPB-JAZZ & CONTRACULTURA CAPIXABA)
  • 16h30 - DJ Residente: Karine e as Bolachas
  • 18h30 - Carlos Papel & O Quarto Crescente part. Alexandre Borges
  • 20h - Aurora Gordon part. Paulo Branco & Os Mamíferos
  • 22h - Casaca

  • 24 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
  • CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 - ROCKONGO
  • & HARDCORE (HOMENAGEM AO DIA D)
  • 15h30 - DJ Residente: Carol Vargas
  • 15h55 - Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira
  • 17h30 - Maré Tardia
  • 19h - Roberta de Razão part. Ury Vieira
  • 20h30 - Pé do Lixo
  • 22h30 - Dead Fish

  • 25 DE JANEIRO (SÁBADO)
  • CONCEITO: 2010-2020 (CULTURA URBANA, POP, SAMBA E RAP/HOP)
  • 9h30 - DJ Residente: Marilds
  • 10h - Átilla & Já Gamei
  • 9h55 - Banda de Congo Raízes
  • 14h - Bloco Sambaju
  • 16h - Elaine Augusta part. Samba do Nill
  • 17h - Luiza Andrade part. Comichão
  • 19h - Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda)
  • 20h30 - Herança Negra part. Pedro Perez
  • 22h - PTK
  • 22h30 - Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho

  • 26 DE JANEIRO (DOMINGO)
  • CONCEITO: 2010-2020 (POP, NOVA MPB e LO-FI)
  • 9h30 - DJ Residente: Larissa Tantan
  • 10h - Leozinho & convidados
  • 13h - Banda de Congo Beatos de São Benedito
  • 14h - Bateria da MUG
  • 15h30 - Bela Mattar part. Mariana Coelho
  • 17h30 - Samba Crioulo
  • 20h - Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua

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