Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Garota do Momento

Garota do Momento: conheça o ator capixaba que está na novela da Globo

O ator estreia na Globo como Vinícius, personagem marcante em Garota do Momento, trama ambientada nos anos 1950
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 09:00

O capixaba Elvis Vittorio estreia nas telas da Globo nesta quarta (15)
O capixaba Elvis Vittorio estreia nas telas da Globo nesta quarta (15) Crédito: Vinicius Arneiro / Acervo pessoal
O talento capixaba vai brilhar na novela das 18h da Rede Globo. Elvis Vittorio, de 26 anos, nascido em Vitória e criado na Serra, será Vinícius, um jovem apaixonado por musicais que promete emocionar o público em Garota do Momento. A trama, ambientada nos anos 1950, já é sucesso de audiência e agora ganha um toque especial com a participação de Elvis.
A trajetória de Elvis até o Projac parece saída de um roteiro cinematográfico. Ele estava trabalhando como cantor em um cruzeiro na Europa quando recebeu o primeiro contato da produtora de elenco Letícia Naveira. Mesmo com a distância, a oportunidade foi aproveitada com determinação. "Recebi o pedido para enviar uma self tape (um vídeo), mas, por estar no cruzeiro, não consegui participar dos testes presenciais nas primeiras datas", conta Elvis.
O destino, no entanto, estava ao seu lado. Apenas um dia após retornar ao Brasil, ele conseguiu realizar o teste presencial no Projac. "Eu estava nervoso porque nunca tinha feito teste para novela, mas todos foram muito receptivos e gentis. No final, deu tudo certo", celebra o ator.
Na trama, Elvis interpreta Vinícius, um jovem seguro de si e amante dos musicais. Contudo, o personagem carrega desafios profundos: após problemas familiares, ele vive nas ruas. A conexão com Guto, personagem de Pedro Goifman, será central na narrativa, abordando questões como sexualidade em uma época marcada por tabus.
Guto, personagem de Pedro Goifman, e Vinícius, personagem de Elvis Vittorio em Garota do Momento
Guto, personagem de Pedro Goifman, e Vinícius, personagem de Elvis Vittorio em Garota do Momento Crédito: Acervo pessoal
"Vinícius vai ajudar a desenvolver a história de Guto, que enfrenta conflitos internos e familiares. É uma trama delicada e cheia de surpresas. O que eu posso dizer é que vocês mal podem esperar para verem essa história que vai nascer entre Vinícius e Guto e as surpresas que virão com ela", revela Elvis.
A construção do personagem foi intensa, mas rápida, devido à entrada do ator com a novela já no ar. "Tive a ajuda do preparador de elenco Vinícius Arneiro e do Pedro Goifman, que já estava na novela. Eles foram essenciais para entender o universo do Vinícius", explica.

Uma carreira em ascensão

Elvis sempre teve paixão pelas artes. Ainda na infância, participou de apresentações escolares de teatro e dança. Na adolescência, fez cursos livres no Espírito Santo, mas foi em 2019 que decidiu investir de vez na carreira. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou como ator em 2022.
Musicais marcaram uma virada em sua trajetória. "Eu nem imaginava que sabia cantar", brinca. Após atuar em várias produções do gênero, surgiu a oportunidade de ser cantor em cruzeiros. "Foram cinco meses embarcado, passando por nove países. Foi uma experiência incrível que me preparou para o que veio depois", relembra.
Elvis se apresentando em musical no Cruzeiro em que trabalhou
Elvis se apresentando em musical no Cruzeiro em que trabalhou Crédito: AIDA Cruises Media / Acervo pessoal
Estar em Garota do Momento é, para Elvis, a realização de um sonho. "Cresci assistindo novelas na casa da minha avó e sempre quis estar em uma. É muito especial pisar no Projac e trabalhar com pessoas incríveis. Sinto que estou colhendo os frutos do meu esforço", reflete.
Ainda que não saiba se Vinícius permanecerá até o final da novela, Elvis torce por isso. "Minha torcida é para que ele fique. Estou muito feliz e grato por essa oportunidade, mas sei que é só o começo. Quero continuar trabalhando, estudando e alcançando meus sonhos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas", afirma.

Veja Também

Bola de futebol até altinha: Descubra quais são os melhores modelos

5 livros que Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro, te indica

Conheça os melhores copos térmicos para manter a bebida gelada

Orgulho capixaba

Elvis Vittorio, o ator capixaba
Elvis Vittorio participa da novela Garota do Momento Crédito: Acervo pessoal
Mesmo morando no Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira, Elvis mantém suas raízes capixabas vivas. Ele cresceu em bairros da Serra, como Laranjeiras, Alterosas e Eurico Salles, e carrega com ele o orgulho de representar o Espírito Santo.
Com Garota do Momento, Elvis Vittorio não apenas concretiza seu sonho de estar na televisão, mas também leva o talento capixaba para o horário nobre da Globo, mostrando que, com esforço e paixão, o inimaginável pode se tornar realidade.

Veja Também

TV Globo abre inscrições para novo reality de culinária com Ana Maria Braga

Marcos Mion estreia no cinema nesta semana abordando a paternidade

Capixaba compôs nova música de Aline Wirley e Igor Rickli; ouça

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba estúdios globo Famosos globo Novela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados