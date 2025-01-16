Garota do Momento: conheça o ator capixaba que está na novela da Globo

O capixaba Elvis Vittorio estreia nas telas da Globo nesta quarta (15) Crédito: Vinicius Arneiro / Acervo pessoal

O talento capixaba vai brilhar na novela das 18h da Rede Globo. Elvis Vittorio, de 26 anos, nascido em Vitória e criado na Serra, será Vinícius, um jovem apaixonado por musicais que promete emocionar o público em Garota do Momento. A trama, ambientada nos anos 1950, já é sucesso de audiência e agora ganha um toque especial com a participação de Elvis.

A trajetória de Elvis até o Projac parece saída de um roteiro cinematográfico. Ele estava trabalhando como cantor em um cruzeiro na Europa quando recebeu o primeiro contato da produtora de elenco Letícia Naveira. Mesmo com a distância, a oportunidade foi aproveitada com determinação. "Recebi o pedido para enviar uma self tape (um vídeo), mas, por estar no cruzeiro, não consegui participar dos testes presenciais nas primeiras datas", conta Elvis.

O destino, no entanto, estava ao seu lado. Apenas um dia após retornar ao Brasil, ele conseguiu realizar o teste presencial no Projac. "Eu estava nervoso porque nunca tinha feito teste para novela, mas todos foram muito receptivos e gentis. No final, deu tudo certo", celebra o ator.

Na trama, Elvis interpreta Vinícius, um jovem seguro de si e amante dos musicais. Contudo, o personagem carrega desafios profundos: após problemas familiares, ele vive nas ruas. A conexão com Guto, personagem de Pedro Goifman, será central na narrativa, abordando questões como sexualidade em uma época marcada por tabus.

Guto, personagem de Pedro Goifman, e Vinícius, personagem de Elvis Vittorio em Garota do Momento Crédito: Acervo pessoal

"Vinícius vai ajudar a desenvolver a história de Guto, que enfrenta conflitos internos e familiares. É uma trama delicada e cheia de surpresas. O que eu posso dizer é que vocês mal podem esperar para verem essa história que vai nascer entre Vinícius e Guto e as surpresas que virão com ela", revela Elvis.

A construção do personagem foi intensa, mas rápida, devido à entrada do ator com a novela já no ar. "Tive a ajuda do preparador de elenco Vinícius Arneiro e do Pedro Goifman, que já estava na novela. Eles foram essenciais para entender o universo do Vinícius", explica.

Uma carreira em ascensão

Elvis sempre teve paixão pelas artes. Ainda na infância, participou de apresentações escolares de teatro e dança. Na adolescência, fez cursos livres no Espírito Santo, mas foi em 2019 que decidiu investir de vez na carreira. Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou como ator em 2022.

Musicais marcaram uma virada em sua trajetória. "Eu nem imaginava que sabia cantar", brinca. Após atuar em várias produções do gênero, surgiu a oportunidade de ser cantor em cruzeiros. "Foram cinco meses embarcado, passando por nove países. Foi uma experiência incrível que me preparou para o que veio depois", relembra.

Elvis se apresentando em musical no Cruzeiro em que trabalhou Crédito: AIDA Cruises Media / Acervo pessoal

Estar em Garota do Momento é, para Elvis, a realização de um sonho. "Cresci assistindo novelas na casa da minha avó e sempre quis estar em uma. É muito especial pisar no Projac e trabalhar com pessoas incríveis. Sinto que estou colhendo os frutos do meu esforço", reflete.

Ainda que não saiba se Vinícius permanecerá até o final da novela, Elvis torce por isso. "Minha torcida é para que ele fique. Estou muito feliz e grato por essa oportunidade, mas sei que é só o começo. Quero continuar trabalhando, estudando e alcançando meus sonhos, sempre com o objetivo de ajudar as pessoas", afirma.

Orgulho capixaba

Elvis Vittorio participa da novela Garota do Momento Crédito: Acervo pessoal

Mesmo morando no Rio de Janeiro, onde construiu sua carreira, Elvis mantém suas raízes capixabas vivas. Ele cresceu em bairros da Serra, como Laranjeiras, Alterosas e Eurico Salles, e carrega com ele o orgulho de representar o Espírito Santo.