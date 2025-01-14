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Cinema

Marcos Mion estreia no cinema nesta semana abordando a paternidade

Marcos Mion conversou com HZ sobre detalhes do novo longa, que chega aos cinemas no dia 16 de janeiro. Na papo, ele ainda lembrou uma história com menino capixaba
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 09:01

“Eu queria que esse filme fosse um momento onde a gente tivesse o autismo na tela do cinema sendo representado de uma forma como entretenimento”. É assim que Marcos Mion define seu novo filme “MMA - Meu Melhor Amigo”, que estreia no dia 16 de janeiro em todo Brasil.
No longa, Mion dá vida a Max Machadada, considerado o maior campeão de MMA do mundo, que enfrenta o declínio de sua carreira, enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro. Nesse período, ele recebe a notícia que é pai de um menino autista de 8 anos, e então descobre que precisa enfrentar vários desafios: compreender seu filho, ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira.
Marcos Mion conversou com HZ sobre detalhes do novo longa
Marcos Mion conversou com HZ sobre detalhes do novo longa Crédito: Globo Filmes
HZ conversou com o apresentador do “Caldeirão com o Mion” sobre todos os detalhes do filme. Sobre as semelhanças do roteiro com a sua vida pessoal, Mion deixou claro que não se trata de um filme sobre ele, mas que emprestou muitos momentos reais para as telonas.
“Eu nunca teria a pretensão de fazer um filme contando a minha vida. Mas eu já passei por muita coisa nessa vida que são passíveis de identificação da maioria das pessoas. Então pegar esses elementos da minha vida e emprestar para uma outra história foi o grande objetivo”, pontua Mion.
"Existem muitos filmes que trazem a densidade, que também é muito necessária, mas eu sou um cara que gosta de levar esperança para as pessoas. Eu queria que tivesse um filme que abordasse o autismo e suas dificuldades, mas que fosse um filme solar. É para sair com o coração sorrindo”, conta Mion.
Antônio Fagundes e Marcos Mion
Antônio Fagunges participa do filme  Crédito: Globo Filmes

RELAÇÃO COM AUTISTA CAPIXABA

Sem dar tanto spoiler, mas uma das cenas retrata o hiperfoco de Bruno (Guilherme Tavares), filho de Max (Mion), com a cena de um desenho. No filme, ele repete várias vezes o mesmo trecho. Esse episódio lembrou o vídeo do capixaba Paulo Roberto, um menino autista que viralizou dançando uma coreografia do filme Moana.
Mion chegou a entrar em contato com Paulo e a mãe dele, Aline Rosa, pelas redes sociais, em novembro de 2024. No bate papo, Paulo chegou a dizer que já perdeu as contas de quantas vezes assistiu ao filme. “Eu gosto mais da parte quando Maui se transforma em animais”, disse o capixaba.
Agora, Mion fez questão de relembrar o vídeo do capixaba e ainda contar uma história com seu filho Romeu, de 18 anos, que é diagnosticado com autismo. “Eu coloquei isso (o hiperfoco) no filme porque o Romeu é assim. Hoje o hiperfoco do Romeu é o Caldeirão, ele vive todos os dias. Então eu assisto os programas umas 58 vezes. Ele gosta de perguntar sobre as coisas”.

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“Isso é mais uma coisa que eu emprestei para o filme. Eu lembro que do Romeu era a música ‘Auimaue’ (The Lion Sleeps Tonight, do Rei Leão). A gente dá risada lembrando, eu a Suzana, porque era o ‘Auimaue’ o dia inteiro (risos)”, lembrou o apresentador - que pela primeira  é protagonista no cinema.

O QUE ESPERAR DO FILME?

Embora o nome faça referência ao MMA, a luta serve apenas como pano de fundo para a história de Max Machadada (Marcos Mion) e seu filho Bruno (Guilherme Tavares). O título é uma metáfora para "Meu Melhor Amigo", refletindo a jornada transformadora entre pai e filho. Ideal para toda a família, o filme aborda temas universais como superação, paternidade e aceitação.
Elenco do filme
Elenco do filme "MMA - Meu Melhor Amigo" Crédito: Globo Filmes
A relação entre Max e Bruno é o coração da trama, mas a história também se aprofunda em outras conexões – como, por exemplo, a de Max com seu próprio pai, Fred Fontana (interpretado por Antônio Fagundes). O elenco do filme ainda conta com e Andréia Horta (Laís) e o Vanessa Giacomo (Mariana).

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