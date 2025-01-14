Marcos Mion estreia no cinema nesta semana abordando a paternidade

“Eu queria que esse filme fosse um momento onde a gente tivesse o autismo na tela do cinema sendo representado de uma forma como entretenimento”. É assim que Marcos Mion define seu novo filme “MMA - Meu Melhor Amigo”, que estreia no dia 16 de janeiro em todo Brasil.

No longa, Mion dá vida a Max Machadada, considerado o maior campeão de MMA do mundo, que enfrenta o declínio de sua carreira, enquanto se recupera de uma lesão séria no ombro. Nesse período, ele recebe a notícia que é pai de um menino autista de 8 anos, e então descobre que precisa enfrentar vários desafios: compreender seu filho, ressignificar seus valores e se preparar para a maior luta da carreira.

Marcos Mion conversou com HZ sobre detalhes do novo longa Crédito: Globo Filmes

HZ conversou com o apresentador do “Caldeirão com o Mion” sobre todos os detalhes do filme. Sobre as semelhanças do roteiro com a sua vida pessoal, Mion deixou claro que não se trata de um filme sobre ele, mas que emprestou muitos momentos reais para as telonas.

“Eu nunca teria a pretensão de fazer um filme contando a minha vida. Mas eu já passei por muita coisa nessa vida que são passíveis de identificação da maioria das pessoas. Então pegar esses elementos da minha vida e emprestar para uma outra história foi o grande objetivo”, pontua Mion.

"Existem muitos filmes que trazem a densidade, que também é muito necessária, mas eu sou um cara que gosta de levar esperança para as pessoas. Eu queria que tivesse um filme que abordasse o autismo e suas dificuldades, mas que fosse um filme solar. É para sair com o coração sorrindo”, conta Mion.

Antônio Fagunges participa do filme Crédito: Globo Filmes

RELAÇÃO COM AUTISTA CAPIXABA

Sem dar tanto spoiler, mas uma das cenas retrata o hiperfoco de Bruno (Guilherme Tavares), filho de Max (Mion), com a cena de um desenho. No filme, ele repete várias vezes o mesmo trecho. Esse episódio lembrou o vídeo do capixaba Paulo Roberto, um menino autista que viralizou dançando uma coreografia do filme Moana.

Mion chegou a entrar em contato com Paulo e a mãe dele, Aline Rosa, pelas redes sociais, em novembro de 2024. No bate papo, Paulo chegou a dizer que já perdeu as contas de quantas vezes assistiu ao filme. “Eu gosto mais da parte quando Maui se transforma em animais”, disse o capixaba.

Agora, Mion fez questão de relembrar o vídeo do capixaba e ainda contar uma história com seu filho Romeu, de 18 anos, que é diagnosticado com autismo. “Eu coloquei isso (o hiperfoco) no filme porque o Romeu é assim. Hoje o hiperfoco do Romeu é o Caldeirão, ele vive todos os dias. Então eu assisto os programas umas 58 vezes. Ele gosta de perguntar sobre as coisas”.

“Isso é mais uma coisa que eu emprestei para o filme. Eu lembro que do Romeu era a música ‘Auimaue’ (The Lion Sleeps Tonight, do Rei Leão). A gente dá risada lembrando, eu a Suzana, porque era o ‘Auimaue’ o dia inteiro (risos)”, lembrou o apresentador - que pela primeira é protagonista no cinema.

O QUE ESPERAR DO FILME?

Embora o nome faça referência ao MMA, a luta serve apenas como pano de fundo para a história de Max Machadada (Marcos Mion) e seu filho Bruno (Guilherme Tavares). O título é uma metáfora para "Meu Melhor Amigo", refletindo a jornada transformadora entre pai e filho. Ideal para toda a família, o filme aborda temas universais como superação, paternidade e aceitação.

Elenco do filme "MMA - Meu Melhor Amigo" Crédito: Globo Filmes