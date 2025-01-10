‘The Masked Singer’ estreia neste domingo (12) em homenagem às novelas nos 60 anos da TV Globo

‘The Masked Singer’ estreia 5ª temporada temática em homenagem às novelas nos 60 anos da TV Globo Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

A TV Globo começa o ano de 2025 em clima de festa: estreia, neste domingo (12), após ‘Temperatura Máxima’, a quinta temporada do ‘The Masked Singer Brasil’, que homenageia as novelas dando início à comemoração de 60 anos da TV Globo. Eliana, que completa 20 anos de carreira aos domingos na TV brasileira, assume a apresentação. E as novidades não param por aí.

Com um novo time de jurados, o programa contará com a participação de Tony Ramos, Belo, Tatá Werneck – que ocupou o posto na segunda temporada – e a apresentadora Sabrina Sato, jurada desde a terceira temporada. Kenya Sade continua à frente dos bastidores, investigando e interagindo com a plateia para desvendar as identidades das personalidades mascaradas.

‘The Masked Singer’ estreia 5ª temporada temática em homenagem às novelas nos 60 anos da TV Globo Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

As fantasias dos participantes serão inspiradas em personagens icônicos das telenovelas brasileiras, revisitando momentos marcantes da cultura e memória do país. As apresentações também serão embaladas por trilhas sonoras de novelas que foram grandes destaques na emissora ao longo dessas seis décadas, criando uma experiência nostálgica e emocionante para o público.

Eliana, animada com a novidade, compartilha sua empolgação para a estreia: "Estou com a expectativa altíssima! O ‘The Masked Singer' é a Broadway da TV, e não vejo a hora de começar. Vai ser meu retorno para a TV aberta, um reencontro com meu público, a comemoração dos meus 20 anos de carreira aos domingos e meu primeiro reality musical. O programa é uma paixão minha e da minha família, que adoramos assistir. Com uma produção impecável, musicais incríveis, jurados de peso, plateia vibrante e surpresas a cada episódio, ‘The Masked Singer’ é feito para divertir toda a família brasileira", declara Eliana.

‘The Masked Singer’ estreia 5ª temporada temática em homenagem às novelas nos 60 anos da TV Globo Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

Ela também menciona o maior desafio de sua mais nova função: "O grande desafio é a imprevisibilidade de todo e qualquer reality show. Cada programa vai ser diferente, e tem ainda o apego que a gente cria com os mascarados. Vai ser muito emocionante revelar grandes nomes que estão por trás dessas fantasias", completou.

Todas as fantasias dessa temporada são: Bruno Mezenga de ‘O Rei do Gado’; Candinho e Policarpo de ‘Êta Mundo Bom!’; Carminha de ‘Avenida Brasil’; Catarina e Petrucchio de ‘O Cravo e a Rosa’; Dona Lurdes de ‘Amor de Mãe’; Foguinho de ‘Cobras & Lagartos’; Jade de ‘O Clone’; Jesuíno de ‘Cordel Encantado’; Juma de ‘Pantanal’; Nazaré Tedesco de ‘Senhora do Destino’; Odete Roitman de ‘Vale Tudo’; Penha de ‘Cheias de Charme’; Ruth e Raquel de ‘Mulheres de Areia’; Sol de ‘América’; Tieta da novela homônima, ‘Tieta’; e Vlad de ‘Vamp’.

‘The Masked Singer’ estreia 5ª temporada temática em homenagem às novelas nos 60 anos da TV Globo Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

O 'The Masked Singer Brasil’ é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil, baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, com direção geral de Marcelo Amiky. O programa vai ao ar aos domingos na TV Globo, após ‘Temperatura Máxima’, e é reprisado às terças-feiras no Multishow, a partir de 14 de janeiro, às 21h15.

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