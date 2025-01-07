TV Globo abre inscrições para novo reality de culinária com Ana Maria Braga

Chef de Alto Nível: inscrições abertas para o novo reality da Globo com Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Globo

Vem aí uma experiência culinária inédita na TV brasileira. Neste ano, a TV Globo estreia ‘Chef de Alto Nível’, o novo reality show sob o comando de Ana Maria Braga. Na manhã desta terça (7), a apresentadora anunciou no ‘Mais Você’ o início das inscrições e convocou os amantes da cozinha, - sejam chefs amadores ou profissionais - a entrarem nessa disputa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente no site Receitas.com. “É mais que uma disputa emocionante, nós vamos revelar uma nova estrela da culinária brasileira. Você que é chef, cozinha na internet, se diverte, gosta de cozinhar, é chef amador ou chef profissional, as inscrições valem para todo mundo e começam agora!”, disse Ana.

SOBRE O REALITY

A versão brasileira de ‘Next Level Chef’, formato original criado e produzido por Gordon Ramsay, vai selecionar 24 participantes, entre chefs profissionais e amadores. Durante toda a competição, eles se dividem em três categorias, os três níveis de cozinha. Cada um terá a oportunidade de mostrar suas habilidades, enfrentar desafios, além de desenvolver seu talento, com direito à mentoria e avaliação de chefs renomados.