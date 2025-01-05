Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Ícone do reggae, Jimmy Cliff já dançou congo no ES e usou camisa do Rio Branco
Memória capixaba

Ícone do reggae, Jimmy Cliff já dançou congo no ES e usou camisa do Rio Branco

Cantor jamaicano, que faleceu aos 81 anos, fez um show em Vitória em 1984 para cerca de 15 mil pessoas no Ginásio Álvares Cabral; relembre
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 05 de Janeiro de 2025 às 12:00

Jimmy Cliff cantou no Espírito Santo em 1984
Jimmy Cliff cantou no Espírito Santo em 1984 Crédito: Cedoc/TV Gazeta
O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais influentes da história do reggae, morreu aos 81 anos, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (24) em sua conta oficial no Instagram. Em 1984, o artista viveu um momento inesquecível no Espírito Santo: desembarcou em Vitória e foi recebido pela banda de congo Amores da Lua, com quem caiu na dança ainda no saguão do aeroporto, chegando até a arriscar tocar triângulo. Na época, um dos integrantes do grupo disse à TV Gazeta que o músico deu um show de simpatia.
A nota sobre a morte, assinada pela esposa, Latifa, informa que Jimmy Cliff “cruzou para o outro lado após uma convulsão seguida de pneumonia”. No comunicado, ela agradece familiares, amigos, artistas, colegas de trabalho e fãs que acompanharam a trajetória do músico.
“Seu apoio foi sua força ao longo de toda a carreira. Ele apreciava profundamente cada fã”, escreveu. Latifa também mencionou o trabalho do Dr. Couceyro e da equipe médica que cuidou do cantor durante o período crítico.
Toda essa empolgação na verdade deu ainda mais ânimo para os fãs do Espírito Santo, e de outros lugares do Brasil, que estavam ansiosos para o show do jamaicano em terras capixabas. Foi no dia 1º de fevereiro que esse dia entraria para a história, afinal, cerca de 15 mil pessoas foram curtir muito reggae no Ginásio Álvares Cabral, em Vitória.

Veja Também

Morre Jimmy Cliff, um dos maiores nomes da história do reggae, aos 81 anos

Jimmy Cliff tocou até um triângulo junto com a banda de congo Amores da Lua
Jimmy Cliff tocou até um triângulo junto com a banda de congo Amores da Lua Crédito: Cedoc/TV Gazeta
E antes das duas horas de show prometidas por Cliff, a banda Paralamas do Sucesso foi a grande responsável por abrir o evento. Na época, os donos do hit “Uma Brasileira” ainda estavam começando sua trajetória. E claro, deixaram a noite ainda mais animada.
Depois foi a vez de Jimmy Cliff envolver os capixabas com seus maiores sucessos, como “Love Is All”, “She’s a Woman”, “Black Bless” e “Reggae Night”. O cantor, que tinha 41 anos na época, ainda cantou clássicos do reggae, como “No, Woman, No Cry”, do eterno Bob Marley, e também a versão de “Roots Radicals”, da banda Rancid.
Um dos pontos altos do show foi quando Jimmy cantou com a camisa do time de futebol capixaba Rio Branco. Quem acompanhou o músico durante a turnê no Brasil foi a banda Oneness. Hoje, Cliff tem 80 anos e conta na bagagem de sucesso com 31 álbuns, sendo um deles intitulado “Jimmy Cliff in Brazil”, de 1968.
Matéria do jornal A Gazeta em 1984 sobre o show de Jimmy Cliff em Vitória
Matéria do jornal A Gazeta em 1984 sobre o show de Jimmy Cliff em Vitória Crédito: Cedoc/Rede Gazeta

SOBRE JIMMY CLIFF

Nascido James Chambers em 1º de abril de 1944 em St. James, na Jamaica, Jimmy Cliff é um dos maiores ícones do reggae mundial. Com sua voz inconfundível e letras que misturam espiritualidade, protesto e celebração da vida, ele ajudou a levar a música jamaicana a uma audiência global, tornando-se um dos pilares do gênero ao lado de Bob Marley.
Desde jovem, Cliff mostrou talento para a música, compondo suas primeiras canções ainda na adolescência. Ele foi descoberto pelo produtor Leslie Kong, e seu primeiro sucesso, "Hurricane Hattie", lançado em 1962, abriu as portas para sua carreira internacional. Mas foi nos anos 1970 que ele alcançou fama mundial, com a trilha sonora do filme "The Harder They Come", no qual também atuou como protagonista. O álbum trouxe clássicos como "You Can Get It If You Really Want" e a icônica "Many Rivers to Cross", consolidando-o como uma estrela global.
Além de sua carreira musical, Cliff tem um papel significativo como embaixador cultural. Ele foi um dos primeiros artistas jamaicanos a popularizar o reggae fora do Caribe, influenciando movimentos musicais como o ska e o rocksteady. Sua música transcende fronteiras culturais e gerações, abordando temas de amor, liberdade e justiça social.

VEJA GALERIA DE FOTOS DO SHOW DE JIMMY CLIFF EM VITÓRIA

Show do Jimmy Cliff no Ginásio Álvares Cabral, em 1984

Veja Também

Show de Paul McCartney no Espírito Santo completa 10 anos; relembre momentos

Roberto Carlos dá bronca durante show em Recife e vídeo viraliza

Onde ver o Globo de Ouro 2025, que tem 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alvares cabral Música Show Reggae Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados