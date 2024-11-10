Show de Paul McCartney no Espírito Santo completa 10 anos; relembre momentos

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade Crédito: Edson Chagas

Paul McCartney tocou no Estádio Kleber Andrade, em Há exatos 10 anos um show marcava a história do Espírito Santo: o dia em quetocou no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica . O ex-Beatle levou 34 mil pessoas ao delírio com direito até a frases em português e saudação aos capixabas. E claro, não faltaram hits nesta noite emblemática.

Mas antes de entrar nos detalhes do megashow, é preciso relembrar alguns momentos antes. Afinal quem diria que Sir. Paul McCartney viria ao ES? Muitos duvidaram dessa notícia, que - para surpresa de muitos - foi confirmada posteriormente. Na época, até fãs de fora do país vieram ao Estado para prestigiar o cantor.

“Há anos sou fã do Paul. Já fui a seis apresentações. Essa é a segunda vez que estou no Brasil para um show dele. É um sonho que se realiza. Será inesquecível”, disse a advogada Mariana Lacase para o jornal A Gazeta na época. Ela e a filha, Léia Lacase, então com 8 anos, vieram da Argentina para o show no ES.

Público na fila para o show de Paul McCartney Crédito: Guilherme Ferrari

No dia 8 de novembro de 2014, os componentes da banda do astro britânico aterrissaram em solo capixaba. Desembarcaram primeiro os músicos Brian Ray, Rusty Anderson e Abe Laboriel JR. Todos foram hospedados no Hotel Golden Tulip, na Enseada do Suá, em Vitória - que ficou tomado de fãs à espera de Paul.

O ex-Beatle chegou, de fato, só no outro dia. Seu avião pousou na manhã do domingo, 9 de novembro. Paul ficou hospedado em um quarto de 170 metros quadrados, no qual a diária poderia custar até R$ 8 mil na época do show. E os luxos não pararam por aí. Foi colocado um piano no quarto a pedido do próprio músico.

Paul McCartney saindo do hotel em Vitória para o show Crédito: Ricardo Medeiros

CURIOSIDADES

Entre as curiosidades da breve passagem de Paul no Estado, está um jantar no restaurante Soeta, na capital. Na ocasião, ele foi recebido pelos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavone. Outro episódio marcante foi com o guitarrista Rusty Anderson, que durante um passeio de bike na Praia de Camburi, precisou pedir ajuda no calçadão para comprar água de coco.

“Parei para tomar água de coco e ele chegou logo depois. Vi que falava em inglês, reconheci e perguntei se ele era o guitarrista. Ele queria tomar água na própria fruta e o vendedor não estava entendendo”, disse o fotógrafo Fábio Machada para A Gazeta em 2014.

O guitarrista de Paul McCartney precisou pedir ajuda em Vitória para comprar água de côco Crédito: Arquivo/A Gazeta

Enquanto os músicos estavam aproveitando a cidade, fãs já estavam acampados no em frente ao Estádio Kleber Andrade. Segundo uma matéria do jornal A Gazeta, haviam pelo menos cinco barracas montadas em frente ao local que será palco da apresentação. Ainda pelos arredores, ambulantes também se posicionavam para garantir uma renda extra.

Outro fato curioso foi a restrição de carne da dieta da produção do músico. Em entrevista ao jornal A Gazeta na época, o hair stilist capixaba Kady Kettllyng, que cuidou do visual do ex-beatle, disse que foi uma exigência de Paul. “Todas as pessoas que terão contato físico com o pop star não podem tirar a energia dele. E, por isso, a carne deve ser eliminada da dieta”, contou Kady.

O SHOW

Foi com a pontualidade de um verdadeiro britânico que Paul McCartney subiu no palco tocando sua famosa guitarra no palco. Entrou às 21h03. Usando um paletó de cor azul-bebê, o astro mundial escolheu a canção “Eight Days a Week”, da época dos Beatles, para abrir o show no Espírito Santo.

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade Crédito: Edson Chagas

“Olá, Vitória! Esta noite vou tentar falar um pouco de português. Mas mais em inglês”, disse Paul no início do show que não foi em Vitória, mas em Cariacica. Tudo bem, a gente perdoa. Mesmo não sendo na capital, as poucas palavras na nossa língua foram o suficiente para que o britânico tomasse os corações dos presentes.

Na plateia, fãs de todos os tipos. Até mesmo John Lennon apareceu em Cariacica. É que o motorista Gilmar Ribeiro, decidiu assistir o show na época vestido do ex-colega de banda de Paul. Além disso, o amor também estava no ar. Ao som de “Yesterday”, o economista Guilherme Dornelas propôs a fotógrafa Raquel Carvalho em casamento.

Teve até pedido de casamento no show de Paul McCartney Crédito: Arquivo/A Gazeta

Até Sir Paul ficou contagiado pelo amor e dedicou a música “My Valentine” à sua atual esposa, Nancy Shevell. A canção ainda contou com um clipe especial em linguagem de sinais. Nesse clima de homenagens, os capixabas se emocionaram ao som de “Maybe I’m Amazed”, em que McCartney dedicou à esposa Linda, que morreu de câncer no final da década de 1990.

Ao longo do show, o britânico continuou brilhando com seu repertório mundialmente conhecido. Teve “Live and Let Die”, “Save Us”, “All my Loving”, “Listen to What the Man Said” e muito mais. O show em Cariacica foi o primeiro da turnê “Out There!” no Brasil, em 2014, que ainda passou por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Show de Paul McCartney no estádio Kleber Andrade Crédito: Edson Chagas

Quem viveu essa noite pode ter certeza que levará ela por toda vida. “Obrigado. Finalmente é bom estar aqui”, disse Paul em terras capixabas. E não é por menos, Macca - como é apelidado pelos fãs - entregou muito mais do que um show: ele fez história. Aos presentes, resta guardar no coração e dizer: “Eu vivi”.

VEJA FOTOS DE PAUL PELO ES