  Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão
Beatles

Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão

O material, que revela uma desavença judicial entre os artistas, foi avaliado em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155 mil)
Agência Estado

Publicado em 08 de Agosto de 2022 às 11:11

Carta raivosa de John Lennon para Paul McCartney vai a leilão Crédito: AGB/Folhapress
Uma carta que John Lennon escreveu em 1971 em resposta a uma entrevista que Paul McCartney concedeu à revista britânica de música Melody Maker será leiloada pela casa de leilão Gotta Have Rock and Roll. O material, que revela uma desavença judicial entre os artistas, foi avaliado em US$ 30 mil (aproximadamente R$ 155 mil).
Datilografada, a carta com três páginas traz reclamações de Lennon que chama McCartney de "ingrato" e afirma que o ex-colega estava recebendo uma boa quantia referente aos trabalhos do antigo grupo. O motivo da desavença foi a reclamação que McCartney fez à publicação sobre questões financeiras envolvendo o fim dos Beatles, que haviam anunciado o término da banda um ano antes.
Lennon também acusou o ex-colega de ter agido com segundas intenções ao ter comprado ações da Nothern Shares, empresa fundada pelos dois, sem ter revelado aos demais integrantes. "Se você não é o agressor (como você disse), quem foi que nos levou ao tribunal e 'c..' em nós publicamente? Quem estava comprando as ações da Nothern Shares pelas minhas costas?", questiona Lennon na carta.
O texto afirma ainda que McCartney recorreu à Justiça por não concordar com a quantia oferecida aos integrantes dos Beatles após a separação. Lennon acusa o ex-colega de ter tentado fazer com que George Harrison e Ringo Star ficassem contra ele.
A carta serviu ainda para que Lennon desabafasse contra o posicionamento político de McCartney, cuja política é "muito parecida com a de Mary Whitehouse (ativista social inglesa e liberal) - dizer nada é tão significativo quanto dizer algo!", escreveu. "Você acredita que Imagine não é canção política, você obviamente não gostou das palavras. Você levou How Do You Sleep (canção dos Beatles composto por Lennon) tão literalmente."
Apesar do tom raivoso que marca boa parte do texto, Lennon termina a carta dizendo não ter ressentimentos contra McCartney, preferindo resolver os problemas de forma amigável e sem a interferência de advogados. "Sei que nós basicamente queremos a mesma coisa. E como eu disse por telefone e nesta carta, quando você quiser me encontrar, basta ligar", finalizou.
Atendendo ao pedido de Lennon, o editor da revista britânica, Richard Williams, publicou a carta em uma edição seguinte da Melody Maker.

Veja Também

Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada chegar ao palco

Ferreomodelismo desperta paixão de capixaba de Domingos Martins

João Vicente de Castro presta homenagem ao lutador Leandro Lo: 'Herói real'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beatles Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão
Mesmo não sendo escolhida diretamente pelo público para entrar no programa, Chaiany teve uma segunda oportunidade no “Quarto Branco” (Imagem: Reprodução digital | Globo)
BBB 26: Chaiany é eliminada com 61,07% dos votos
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: entenda acordo entre governo e estados para subsidiar o diesel e conter alta dos preços

