Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada chegar ao palco
Em Sorocaba

Henrique e Juliano encerram show após briga generalizada chegar ao palco

Imagens que circulam nas redes sociais mostram confusão, que parece ter começado em uma área VIP
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Agosto de 2022 às 14:36

SÃO PAULO - Uma apresentação da dupla Henrique e Juliano na madrugada de sábado (6) acabou viralizando na internet, mas não pelo melhor motivo. Diversas pessoas que estavam no show, realizado em Sorocaba (interior de SP), registraram cenas de violência.
Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver uma confusão generalizada, que parece ter começado em uma área VIP, com mesas e cercado metálico. Enquanto várias pessoas brigam e outras jogam objetos, um homem aparece desacordado no chão.
A dupla Henrique e Juliano
A dupla Henrique e Juliano Crédito: Randes Filho/Divulgação
A dupla interrompeu a apresentação, mas a situação não foi controlada. Com os artistas ainda no palco, muitas pessoas chegaram a subir na estrutura, onde seguranças tentavam conter o caos que se instaurou. Foi quando Henrique anunciou que o show estava encerrado.
"Desculpa, de verdade", disse. "Não é por conta de vocês, não. É sério mesmo. Vocês não merecem, de verdade, um evento organizado desta maneira. A casa precisa ter mais condições de receber o público. A maioria aqui veio para curtir, para se divertir e não para isso. Eu não saí de casa para isso."
A Arena UZNA, onde o show ocorreu, lamentou o ocorrido em nota e disse estar trabalhando para identificar os envolvidos a fim de tomar medidas judiciais contra eles. O texto diz que "irresponsáveis tumultuaram o evento e atrapalharam a diversão do público em um incidente isolado".

Veja Também

Gusttavo Lima tem colar arrancado durante show no Maranhão

A empresa afirma que, assim como em todos os seus eventos, estava com uma empresa de segurança certificada, com equipe treinada para atuar nesse tipo de situação, e que foi a primeira vez que algo assim ocorreu em suas instalações. Destaca ainda que o show teve a duração contratada.
Os cantores não se manifestaram publicamente sobre o assunto. Nas redes sociais da dupla, a equipe deles apenas registrou a passagem pela cidade. "Que showzaço esse na UZNA em Sorocaba, SP", escreveram. "Galera muito obrigado por nos receberem com tanto carinho e cantar todas com a gente. Que venha mais!"

LEIA MAIS 

Morre Aleksandro, da dupla sertaneja com Conrado, em acidente de ônibus

Memes de Gusttavo Lima e 'CPI dos sertanejos' bombam com suposta farra de cachês

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Sertanejo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Saúde: 9 livros para viver melhor
Imagem de destaque
Festival de surf no ES terá shows, cinema e exposição ambiental; veja como participar
Imagem de destaque
Mulher em moto atira contra homem em Piúma no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados