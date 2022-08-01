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Furto

Gusttavo Lima tem colar arrancado durante show no Maranhão

Fã do sertanejo registra momento exato quando uma pessoa puxa o acessório do pescoço do cantor; Vídeo viraliza na internet
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 16:10

Gusttavo Lima:
Gusttavo Lima tem colar furtado Crédito: Divulgação
O show de Gusttavo Lima em São Luís, no Maranhão, no último sábado, 30, está dando o que falar nas redes sociais. Não pela apresentação do sertanejo, mas sim por uma situação constrangedora. Ao se aproximar de fãs para cumprimentá-los, o cantor teve o colar arrancado por uma pessoa. O vídeo do momento exato está repercutindo na internet nesta segunda-feira, 1º.
Nas imagens, Gusttavo desce do palco acompanhado de vários seguranças e, em seguida, é puxado pelo braço e tem o colar arrancado do pescoço por um pessoa. No momento, parece que ele não percebeu o "furto" mas pediu calma aos fãs, que gritavam por ele.
Em seguida, o sertanejo pede calma para os fãs e continua andando. "Calma, calma! Que isso?", disse. 
Até o fechamento desta publicação, Gusttavo Lima não se pronunciou sobre o caso.

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