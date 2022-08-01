Ana Maria Braga demite funcionária após confusão de vídeo sobre macacos

Ana Maria Braga demite funcionária após vídeo sobre racismo com macacos Crédito: Reprodução/TV Globo

Após um erro no programa "Mais Você" viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (1) - em que imagens de macacos apareceram em um VT sobre o caso de racismo sofrido pelos filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank -, Ana Maria Braga se pronunciou em seu perfil no Twitter.

No comunicado, a apresentadora afirmou que esse é um tipo de erro "imperdoável" e que a responsável não faz mais parte do seu quadro de funcionários.

"Sobre o VT que entrou errado enquanto falava de um caso de racismo em meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu Ana.

Sobre o VT que entrou errado enquanto eu falava de um caso de racismo no meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) August 1, 2022

A apresentadora também se desculpou em vídeo postado no Instagram.

ERRO

O vídeo que deveria ter entrado no "Mais Você" era referente ao episódio de racismo sofrido pelos filhos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless, em uma praia em Portugal. Na noite deste domingo (31), o casal de atores falou sobre a situação durante uma entrevista exclusiva para o "Fantástico" (Rede Globo).

Diante do erro, a apresentadora rapidamente disse que não era o VT correto e frisou que iria exibir a reportagem de Bruno e Giovanna. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a matéria que mostrou um macaco bugio-preto criado em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia, seria sobre o perigo de extinção da espécie no estado.

"Entrou um VT errado aí. A gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou", disse Ana Maria Braga, após o perceber o erro. Nas redes sociais, vários internautas repercutiram sobre o caso e especularam uma demissão por justa causa.

O momento em que a Ana Maria Braga pede o VT falando do caso de racismo da Giovanna e o editor coloca o vídeo de dois macacos! Absurdo!#racismo #maisvc #anamariabraga pic.twitter.com/CsLAmU4KY4 — Felipe Mendonça (@Felipejfk) August 1, 2022

Ana, se a pessoa fez de propósito, precisa ser criminalmente responsabilizada. O programa tomará alguma medida cabível além da demissão? — Erick Krominski (@EKrominski) August 1, 2022