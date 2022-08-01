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Polêmica sobre racismo

Ana Maria Braga demite funcionária após confusão de vídeo sobre macacos

A apresentadora afirmou nas redes sociais que a responsável por erro no programa "Mais Você" não faz mais parte de sua equipe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 15:52

Ana Maria Braga demite funcionária após vídeo sobre racismo com macacos
Ana Maria Braga demite funcionária após vídeo sobre racismo com macacos Crédito: Reprodução/TV Globo
Após um erro no programa "Mais Você" viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (1) - em que imagens de macacos apareceram em um VT sobre o caso de racismo sofrido pelos filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank -, Ana Maria Braga se pronunciou em seu perfil no Twitter.
No comunicado, a apresentadora afirmou que esse é um tipo de erro "imperdoável" e que a responsável não faz mais parte do seu quadro de funcionários.
"Sobre o VT que entrou errado enquanto falava de um caso de racismo em meu programa: nós já investigamos e descobrimos quem foi a responsável pelo erro, é o tipo de erro imperdoável e, por isso, ela não faz mais parte da minha equipe”, escreveu Ana.
A apresentadora também se desculpou em vídeo postado no Instagram.

ERRO

O vídeo que deveria ter entrado no "Mais Você" era referente ao episódio de racismo sofrido pelos filhos dos atores Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Titi e Bless, em uma praia em Portugal. Na noite deste domingo (31), o casal de atores falou sobre a situação durante uma entrevista exclusiva para o "Fantástico" (Rede Globo).
Diante do erro, a apresentadora rapidamente disse que não era o VT correto e frisou que iria exibir a reportagem de Bruno e Giovanna. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a matéria que mostrou um macaco bugio-preto criado em cativeiro na cidade de Barreiras, na Bahia, seria sobre o perigo de extinção da espécie no estado.
"Entrou um VT errado aí. A gente vai corrigir. É o VT da Giovanna, que fala da situação que ela passou", disse Ana Maria Braga, após o perceber o erro. Nas redes sociais, vários internautas repercutiram sobre o caso e especularam uma demissão por justa causa.

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