Giovana Ewbank sai em defesa dos filhos após episódio de racismo em Portugal

A atriz Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram/@gioewbank

De féria em Portugal, a atriz Giovanna Ewbank reagiu energicamente contra um comentário racista de uma mulher em um restaurante proferido contra seus filhos, Titi e Bless. A cena pode ser vista em um vídeo que circulou neste sábado, 30, e que mostra o momento em que Gio vira uma leoa para defender as crianças, tendo a seu lado o marido, o também ator Bruno Gagliasso.

No vídeo, a mulher racista está de costas e Giovanna fala com ela, esbravejando e totalmente indignada com o ocorrido. A cena viralizou nas redes sociais e internautas se uniram em apoio à atriz.

que satisfatório a giovanna ewbank macetando uma mulher que foi racista com seus filhos pic.twitter.com/4FxeBL4JY1 — Lumena (@LumenaAleluia) July 30, 2022

Após o fato e a divulgação na internet, a Trigo Casa de Comunicação, que é a assessoria de imprensa do casal de artistas, postou um comunicado confirmando o episódio e deixando claro que a família acionou a polícia e a mulher foi presa.

O COMUNICADO OFICIAL

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Titi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras.

A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”. Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia.