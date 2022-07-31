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Racismo

Giovana Ewbank sai em defesa dos filhos após episódio de racismo em Portugal

Ao lado do marido, Bruno Gagliasso, a atriz enfrentou a situação que resultou na prisão da racista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 12:18

A atriz Giovanna Ewbank
A atriz Giovanna Ewbank Crédito: Reprodução/Instagram/@gioewbank
De féria em Portugal, a atriz Giovanna Ewbank reagiu energicamente contra um comentário racista de uma mulher em um restaurante proferido contra seus filhos, Titi e Bless. A cena pode ser vista em um vídeo que circulou neste sábado, 30, e que mostra o momento em que Gio vira uma leoa para defender as crianças, tendo a seu lado o marido, o também ator Bruno Gagliasso.
No vídeo, a mulher racista está de costas e Giovanna fala com ela, esbravejando e totalmente indignada com o ocorrido. A cena viralizou nas redes sociais e internautas se uniram em apoio à atriz.
Após o fato e a divulgação na internet, a Trigo Casa de Comunicação, que é a assessoria de imprensa do casal de artistas, postou um comunicado confirmando o episódio e deixando claro que a família acionou a polícia e a mulher foi presa.

O COMUNICADO OFICIAL

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Titi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras.
A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”. Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia.
A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime".

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