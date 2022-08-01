'Inaceitável', diz mãe de Bruno Gagliasso sobre racismo sofrido por Titi e Bless

A chef de cozinha Lucia Gagliasso, com os netos Titi, Bless e Zyan Crédito: Reprodução/Instagram/@dellachefgagliasso

Lucia Gagliasso, mãe do ator Bruno Gagliasso, 40, foi às redes sociais para lamentar o episódio de racismo que os netos, Chissomo (Titi) e Bless, passaram no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, no último sábado (30).

"É triste vermos, ainda, atitudes preconceituosas, que desrespeitam e ferem pessoas. É inaceitável permitir que um ataque como esse fique sem punição. É urgente que o racismo seja punido e, mais duramente, se direcionado a alguma criança", começou na legenda da publicação.

"Meus netos, meu filho, minha nora e toda a outra família que lá estava vivenciaram um triste momento e precisam de acolhimento, respeito e paz. Apesar da dor que estamos sentindo, espero que esse fato sirva para mudar pensamentos e educar corações", completou a chef de cozinha.

Em entrevista ao Fantástico (Globo), transmitida neste domingo (31), Gagliasso contou que estava no restaurante com a família e amigos, enquanto as crianças brincavam na praia. Giovanna Ewbank, 35, disse que eles costumam ir muito ao local porque encontram muitas pessoas pretas.

"Para os nossos filhos a gente acha muito importante estarem em ambientes com pessoas pretas", afirmou. O ator conta que uma das crianças falou o que tinha acontecido e ele viu o gerente pedindo para uma mulher ir embora. Giovanna afirma que só percebeu que era algo racial quando viu uma família de angolanos, de mais ou menos 15 pessoas, recuada.