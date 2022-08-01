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Crime

Bruno Gagliasso diz que "o mais doloroso" foi conversar com filhos sobre racismo

Programa "Encontro", exibido pela Rede Globo, mostrou trecho inédito da entrevista do ator e Giovanna Ewbank
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 13:28

Na manhã desta segunda-feira (1º), o programa "Encontro com Patrícia Poeta" (Globo), exibiu um trecho inédito da entrevista de Bruno Gagliasso, 40, e Giovanna Ewbank, 35, sobre o ataque racista sofrido por Titi e Bless, exibida neste domingo (31), no "Fantástico".
"O papel do branco privilegiado não é discutir o racismo, é combater o racismo. Como? Com ação. Preciso como branco privilegiado botar a minha cara a tapa e falar: 'Não, você não vai fazer isso. Isso é um crime. Você é criminosa'", disse o ator.
Bruno Gagliasso com os filhos Chissomo Ewbank Gagliasso (Titi ), Bless Ewbank Gagliasso
Bruno Gagliasso com os filhos Chissomo Ewbank Gagliasso (Titi ), Bless Ewbank Gagliasso Crédito: Reprodução/Instagram @gioewbank
"Não fiz isso por causa dos meus filhos, mas por causa de todos os que estavam naquele restaurante. Fiz isso por mim. Eu não conseguiria dormir. Não podemos silenciar. O que fizemos foi uma reação da ação dela, que é criminosa", continuou o artista.
Ele ainda disse que o mais difícil foi conversar com os filhos após o episódio. "O mais doloroso foi chegar em casa, tomar banho e ter que conversar com eles sobre isso. Foi o que mais mexeu com a gente como pais. Contar o porquê isso aconteceu e que existem pessoas assim."

EM PORTUGAL

O caso de racismo aconteceu no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, no último sábado (30). Giovanna e Bruno estavam no local com seus filhos, que brincavam na praia, e perceberam o que havia acontecido quando uma das crianças contou o episódio.
Bruno diz que viu o gerente pedindo para uma mulher ir embora, e então o casal a ouviu se negando a ir embora e falando ofensas raciais, como "pretos imundos", "voltem para África", "voltem para o Brasil" e "Portugal não é lugar para vocês". O ator imediatamente chamou a polícia e Giovanna partiu para cima da mulher.

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