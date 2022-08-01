Capixaba avança para o Top 15 do Miss Bumbum Brasil: "Embalagem não define você"

A capixaba Maya Dhurval vai representar o Espírito Santo no Miss Bumbum Brasil 2022 Crédito: Divulgação/CO ASSESSORIA

O Espírito Santo entrou para o Top 15 do concurso Miss Bumbum Brasil 2022. A capixaba Maya Dhurval, de 33 anos, vai disputar o título de bumbum mais bonito do país na próxima sexta-feira (05), em um evento aberto ao público em São Paulo. A musa - que possui 105 centímetros de quadril - conversou com "HZ" sobre as expectativas para a final.

Após 45 dias de votação, muitas mudanças de posição entre as candidatas e quase 1 milhão de votos, foram definidas as finalistas dentre as 27 representantes dos estados brasileiros. Para a capixaba, entrar no Top 15 é uma vitória. O resultado, de acordo com a beldade, representa uma forma de empoderamento, indo além do que exige os concursos de beleza.

"Me sinto realizada e me considero vencedora. Ser miss vai muito além da beleza física, é ser carismática, simpática e humilde. É influenciar as pessoas a acreditarem em si mesma e mostrar que hoje as mulheres têm conquistado seu espaço, mostrando que somos mais que um rostinho e corpo bonito”, revelou Maya.

A capixaba Maya Dhurval vai representar o Espírito Santo no Miss Bumbum Brasil 2022 Crédito: Divulgação/CO ASSESSORIA

Nascida em Vitória e criada em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, Maya deu detalhes de sua infância. A modelo disse que cresceu em uma região de vulnerabilidade social e não teve oportunidade de estudar. Mesmo assim, ressalta que nunca desistiu de ir atrás dos sonhos.

“Não tive muitas oportunidades de estudos, cresci em uma área de risco social e vi coisas que tentaram contra a minha fé e esperança. Perdi meu primo para o tráfico. Mas nunca desisti de estudar, aprendi a falar inglês, espanhol e pretendo aprender outros idiomas. Representar o meu Estado é uma emoção muito grande devido a tudo o que já passei e as limitações que superei. Sigo me mantendo de pé”, frisou Maya.

Neste ano, a organização do concurso trouxe novidades para as candidatas. Das 15 finalistas, cinco vão levar algum tipo de premiação, sendo os títulos de Campeã, Vice Miss Bumbum, Bumbum de Bronze, Miss Bumbum Simpatia e, pela primeira vez, a faixa de Miss Bumbum Fitness. Caso seja coroada, Maya acredita que sua missão vai além do seu físico. Para isso, decidiu dar voz a diversas causas.

"Desejo construir mais pontes e menos muros. Espero ocupar meu lugar no mundo e usar minha voz para falar de cuidados, proteção social e saúde mental. Que sejamos ouvidos e cada vez mais unidos, menos classistas e homofóbicos. Pretendo usar minha fala para que haja entendimento entre as pessoas", afirmou a modelo.

Além de Maya, também estão na disputa as representantes do Pará, Acre, Mato Grosso, Alagoas, Paraíba, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo. Até que o Brasil conheça a mulher com o bumbum mais bonito, a capixaba deixa um recado para as pessoas.