'Não tenho orgulho do meu filho', revela pai de Elon Musk

Errol Musk ainda revelou em entrevista que tem outro filho favorito, Kimbal Musk Crédito: AFP

Parece que a relação de Elon Musk, 51, com o pai é bem complicada. Em entrevista a um programa de rádio na Austrália, Errol Musk,76, revelou que não tem orgulho das conquistas do filho mais velho. Ele assumiu que preferia que seu primogênito continuasse trabalhando nos negócios da família do que abrir empresas nas mais diversas áreas e acumular um patrimônio bilionário.

"Somo uma família que estamos fazendo vários negócios por um longo tempo. Não é como se de repente tivéssemos começado a fazer algo", contou Errol. O empresário também admitiu ter outro filho favorito: Kimbal. Dois anos mais novo que Elon, ele é dono de restaurantes nos Estados Unidos: "O meu orgulho e minha alegria", disse o patriaca do Musk sobre Kimbal.

Além de Elon e Kimbal, Errol tem uma filha, Tosca, com a sua primeira mulher, Maye Musk. Erron, que tem mais quatro filhos, dois com a segunda mulher Heide Bezuidenhout, e mais dois com a enteada, Jana Bezuidenhout, ainda criticou a aparência física de Elon. Ele disse que o bilionário está acima do peso após ver fotos dele em férias na Grécia.

"Elon é muito forte, mas está comendo mal", opinou seu pai, acrescentando ainda que ele deveria tomar algumas medicações para ajudá-lo na perda de peso.