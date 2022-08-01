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Jogo

Luan Santana lança Banco Imobiliário inspirado em sua carreira

No jogo, fãs poderão comprar ruas com nomes de músicas do cantor como 'Praça Meteoro' e 'Lago da Morena'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Agosto de 2022 às 13:59

Luan Santana
Luan Santana lança Banco Imobiliário inspirado em sua carreira Crédito: Jonnathas Franco/Instagram/@luansantana
A Estrela lançará nesta segunda (1º) uma versão do Banco Imobiliário em homenagem aos 15 anos de carreira de Luan Santana, comemorados neste mês de agosto. Em edição limitada, o jogo vai custar R$ 149,99 e só poderá ser adquirido, em um primeiro momento, pelo site da empresa.
O brinquedo é inspirado no mais recente trabalho do cantor e compositor: a turnê e o DVD Luan City, em que o artista emula a sua própria cidade.
Desta forma, o tabuleiro do jogo é formado por ruas e avenidas que levam o nome de sucessos musicais de Luan Santana, como "Alameda Acordando o Prédio!", "Praça Meteoro" e "Lago da Morena". O objetivo segue o mesmo do tradicional Banco Imobiliário: ficar milionário e levar os outros jogadores à falência.
Estrela lança Banco Imobiliário Luan City em homenagem ao cantor Luan Santana
Estrela lança Banco Imobiliário Luan City em homenagem ao cantor Luan Santana Crédito: Divulgação

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