Prêmio da Música Capixaba acontece nesta quarta (3), no Sesc Glória

Espécie de Oscar da cena musical do Estado, o 1º Prêmio da Música Capixaba acontece na próxima quarta (3). Na ocasião, serão anunciados os vencedores das 17 categorias da premiação. O evento começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória (Vitória).
A premiação será aberta ao público, com entrada franca, e também contará com transmissão pelo canal do YouTube do concurso. Os ingressos são limitados e podem ser retirados pela internet.
Criado pelos produtores culturais Simone Marçal e Daniel Morelo, realizadores do Formemus, o prêmio foi dividido em cinco etapas, contando com pré-indicação, curadoria e voto popular.
O júri final - que escolhe os vencedores - foi composto por todos os artistas citados na votação popular, ou seja, os 108 indicados puderam escolher os melhores em cada categoria.
O Prêmio da Música Capixaba propõe um recorte temporal, com evidência para profissionais capixabas e produções musicais de destaque realizadas no ano de 2021.
HOMENAGEM
O encontro também terá um homenageado, escolhido por sua trajetória e representatividade na história da música capixaba. A horaria caberá a Flávio Vezzoni, compositor e vocalista do grupo Moxuara.
Alguns artistas concorrem em mais de uma categoria. O líder de indicações é o rapper Cesar MC, em franca ascensão no cenário capixaba e nacional. Ele disputa os troféus de Melhor Artista Solo ou Duo, Destaques Linguagens Urbanas, Melhor Videoclipe ("Dai a Cesar o que é de Cesar") e Melhor Álbum/EP ("Dai a Cesar o que é de Cesar").
André Prando e Budah conquistaram três indicações cada. Prando concorre aos prêmios de Melhor Intérprete, Melhor Artista Duo ou Solo e Melhor Show/Live, com o Virada SP.
Budah, por sua vez, disputa as categorias Destaque Linguagens Urbanas, Destaque Vozes Negras e Melhor Música, por "Velha Brincadeira".
OS INDICADOS AO 1º PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA
- Melhor Roadie
- Eskerda
- Kakado
- Luigi Allegro
- Viturino
- Melhor Técnico de Áudio
- Gabriel Bebici
- Igor Baiano/Baba
- Igor Comério
- Markito
- Melhor Técnico de Luz
- André Stefson
- Fábio Prieto
- Julio Sunderhus
- Vitor Lorenção
- Melhor Intérprete
- André Prando
- Elias Wagner
- Gabriela Brown
- Luiza Dutra
- Melhor Instrumentista
- Dora Dalvi
- Gabriel Ruy
- Joabe Reis
- Pedro de Alcântara
- Artista Solo ou Duo
- André Prando
- Cesar MC
- Dan Abranches
- Morenna
- Grupo/Banda
- Auri
- Dead Fish
- Macucos
- Sambasoul
- Melhor Produtor Musical
- Felipe Gama
- Jackson Pinheiro
- Rodolfo Simor
- Tibery
- Revelação
- Afronta MC
- Ananda Marçal
- Suindara
- Thaysa Pizzolato
- Destaques Linguagens Urbanas
- Budah
- Cesar MC
- Dudu MC
- Mary Jane
- Destaque Vozes Negras
- Anastácia
- Budah
- Eugênio Gular
- Fabriccio
- Destaque LGBTQIA+
- Afronta MC
- Bella Nogueira
- DJ Úrsula
- Roberta de Razão
- Impacto Social
- Instituto Preservarte
- Instituto Serenata D’Favela
- Instituto Todos os Cantos
- Vale Música
- Melhor Videoclipe
- Auri - "Nó"
- Cesar MC - "Dai a Cesar o que é de Cesar"
- Elem Narah, Leci Brandão, Renato Casanova, Fábio Carvalho, Rapadura - "Madalena do Jucu"
- Morenna feat BK - "Euro"
- Melhor Música
- Borabaez - "Retuíta"
- Budah - "Velha Brincadeira"
- Macacko feat Elisa Lucinda - "O mar de onde eu vim"
- Rosa Chá - "O que ficou pra trás"
- Melhor Show/Live
- André Prando - Virada SP
- Fepaschoal - Sessões Monazitas EP01
- My Magical Glowing Lens - Da ordem ao fluxo
- Wanderson Lopez - Ensemble
- Melhor Álbum/EP
- Ana Muller, Rodrigo Alarcon e Mariana Fróes - "Taquetá Vol"
- Cesar MC - "Dai a Cesar o que é de Cesar"
- Fabriccio - "Selva"
- Roça Nova – "Tramoia"