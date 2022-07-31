  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Prêmio da Música Capixaba acontece nesta quarta (3), no Sesc Glória
Cultura

Prêmio da Música Capixaba acontece nesta quarta (3), no Sesc Glória

Entre os indicados da noite, nomes de talento, como Cesar MC, André Prando e Budah. Festa também terá transmissão ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h
Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Julho de 2022 às 09:00

Cesar MC
Cesar MC é um dos recordistas de indicação do 1º Prêmio da Música Capixaba Crédito: Instagram/@cesarmc027
Espécie de Oscar da cena musical do Estado, o 1º Prêmio da Música Capixaba acontece na próxima quarta (3).  Na ocasião, serão anunciados os vencedores das 17 categorias da premiação. O evento começa às 19h, no Centro Cultural Sesc Glória (Vitória). 
A premiação será aberta ao público, com entrada franca, e também contará com transmissão pelo canal do YouTube do concurso.  Os ingressos são limitados e podem ser retirados pela internet.
Criado pelos produtores culturais Simone Marçal e Daniel Morelo, realizadores do Formemus, o prêmio foi dividido em cinco etapas, contando com pré-indicação, curadoria e voto popular. 
O júri final - que escolhe os vencedores - foi composto por todos os artistas citados na votação popular, ou seja, os 108 indicados puderam escolher os melhores em cada categoria.
O Prêmio da Música Capixaba propõe um recorte temporal, com evidência para profissionais capixabas e produções musicais de destaque realizadas no ano de 2021. 

HOMENAGEM

O encontro também terá um homenageado, escolhido por sua trajetória e representatividade na história da música capixaba. A horaria caberá a Flávio Vezzoni, compositor e vocalista do grupo Moxuara.
Alguns artistas concorrem em mais de uma categoria. O líder de indicações é o rapper Cesar MC, em franca ascensão no cenário capixaba e nacional. Ele disputa os troféus de Melhor Artista Solo ou Duo, Destaques Linguagens Urbanas, Melhor Videoclipe ("Dai a Cesar o que é de Cesar") e Melhor Álbum/EP ("Dai a Cesar o que é de Cesar").
André Prando e Budah conquistaram três indicações cada. Prando concorre aos prêmios de Melhor Intérprete, Melhor Artista Duo ou Solo e Melhor Show/Live, com o Virada SP.
Budah, por sua vez, disputa as categorias Destaque Linguagens Urbanas, Destaque Vozes Negras e Melhor Música, por "Velha Brincadeira".

OS INDICADOS AO 1º PRÊMIO DA MÚSICA CAPIXABA

  • Melhor Roadie
  • Eskerda
  • Kakado
  • Luigi Allegro
  • Viturino

  • Melhor Técnico de Áudio
  • Gabriel Bebici
  • Igor Baiano/Baba
  • Igor Comério
  • Markito

  • Melhor Técnico de Luz
  • André Stefson
  • Fábio Prieto
  • Julio Sunderhus
  • Vitor Lorenção

  • Melhor Intérprete
  • André Prando
  • Elias Wagner
  • Gabriela Brown
  • Luiza Dutra

  • Melhor Instrumentista
  • Dora Dalvi
  • Gabriel Ruy
  • Joabe Reis
  • Pedro de Alcântara

  • Artista Solo ou Duo
  • André Prando
  • Cesar MC
  • Dan Abranches
  • Morenna

  • Grupo/Banda
  • Auri
  • Dead Fish
  • Macucos
  • Sambasoul

  • Melhor Produtor Musical
  • Felipe Gama
  • Jackson Pinheiro
  • Rodolfo Simor
  • Tibery

  • Revelação
  • Afronta MC
  • Ananda Marçal
  • Suindara
  • Thaysa Pizzolato

  • Destaques Linguagens Urbanas
  • Budah
  • Cesar MC
  • Dudu MC
  • Mary Jane

  • Destaque Vozes Negras
  • Anastácia
  • Budah
  • Eugênio Gular
  • Fabriccio

  • Destaque LGBTQIA+
  • Afronta MC
  • Bella Nogueira
  • DJ Úrsula
  • Roberta de Razão

  • Impacto Social
  • Instituto Preservarte
  • Instituto Serenata D’Favela
  • Instituto Todos os Cantos
  • Vale Música

  • Melhor Videoclipe
  • Auri - "Nó"
  • Cesar MC - "Dai a Cesar o que é de Cesar"
  • Elem Narah, Leci Brandão, Renato Casanova, Fábio Carvalho, Rapadura - "Madalena do Jucu"
  • Morenna feat BK - "Euro"

  • Melhor Música
  • Borabaez - "Retuíta"
  • Budah - "Velha Brincadeira"
  • Macacko feat Elisa Lucinda - "O mar de onde eu vim"
  • Rosa Chá - "O que ficou pra trás"

  • Melhor Show/Live
  • André Prando - Virada SP
  • Fepaschoal - Sessões Monazitas EP01
  • My Magical Glowing Lens - Da ordem ao fluxo
  • Wanderson Lopez - Ensemble

  • Melhor Álbum/EP
  • Ana Muller, Rodrigo Alarcon e Mariana Fróes - "Taquetá Vol"
  • Cesar MC - "Dai a Cesar o que é de Cesar"
  • Fabriccio - "Selva"
  • Roça Nova – "Tramoia"

Veja Também

Com Emicida e Majur, Festival em Vitória abre retirada gratuita de ingressos

Anchieta lança edital que promete investir R$ 149 mil no setor cultural

Vitória: Parada LGBTQIAP+ será no Sambão do Povo e terá 10h de atrações

