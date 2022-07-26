Anchieta lança edital que promete investir R$ 149 mil no setor cultural

Anchieta acaba de lançar o Prêmio Anchieta Arte e Cultura, com investimento de R$ 149 mil Crédito: Pixabay

Com iniciativa promovida em parceira com o Programa de Coinvestimento da Cultura - Fundo a Fundo, promovido pela Secult/ES, Anchieta acaba de lançar o edital do Prêmio Anchieta Arte e Cultura.

Ao todo, serão contemplados 14 fazedores de cultura que atuam nos escopos de Artesanato, Artes Cênicas, Música, Literatura, Audiovisual, Cultura Popular Tradicional e Artes Integradas. Como exigência, ser morador do município há cerca de dois anos.

As inscrições podem ser feitas pela internet até 25 de agosto. Os interessados em participar poderão obter informações e esclarecimentos na Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico, com sede na Prefeitura Municipal de Anchieta (sala da cultura), pelo endereço de e-mail: [email protected] ou no site do órgão

Estão habilitados a participar do Prêmio Anchieta Arte e Cultura, artistas e produtores independentes, companhias, grupos, bandas, coletivos e empresas com ou sem fins lucrativos, desde que tenham comprovadamente natureza artística e cultural.

Os prêmios variam de R$ 5 mil a 20 mil. O Estado disponibilizou o valor de R$ 89 mil, em contrapartida, o município adicionou R$ 60 mil, totalizando R$ 149 mil em investimento no setor cultural.

Segundo a gerente de Cultura e Patrimônio Histórico de Anchieta, Maria Fernanda Barros, o prêmio, criado em 2011, foi uma ferramenta de grande incentivo às artes e cultura na cidade.