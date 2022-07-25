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Cultura

Festival de Cinema de Santa Teresa traz exibição de filmes e shows; veja programação

Atrações, totalmente gratuitas, acontecem de quinta (28) a sábado (30). Entre os destaques, apresentação de Elisa Lucinda e palestra com Rita Von Hunty
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 16:45

O curta-metragem
O curta-metragem "O Manto", de Luiza Lubiana. será lançado no Festival de Cinema de Santa Teresa Crédito: Divulgação/Fecsta
Que tal subir a serra para curtir o friozinho do inverno, acompanhado por um bom vinho, e assistir a uma sessão de cinema? Pois prepare o casaco, que o Festival de Cinema de Santa Teresa, com atrações gratuitas, acontece de quinta (28) a sábado (30).
O evento - que chega a sua quinta edição - valoriza a arte, tradições locais e as manifestações populares. Serão três dias de festa multicultural, com sessões de cinema, palestras, shows e saraus poéticos. Este ano, o festival será em plataforma on-line e presencial, na Praça da Cultura (Praça Duque de Caxias), Centro de Santa Teresa.
Além de homenageada, a atriz e poetiza Elisa Lucinda faz um show poético nesta sexta (29). No sábado (30), Rita Von Hunty ministrará a palestra: "Educação para a Esperança".
A mostra conta ainda com palestra de Sara Rocha, sobre rodada de negócios/Pitch; performance teatral com Lilia Casotti; dança Cigana, com Caliandra; concerto de flauta transversa e baixo acústico, com Rubia de Moraes e Felipe Medeiros, e show da banda The Windows, em Tributo ao The Doors.
A programação também contará com o lançamento do curta-metragem "O Manto", com direção e roteiro de Luiza Lubiana, e apresentação da banda de música e do grupo de dança do Circolo Trentino.

FILMES

O Fecsta exibirá 33 filmes, após seleção entre os 700 títulos inscritos, vindos de 23 estados. Ao todo, serão cinco mostras: "A Escola Vai ao Cinema", destinada aos alunos da Secretaria Municipal de Educação de Santa Teresa; "Beija-Flor", com filmes de temáticas sociais; "Frenética", que trata temáticas como feminicídio, homofobia e injustiças sociais; "Augusto Ruschi", que homenageia povos originários, realizadores indígenas e temas ambientais; e "Virginia Tamanini", uma vitrine exclusiva para produções realizadas no Espírito Santo, por diretores capixabas.
Os troféus serão concedidos para o Melhor Filme de Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Filme Capixaba (que além do troféu leva um prêmio em dinheiro); Melhor Filme Eleito pelo Júri Popular e duas Menções Honrosas.
Em um evento transversal, durante o encerramento, a cantora e atriz Simone Mazzer apresenta o show "Férias", em VídeoTap, logo após o anúncio dos premiados.
Além disso, o artista Mauro Ferreira Tacchetto exibirá seu relógio temático de 4m de altura. A engrenagem do objeto traz, em seu painel frontal, miniaturas de imigrantes italianos. Em mais uma experiência multissensorial, o Fecsta também promove uma exibição de video mapping na parte frontal da igreja matriz da cidade. Na trilha sonora, faixas de composições de Jaceguay Lins.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 5º FECSTA

  • QUINTA (28)
  • 14h30: Roda de conversa com cineastas
  • 16h10: Palestra "Recuperação e Conservação das Nascentes da Bacia do Rio Santa Maria do Doce", com Paola Alfonsa Vieira Lo Monaco
  • 17h30: MOSTRA ESCOLA VAI AO CINEMA - Sete filmes de classificação livre para todos públicos, pensada em especial para os alunos da rede pública municipal de ensino
  • 19h32: MOSTRA AUGUSTO RUSCHI - Sete filmes com temáticas indigenistas, ambientalistas, ecológicas e/ou realizações de cineastas indígenas
  • 21h30: Show com a Banda The Windows - Tributo ao The Doors
  • 22h40: Coquetel de abertura do festival na Pousada Vale di Trento e lançamento do livro "Rasuras", de Erly Vieira Jr

  • SEXTA (29)
  • 14h: Roda de conversa com cineastas
  • 15h30: Palestra com Sara Rocha – Rodada de negócios / Pitch
  • 16h40: Apresentação de dança cigana
  • 17h35: MOSTRA BEIJA-FLOR - Seis filmes abordando diferentes temáticas sociais
  • 19h20: Apresentação do show "Serenata per flauto e basso", com Rubia de Moraes e Felipe Medeiros
  • 20h: Exibição do curta "O Manto", de Luiza Lubiana
  • 20h20: MOSTRA FRENÉTICA - Sete filmes com temas que tratam sobre feminicídio, homofobia e injustiças sociais
  • 22h20: Show com Elisa Lucinda

  • SÁBADO (30)
  • 14h: Roda de conversa com os cineastas
  • 16h30: Banda de música do Círculo Trentino. A banda percorre a cidade e para na praça do evento, acompanhado do grupo de dança
  • 17h30: Exibição do vídeo produzido no Laboratório de Produção Audiovisual
  • 18h: MOSTRA VIRGINIA TAMANINI - Seis filmes produzidos no Espírito Santo e por diretores capixabas
  • 20h: Palestra "Educação para a Esperança", com Rita Von Hunty
  • 21h10: Premiação
  • 21h40: Show com Simone Mazzer

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