FestCine Pedra Azul promove oficinas e exibições gratuitas em João Neiva e Serra

Estimular o interesse pelo universo do audiovisual a partir da formação de estudantes da rede pública de ensino do Espírito Santo. Essa é a proposta do 3º "FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema", que acontece de segunda (25) a sábado (30), no município da Serra, e de domingo (31) a 4 de agosto, em João Neiva.
Na programação, que é um desdobramento do Festival de Cinema de Pedra Azul, serão realizados o Laboratório de Formação em Cinema, com foco na formação na área do audiovisual, e a Sessão Recorte, que promove o lançamento do filme produzido pelos alunos durante a atividade de formação, além de uma sessão com filmes exibidos na terceira edição do FestCine. Todas as atividades são gratuitas.
"As atividades de formação são um dos pilares dos projetos realizados pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. O 3º 'FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema' visa promover o intercâmbio entre a educação e a cultura através do audiovisual por cidades do Espírito Santo e viabilizar o contato de jovens dessas regiões com outras possibilidades profissionais", disse Lucia Caus, diretora executiva do FestCine Pedra Azul.
OFICINAS
Com o objetivo de trabalhar a formação e o aperfeiçoamento na área do audiovisual, o festival promove o Laboratório de Formação em Cinema. Ministrado pelo diretor e produtor Bernard Lessa, a atividade é aberta a pessoas maiores de 16 anos de toda a comunidade, especialmente para estudantes da rede pública de ensino.
Na Serra, a formação acontece no Salão Social da Comunidade da Santíssima Trindade, no bairro de Balneário de Carapebus. Já em João Neiva, o laboratório será realizado na sede do Coletivo Abá-Tyba, no bairro de Santa Luzia. Os interessados podem se inscrever via formulário pela internet.
Cada cidade recebe um laboratório com duração de uma semana, para grupos formados por 20 participantes. Cada turma receberá conhecimentos teóricos e práticos, envolvendo os estudantes em todas as etapas de produção de um produto audiovisual: pesquisa e elaboração do roteiro, captação de imagens, operação de instrumentos de luz e som e edição, além de uma breve explanação sobre a história do cinema.
Ao final de cada laboratório, a turma entrega um curta-metragem finalizado, que fará parte do circuito de exibições ao ar livre, proporcionando a experiência do cinema às populações das cidades atendidas, além dos turistas e visitantes de cada região.
SESSÕES
Além das atividades de formação, o "FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema" inclui a janela Sessão Recorte, que marca a estreia oficial do trabalho realizado pelos alunos durante o Laboratório de Formação em Cinema, além de apresentar uma seleção de filmes exibidos na terceira edição do evento.
Na Serra, a exibição acontece em 30 de julho, a partir das 19 horas. Em João Neiva, a sessão será realizada em 4 de agosto, às 19 horas. A programação é gratuita. O público que irá assistir a essas exibições também será convidado a votar no filme favorito e concorrer a uma bicicleta e a brindes.
A Sessão Recorte será aberta com o curta-metragem "Cuida de Mim", de Liziane Bortolatto, que conta a história de uma mãe e uma filha no litoral sul do Brasil. Na sequência, será exibido "A Volta Para Casa", de Diego Freitas. O filme conta a história de Plínio (Lima Duarte), que, no domingo de Páscoa, revisita suas memórias. Fechando a mostra, "Nova Iorque", de Leo Tabosa. O curta conta a história de uma professora que, depois de 20 anos, retorna para sua cidade e cria um laço afetivo com seus novos alunos.
3º FESTCINE PEDRA AZUL - CIRCUITO DE FORMAÇÃO EM CINEMA
- SERRA
- Laboratório de Formação em Cinema
- Quando: 25 a 29 de julho
- Horário: 13h30 às 17h30
- Local: Salão Social da Comunidade Santíssima Trindade - Rua Braúna 801 - Balneário de Carapebus - Serra
- Inscrições: Gratuitas para o Laboratório de Formação em Cinema e podem ser feitas pela internet
- 3º FestCine Pedra Azul - Sessão Recorte
- Quando: 30 de julho
- Horário: 19 horas
- Local: Av. Beira Mar no encontro com a Av. do Meio - Balneário de Carapebus - Serra
- JOÃO NEIVA
- Laboratório de Formação em Cinema
- Quando: 31 de julho a 04 de agosto
- Horário: 13h30 às 18h
- Local: Coletivo Abá-Tyba. Rua Ver. Osmar Peixoto, 282 - Santa Luzia - João Neiva
- Inscrições: Gratuitas para o Laboratório de Formação em Cinema e podem ser feitas pela internet
- 3º FestCine Pedra Azul - Sessão Recorte
- Quando: 04 de agosto
- Horário: 19 horas
- Local: Centro Comunitário, Av. Negri Orestes, 263 - Centro - João Neiva
- FILMES - 3º FestCine Pedra Azul - Sessão Recorte
- "Cuida de Mim", de Liziane Bortolatto
- Elenco: Isadora Leite, Guenia Lemos e Mônica Torrinelli
- Sinopse: A história se passa em uma cidade no litoral sul do Brasil, no outono. Naia, uma linda e jovial mãe solteira de 30 anos, mora em um apartamento de classe média com sua única filha Helena, uma menina doce, dedicada e amorosa. Naia deixa remédios que a filha toma todas as noites. Helena tomá-lo às vezes não parece certo. Não está claro, a princípio, o motivo do desconforto da menina.
- "A Volta Para Casa", de Diego Freitas
- Elenco: Lima Duarte, Guilherme Rodio e Gus Kondo
- Sinopse: No domingo de Páscoa, Plínio, carpinteiro aposentado, espera a visita da família, mas eles não aparecem. Anselmo, o jardineiro da casa em que mora, oferece-lhe uma carona para casa. Plínio revisita suas memórias do bairro de Santana ao longo do caminho.
- "Nova Iorque", de Leo Tabosa
- Elenco: Hermila Guedes, Juan Calado, Marcélia Cartaxo, Itamar Gonçalves e Cira Ramos
- Sinopse: Uma professora sai do sertão pernambucano e tenta ser atriz em São Paulo. Sem sucesso, ela retorna 20 anos depois para cuidar da mãe doente e dar aulas. Com isso, ela constrói uma forte amizade com um de seus alunos.