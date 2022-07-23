FestCine Pedra Azul promove oficinas e exibições gratuitas em João Neiva e Serra

Cena do curta-metragem "Nova Iorque", que será exibido em João Neiva e na Serra Crédito: Divulgação

Estimular o interesse pelo universo do audiovisual a partir da formação de estudantes da rede pública de ensino do Espírito Santo. Essa é a proposta do 3º "FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema", que acontece de segunda (25) a sábado (30), no município da Serra, e de domingo (31) a 4 de agosto, em João Neiva.

Na programação, que é um desdobramento do Festival de Cinema de Pedra Azul, serão realizados o Laboratório de Formação em Cinema, com foco na formação na área do audiovisual, e a Sessão Recorte, que promove o lançamento do filme produzido pelos alunos durante a atividade de formação, além de uma sessão com filmes exibidos na terceira edição do FestCine. Todas as atividades são gratuitas.

"As atividades de formação são um dos pilares dos projetos realizados pela Galpão Produções e pelo Instituto Brasil de Cultura e Arte. O 3º 'FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema' visa promover o intercâmbio entre a educação e a cultura através do audiovisual por cidades do Espírito Santo e viabilizar o contato de jovens dessas regiões com outras possibilidades profissionais", disse Lucia Caus, diretora executiva do FestCine Pedra Azul.

OFICINAS

Com o objetivo de trabalhar a formação e o aperfeiçoamento na área do audiovisual, o festival promove o Laboratório de Formação em Cinema. Ministrado pelo diretor e produtor Bernard Lessa, a atividade é aberta a pessoas maiores de 16 anos de toda a comunidade, especialmente para estudantes da rede pública de ensino.

Na Serra, a formação acontece no Salão Social da Comunidade da Santíssima Trindade, no bairro de Balneário de Carapebus. Já em João Neiva, o laboratório será realizado na sede do Coletivo Abá-Tyba, no bairro de Santa Luzia. Os interessados podem se inscrever via formulário pela internet

Cada cidade recebe um laboratório com duração de uma semana, para grupos formados por 20 participantes. Cada turma receberá conhecimentos teóricos e práticos, envolvendo os estudantes em todas as etapas de produção de um produto audiovisual: pesquisa e elaboração do roteiro, captação de imagens, operação de instrumentos de luz e som e edição, além de uma breve explanação sobre a história do cinema.

Ao final de cada laboratório, a turma entrega um curta-metragem finalizado, que fará parte do circuito de exibições ao ar livre, proporcionando a experiência do cinema às populações das cidades atendidas, além dos turistas e visitantes de cada região.

SESSÕES

Além das atividades de formação, o "FestCine Pedra Azul - Circuito de Formação em Cinema" inclui a janela Sessão Recorte, que marca a estreia oficial do trabalho realizado pelos alunos durante o Laboratório de Formação em Cinema, além de apresentar uma seleção de filmes exibidos na terceira edição do evento.

Na Serra, a exibição acontece em 30 de julho, a partir das 19 horas. Em João Neiva, a sessão será realizada em 4 de agosto, às 19 horas. A programação é gratuita. O público que irá assistir a essas exibições também será convidado a votar no filme favorito e concorrer a uma bicicleta e a brindes.

Cena do filme "A Volta Para Casa", de Diego Freitas Crédito: Divulgação

A Sessão Recorte será aberta com o curta-metragem "Cuida de Mim", de Liziane Bortolatto, que conta a história de uma mãe e uma filha no litoral sul do Brasil. Na sequência, será exibido "A Volta Para Casa", de Diego Freitas. O filme conta a história de Plínio (Lima Duarte), que, no domingo de Páscoa, revisita suas memórias. Fechando a mostra, "Nova Iorque", de Leo Tabosa. O curta conta a história de uma professora que, depois de 20 anos, retorna para sua cidade e cria um laço afetivo com seus novos alunos.

3º FESTCINE PEDRA AZUL - CIRCUITO DE FORMAÇÃO EM CINEMA