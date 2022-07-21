"Geek Universe": shows gratuitos e programação com cosplay agitam Vila Velha

O "Geek Universe" acontece em Vila Velha, com atrações gratuitas Crédito: Divulgação/Boulevard Shopping Vila Velha

Os fãs da "cultura nerd" têm encontro marcado em Vila Velha neste fim de semana. Anote em sua agenda, please: de sexta (22) a domingo (24), acontece o "Geek Universe", que promete agitar o Boulevard Shopping Vila Velha, com atrações 0800, ou seja, gratuitas.

No cardápio, shows com as bandas Lady Steel, Megazord, Danger Line e Suzaku, entre outras. Além disso, têm desfile de cosplay, Concurso K- Pop, apresentação de dubladores (adorados pelos fãs de anime), exposição de artes e campeonato de jogos do mundo Geek.

Nesta edição de inverno do evento, o tema será "One Piece", em homenagem à última temporada de um dos melhores animes shounen (ou shonen, como também é chamado), os tradicionais desenhos e séries feito para meninos, até porque shounen significa literalmente isso em japonês. Mas, fique tranquilo, pois o evento aposta na diversidade e todos são bem-vindos!

"O 'Geek Universe' é um evento de cultura pop com games, cosplays, filmes e animes. Esperamos superar as 25 mil pessoas que foram em nossa última edição. Um evento totalmente gratuito, que promete animar as férias escolares”, informa Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do projeto.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO "GEEK UNIVERSE"

SEXTA (22)

18h - Abertura do evento

- Abertura do evento 18h30 - Freeplay de Consoles

- Freeplay de Consoles 19h30 - X1 de Valorant

- X1 de Valorant 21h - Quiz Palco





- Quiz Palco SÁBADO (23)

15h - Abertura do evento

- Abertura do evento 15h30 - Início das inscrições

- Início das inscrições 16h - Dubladora Carol Valença

- Dubladora Carol Valença 16h - X1 de League Of Legends

- X1 de League Of Legends 17h - Banda Lady Steel

- Banda Lady Steel 19h30 - Banda Megazord





- Banda Megazord DOMINGO (24)



15h - Abertura do evento

- Abertura do evento 15h30 - Início das inscrições

- Início das inscrições 16h - X1 de CSGO

- X1 de CSGO 17h - Banda Danger Line

- Banda Danger Line 19h30 - Banda Suzaku

Espere ver muitos "cosplay" no "Geek Universe", em Vila Velha Crédito: Divulgação/ Boulevard Shopping Vila Velha