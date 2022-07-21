"Geek Universe": shows gratuitos e programação com cosplay agitam Vila Velha

Os fãs da "cultura nerd" têm encontro marcado em Vila Velha neste fim de semana. Anote em sua agenda, please: de sexta (22) a domingo (24), acontece o "Geek Universe", que promete agitar o Boulevard Shopping Vila Velha, com atrações 0800, ou seja, gratuitas.
No cardápio, shows com as bandas Lady Steel, Megazord, Danger Line e Suzaku, entre outras. Além disso, têm desfile de cosplay, Concurso K- Pop, apresentação de dubladores (adorados pelos fãs de anime), exposição de artes e campeonato de jogos do mundo Geek.
Nesta edição de inverno do evento, o tema será "One Piece", em homenagem à última temporada de um dos melhores animes shounen (ou shonen, como também é chamado), os tradicionais desenhos e séries feito para meninos, até porque shounen significa literalmente isso em japonês. Mas, fique tranquilo, pois o evento aposta na diversidade e todos são bem-vindos!
"O 'Geek Universe' é um evento de cultura pop com games, cosplays, filmes e animes. Esperamos superar as 25 mil pessoas que foram em nossa última edição. Um evento totalmente gratuito, que promete animar as férias escolares”, informa Marcos Paulo Nascimento Guimarães, um dos organizadores do projeto.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO "GEEK UNIVERSE"
- SEXTA (22)
- 18h - Abertura do evento
- 18h30 - Freeplay de Consoles
- 19h30 - X1 de Valorant
- 21h - Quiz Palco
- SÁBADO (23)
- 15h - Abertura do evento
- 15h30 - Início das inscrições
- 16h - Dubladora Carol Valença
- 16h - X1 de League Of Legends
- 17h - Banda Lady Steel
- 19h30 - Banda Megazord
- DOMINGO (24)
- 15h - Abertura do evento
- 15h30 - Início das inscrições
- 16h - X1 de CSGO
- 17h - Banda Danger Line
- 19h30 - Banda Suzaku
- PALCO INFINITY ARENA
- SEXTA (22)
- 18h - Música Livre
- 18h30 - K-pop Random Play
- 19h30 - Desfile Cosplay
- 21h - Random Play K-pop
- SÁBADO (23)
- 15h - Música Livre
- 15h30 - Apresentação K-pop
- 17h - Desfile Cosplay
- 19h - Random Play K-pop
- 21h - Música Livre
- DOMINGO (24)
- 15h - Música Livre
- 15h30 - Concurso K-pop
- 17h - Apresentação Cosplay
- 19h - Random Play K-pop
- 21h - Música Livre