“Será um dia inesquecível”, diz Gusttavo Lima sobre 'Buteco' no ES

O Cantor Gusttavo Lima Crédito: Augusto Albuquerque

E para aumentar as expectativas dos capixabas, Gusttavo Lima contou mais detalhes para “HZ” sobre o ‘Buteco’ que promete agitar o Estado neste fim de semana. Segundo o cantor, o público pode esperar uma edição incrível e preparada com muito carinho.

“Já superamos as expectativas iniciais e vamos fazer um evento ainda maior levando nosso Buteco ao Estádio Kleber Andrade. Com toda certeza, a galera pode esperar uma edição incrível e preparada com todo carinho. Além do meu show, vocês poderão curtir as apresentações dos Menottis, Sorriso Maroto e da dupla Bruno & Denner. Será um dia inesquecível para todos nós”, garantiu Gusttavo Lima.

O sertanejo também deu alguns “spoilers” para HZ sobre a edição do ‘Buteco’ no Espírito Santo. De acordo com Gusttavo, o repertório do show vai ser recheado de hits que percorrem sua carreira - desde o início até suas músicas mais atuais - como os singles “Fala Mal de Mim”, “Não Pega Ninguém Ainda” e “Termina Comigo Antes”.

“Sempre temos novidades. Para este Buteco, o repertório está vindo com diversos sucessos da carreira, mas, também, vamos ter hits novos como “Fala Mal de Mim”, que é o lançamento mais recente e está com uma repercussão maravilhosa; “Não Pega Ninguém Ainda” e “Termina Comigo Antes” – que é a minha atual música de trabalho nas rádios. Além disso, sempre estou levando coisas diferenciadas ao Buteco, então, se preparem”, ressaltou o sertanejo.

Mas, apesar das músicas mais recentes, o cantor disse que os capixabas não abrem mão de hits mais antigos, como “Gatinha Assanhada” e “Balada Boa”. Gusttavo Lima conta que o motivo desse “apego” com essas músicas é a ligação com seu passado, quando morou no Espírito Santo, na cidade de Guarapari.

“Como vocês sabem, os capixabas fazem parte da minha vida já há bastante tempo. Antes da minha carreira mais profissional, morei um tempo no Espírito Santo e guardo muitas lembranças boas dessa fase. Por conta de toda essa nossa ligação, a galera sempre pede as músicas lá do começo da carreira. Não podem ficar de fora, por exemplo, faixas como “Gatinha Assanhada”, “Balada Boa”, “Inventor dos Amores” e por aí vai”, completou o sertanejo.

ATRAÇÃO CAPIXABA

Além do anfitrião como principal atração, o evento reunirá novidades, como a capixaba Priscila Ribeiro que vai abrir a programação. Ela foi escolhida pelo artista, por intermédio de um dos produtores do evento no Espírito Santo, o empresário Nelinho Miranda. “Me senti honrada em poder representar meu Estado”, declarou a cantora.

INGRESSOS E NOVO LOCAL

Ainda há ingressos disponíveis para o ‘Buteco’ neste sábado (23). Os valores variam de R$ 70 (arquibancada) a R$ 400 (backstage - salão de beleza, massagem e decoração especial) e podem ser adquiridos através do site Baladapp

A apresentação, que aconteceria no Parque de Exposições de Carapina, na Serra, foi transferida para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica. De acordo com a assessoria, a alteração de local ocorreu por razões alheias à vontade dos realizadores do evento. Segundo eles, o espaço inicial estaria suspenso para a realização de eventos, conforme Licença Municipal de Regularização, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O novo local contará com arquibancada e espaços diferenciados. Serão 90 lounges, cada um com espaço para 20 pessoas, e os fãs poderão ainda aproveitar os espaços vips: ‘Espaço Ficha Limpa’ e ‘Espaço Embaixador’, ambos localizados na frente do palco, com entradas individuais, praça de alimentação e banheiros.

A organização alerta que quem não puder comparecer ao novo endereço, poderá solicitar a devolução integral do valor do ingresso adquirido antecipadamente. Para isso, basta entrar em contato pelo site Baladapp ou através do Tel.: (62) 3434-8450.