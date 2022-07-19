‘Buteco’ do Gusttavo Lima promete agitar o Kleber Andrade, em Cariacica

O Cantor Gusttavo Lima Crédito: Augusto Albuquerque

Está chegando a hora de encontrar com o Embaixador. Gusttavo Lima desembarca no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, neste sábado (23), para trazer o seu famoso ‘Buteco’ para o Espírito Santo. O evento, que começa a partir das 18h, também vai contar com shows de Os Menotti, Bruno e Denner e Sorriso Maroto.

No repertório, Lima promete trazer seus maiores hits, como “Homem de Família”, “Apelido Carinhoso”, “Zé da Recaída”, “Cem Mil” e “Não Pega Ninguém Ainda”, além de canções populares e grandes clássicos da música sertaneja. Os ingressos variam de R$ 70 (arquibancada) a R$ 400 (backstage - salão de beleza, massagem e decoração especial) e podem ser adquiridos através do site Baladapp

Os Menotti vão se apresentar no "Buteco do Gusttavo Lima" Crédito: Divulgação

ATRAÇÃO CAPIXABA

Além do anfitrião como principal atração, o evento reunirá novidades, como a capixaba Priscila Ribeiro que vai abrir a programação. Ela foi escolhida pelo artista, por intermédio de um dos produtores do evento no Espírito Santo, o empresário Nelinho Miranda. “Me senti honrada em poder representar meu Estado”, declarou a cantora.

A capixaba acaba de lançar a primeira música do seu novo EP, intitulada “Papel de Bobo”. “O público tem recebido muito bem a música e estou super feliz”, diz. Ela acrescenta: “Apresentar meu show no 'Buteco do Gusttavo Lima' está sendo um sonho, acho que qualquer artista quer estar naquele palco”, resume a artista.

A capixaba Priscila Ribeiro irá se apresentar no "Buteco do Gusttavo Lima" Crédito: Divulgação

MUDANÇA DE LOCAL E NOVA ESTRUTURA

De acordo com a assessoria, a alteração de local do Parque de Exposições de Carapina, na Serra, para o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ocorreu por razões alheias à vontade dos realizadores do evento. Segundo eles, o espaço inicial estaria suspenso para a realização de eventos, conforme Licença Municipal de Regularização, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

O novo local contará com arquibancada e espaços diferenciados. Serão 90 lounges, cada um com espaço para 20 pessoas, e os fãs poderão ainda aproveitar os espaços vips: ‘Espaço Ficha Limpa’ e ‘Espaço Embaixador’, ambos localizados na frente do palco, com entradas individuais, praça de alimentação e banheiros.

A organização alerta que quem não puder comparecer ao novo endereço, poderá solicitar a devolução integral do valor do ingresso adquirido antecipadamente. Para isso, basta entrar em contato pelo site Baladapp ou através do Tel.: (62) 3434-8450.

SOBRE O BUTECO

O Buteco é um festival de música criado pelo artista Gusttavo Lima, em 2018. Já foi realizado em mais de 23 capitais brasileiras, além de uma edição na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Mais de 40 artistas já se apresentaram no evento, que conta com um setlist escolhido a dedo pelo anfitrião da festa.

O line-up traz um mix de estilos musicais, com grandes nomes reconhecidos no Brasil e no exterior, além de novos nomes em ascensão, que ocupam o topo das paradas de sucesso do país. Entre os artistas que passaram no evento, estão Alok, Bell Marques, Bruno & Marrone, Dennis, Dilsinho, Felipe Araújo, Gustavo Mioto, Israel & Rodolffo e Léo Santana e Simone & Simaria.