Rock in Rio 2022: Capixabas WC no Beat e Macacko são confirmados

WC no Beat e Macacko são confirmados no Rock in Rio 2022 Crédito: Montagem/Ernesto Andrade/Divulgação

O Espírito Santo estará no Rock in Rio 2022. Um dos maiores festivais de música do mundo vai receber artistas capixabas durante a programação deste ano. Entre os nomes já confirmados, WC no Beat e Gustavo Macacko vão marcar presença na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 04 e 10 setembro, respectivamente, no Palco Supernova.

Com seu novo lançamento, o álbum "Antenas Ancestrais", Gustavo Macacko se apresenta às 16h30, no dia 10 de setembro. Além dele, também irão subir ao palco a banda Jovem Dionísio, de “Acorda Pedrinho”, Daparte e João Napoli. O músico, que possui mais de 25 anos de carreira, contou a “HZ” que acredita que tocar no festival representa o esforço de sua trajetória.

“É a realização de um sonho. Todo artista já sonhou em tocar no Rock in Rio. Posso dizer que dois fatores estão me levando ao festival. O primeiro é a boa repercussão do meu novo trabalho, o ‘Antenas Ancestrais’. O segundo, é a minha trajetória de 25 anos. Estou muito feliz em representar a cultura capixaba para o mundo. É a somatória da minha carreira com o público”, disse Macacko.

No repertório, Macacko levará suas instigantes canções para a Cidade do Rock. O músico já lançou oito álbuns, dois EPs e dois discos ao vivo. Na bagagem, cinco turnês internacionais em festivais como Montreux (Suiça) e Sudoeste (Portugal), além de projetos e parcerias com grandes nomes da música brasileira.

“Estou muito impressionado com o público cantando as minhas músicas, isso é muito bonito. O ‘Antenas Ancestrais’ é um projeto que nasceu na pandemia. Queria misturar a percussão brasileira com os beats eletrônicos atuais. Coloquei também a minha história com a capoeira e os cânticos populares capixabas. É um disco que homenageia os cantadores da beira do mar”, ressalta o cantor.

Após o Rock in Rio, o artista segue em turnê pela Europa passando por Berlim, Paris, Londres, Espanha e Portugal. “Esse momento da minha trajetória é muito especial, ‘Antenas Ancestrais' está me levando para o mundo. Queria muito ‘desencaretar’ o rock. Esse disco vem para reposicionar o meu rock no contexto do gênero world music. Estou levando o Espírito Santo para outros países, isso é incrível”, afirmou.