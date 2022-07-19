Festival de Cinema de Vitória seleciona 76 filmes para a edição de 2022

Cena do longa-metragem "A Mãe", que será exibido no Festival de Cinema de Vitória 2022 Crédito: Divulgação

Maior evento audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória se prepara para sua 29ª edição. Entre os dias 19 e 24 de setembro de 2022, no Centro Cultural Sesc Glória, o público poderá conferir uma seleção de filmes que apresenta um recorte potente da produção audiovisual brasileira contemporânea.

Nesta terça (19), a organização divulgou a lista com os 76 títulos, entre longas e curtas-metragens, escolhidos pela Comissão de Seleção. Ao todo, serão 11 Mostras Competitivas. As produções concorrem ao Troféu Vitória em 34 categorias. A escolha dos vencedores é feita pelo Júri Técnico, composto por especialistas e profissionais do cinema, além da votação do Júri Popular.

Para Lucia Caus, diretora do Festival de Cinema de Vitória, os filmes escolhidos trazem um recorte apurado sobre a produção audiovisual brasileira produzida na atualidade. "A curadoria tem um olhar cuidadoso sobre os diversos gêneros da produção cinematográfica brasileira contemporânea, com filmes que apresentam o potencial criativo dos nossos realizadores", pontua ela, que complementa: "É sempre um desafio e, ao mesmo tempo, um imenso prazer, dar visibilidade para tantos curtas e longas-metragens".

DIVERSIDADE

O público do 29º Festival de Cinema de Vitória poderá conferir uma lista de filmes que refletem a diversidade da produção contemporânea do audiovisual brasileiro. O trabalho dos curadores foi realizado com base nas 897 produções inscritas entre os dias 29 de março e 29 de abril de 2022 e vindas de 25 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

"Os filmes conversam com pautas nacionais, a gente percebe que as questões da violência, sociais, as crises que acometem famílias vulneráveis, as questões indígenas e de gênero aparecem com muita força nessas narrativas", afirma Gilberto Alexandre Sobrinho, um dos curadores da 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas e da 7ª Mostra Cinema e Negritude.

Entre os trabalhos selecionados, estão 24 filmes dirigidos por negros e negras, 31 filmes dirigidos por mulheres e dois filmes dirigidos por Pessoas com Deficiência, além de 10 produções dirigidas por estudantes de cinema e audiovisual. "A gente acha importante expandir o público, trazer filmes mais narrativos, pensando na abrangência do Brasil, não só do eixo Rio-São Paulo, e trazer filmes do Nordeste, do Norte, dirigidos por mulheres, por comunidade LGBTQIA+”, pontua Flavia Candida, uma das responsáveis pela curadoria da 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, da 12ª Mostra Quatro Estações, da 11ª Mostra Foco Capixaba, da 11ª Mostra Corsária e 9ª Mostra Outros Olhares e da 7ª Mostra Cinema e Negritude.

MOSTRAS

As 11 Mostras Competitivas do Festival de Cinema de Vitória refletem a proposta do evento que busca um diálogo com as transformações, tanto do cinema quanto na sociedade, que impactam na produção audiovisual contemporânea. "O cinema brasileiro se endereça diretamente às questões do nosso país. A partir desse critério inovador do filme, como os filmes conduzem o espectador a um olhar sobre nosso país. Pautas emergentes, questões que são mais candentes, questões sociais, políticas, históricas, o cinema como um agenciador da memória. Como esses filmes ajudam a gente a pensar o país", pontua o curador Gilberto Alexandre Sobrinho.

O curta-metragem "Manhã de Domingo" foi um dos selecionados para o Festival de Cinema de Vitória 2022 Crédito: Divulgação

Os filmes selecionados serão exibidos nas seguintes mostras: 26ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, com uma seleção de títulos da safra recente do cinema brasileiro; a 12ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, que contará com a exibição de cinco filmes na competitiva; a 12ª Mostra Quatro Estações, com produções que abordam a temática da diversidade sexual; a 11ª Mostra Foco Capixaba, janela exclusiva para realizadores do Espírito Santo; a 11ª Mostra Corsária, com filmes que apresentam pesquisas de linguagem da estética cinematográfica; a 9ª Mostra Outros Olhares, que propõe a observação da construção de novos mundos a partir de experiências particulares.

A 7ª Mostra Mulheres no Cinema exibe filmes dirigidos exclusivamente por realizadoras e aborda as questões de gênero, valorizando a atuação feminina por trás das câmeras. A 7ª Mostra Cinema e Negritude, traz produções de realizadores negros que tratam das mais diversas narrativas que atravessam a população negra no Brasil.

A 6ª Mostra Nacional de Videoclipes, apresenta produções de gênero experimental por excelência e que fundem música e audiovisual; a 5ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental, abre espaço para o debate sobre sustentabilidade e questões ambientais. Já a 4ª Mostra Do Outro Lado – Cinema Fantástico traz o terror para o evento.

CONFIRA OS SELECIONADOS DO FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA 2022