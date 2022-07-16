Carnaval: escolas de samba do Grupo B vão desfilar no domingo em 2023

A escola Unidos de Barreiros levou o título do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira

Vai ter mudança no Carnaval 2023 no Sambão do Povo, em Vitória. A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (LIESES) anunciou, nesta sexta-feira (15), que as escolas de samba do Grupo B (de acesso) vão passar a desfilar no domingo no próximo ano, e não mais na quinta-feira como de costume.

Em entrevista ao jornal ES1, da TV Gazeta, nesta sexta (15), o presidente da LIESES, Sandro Rosa, disse que essa decisão deve beneficiar as escolas por conta da estrutura montada no Sambão do Povo para os desfiles do grupo A e Especial. Segundo ele, a alteração também deve atrair mais pessoas para o desfile do grupo de acesso.

Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira

“A partir do próximo carnaval, os desfiles da quinta-feira vão passar para o domingo. Tomamos essa decisão para ter mais comodidade e atrair mais o público infantil e em geral. Queremos dar igualdade para todo mundo, com mais qualidade. Assim, vimos que o carnaval de domingo vai pegar a estrutura pronta e finalizada da sexta-feira e do sábado”, afirmou Sandro para o jornalista Elton Ribeiro, da TV Gazeta.

ORDEM DOS DESFILES

O sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba dos grupos A e B foi realizado na noite desta sexta-feira (15), na quadra da Independentes de São Torquato, em Vila Velha. A vencedora do grupo de acesso, a Unidos de Barreiros - que levou o título após uma reconsideração da Liga - , será a última escola a entrar na avenida na sexta-feira.

Confira a ordem das escolas do Grupo A:





1- Imperatriz do Forte

2- Império de Fátima

3- Pega no Samba

4- Independentes de São Torquato

5 - Chega Mais

6- Mocidade da Praia

7- Unidos de Barreiros

Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira

A ordem das cinco agremiações do Grupo B, que vão desfilar no domingo em 2023, também foi revelada. Rosas de Ouro, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana, Independentes de Eucalipto e Tradição Serrana vão fechar o Carnaval de Vitória no próximo ano.

Desfile da Rosas de Ouro durante o carnaval de Vitória em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Confira a ordem das escolas do Grupo B:





1- Rosas de Ouro

2- União Jovem de Itacibá

3- Mocidade Serrana

4- Independentes de Eucalipto

5- Tradição Serrana

GRUPO ESPECIAL

Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval 2022 Crédito: Fernando Madeira