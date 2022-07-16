Carnaval: escolas de samba do Grupo B vão desfilar no domingo em 2023

Vai ter mudança no Carnaval 2023 no Sambão do Povo, em Vitória. A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (LIESES) anunciou, nesta sexta-feira (15), que as escolas de samba do Grupo B (de acesso) vão passar a desfilar no domingo no próximo ano, e não mais na quinta-feira como de costume.
“A partir do próximo carnaval, os desfiles da quinta-feira vão passar para o domingo. Tomamos essa decisão para ter mais comodidade e atrair mais o público infantil e em geral. Queremos dar igualdade para todo mundo, com mais qualidade. Assim, vimos que o carnaval de domingo vai pegar a estrutura pronta e finalizada da sexta-feira e do sábado”, afirmou Sandro para o jornalista Elton Ribeiro, da TV Gazeta.
ORDEM DOS DESFILES
O sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba dos grupos A e B foi realizado na noite desta sexta-feira (15), na quadra da Independentes de São Torquato, em Vila Velha. A vencedora do grupo de acesso, a Unidos de Barreiros - que levou o título após uma reconsideração da Liga - , será a última escola a entrar na avenida na sexta-feira.
- Confira a ordem das escolas do Grupo A:
- 1- Imperatriz do Forte
- 2- Império de Fátima
- 3- Pega no Samba
- 4- Independentes de São Torquato
- 5 - Chega Mais
- 6- Mocidade da Praia
- 7- Unidos de Barreiros
A ordem das cinco agremiações do Grupo B, que vão desfilar no domingo em 2023, também foi revelada. Rosas de Ouro, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana, Independentes de Eucalipto e Tradição Serrana vão fechar o Carnaval de Vitória no próximo ano.
- Confira a ordem das escolas do Grupo B:
- 1- Rosas de Ouro
- 2- União Jovem de Itacibá
- 3- Mocidade Serrana
- 4- Independentes de Eucalipto
- 5- Tradição Serrana
GRUPO ESPECIAL
Na última semana, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE) revelou a ordem dos desfiles de sábado. A vencedora do carnaval capixaba de 2022, Novo Império, será a terceira agremiação a desfilar. Já a Chegou O Que Faltava, vencedora do grupo A deste ano, vai fechar os desfiles do sábado no ano que vem.
- Confira a ordem das escolas do Grupo Especial:
- 1- Piedade
- 2- Jucutuquara
- 3- Novo Império
- 4- Boa Vista
- 5- MUG
- 6- Andaraí
- 7- Chegou o que Faltava