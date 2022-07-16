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Carnaval: escolas de samba do Grupo B vão desfilar no domingo em 2023

Além da mudança anunciada, a LIESES também realizou o sorteio da ordem dos desfiles para os grupos A e B em 2023; confira
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 14:50

A escola Unidos de Barreiros levou o título do Grupo B em 2022
A escola Unidos de Barreiros levou o título do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira
Vai ter mudança no Carnaval 2023 no Sambão do Povo, em Vitória. A Liga Espírito-Santense das Escolas de Samba (LIESES) anunciou, nesta sexta-feira (15), que as escolas de samba do Grupo B (de acesso) vão passar a desfilar no domingo no próximo ano, e não mais na quinta-feira como de costume.
Em entrevista ao jornal ES1, da TV Gazeta, nesta sexta (15), o presidente da LIESES, Sandro Rosa, disse que essa decisão deve beneficiar as escolas por conta da estrutura montada no Sambão do Povo para os desfiles do grupo A e Especial. Segundo ele, a alteração também deve atrair mais pessoas para o desfile do grupo de acesso.
Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022
Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira
“A partir do próximo carnaval, os desfiles da quinta-feira vão passar para o domingo. Tomamos essa decisão para ter mais comodidade e atrair mais o público infantil e em geral. Queremos dar igualdade para todo mundo, com mais qualidade. Assim, vimos que o carnaval de domingo vai pegar a estrutura pronta e finalizada da sexta-feira e do sábado”, afirmou Sandro para o jornalista Elton Ribeiro, da TV Gazeta.

ORDEM DOS DESFILES

O sorteio da ordem dos desfiles das escolas de samba dos grupos A e B foi realizado na noite desta sexta-feira (15), na quadra da Independentes de São Torquato, em Vila Velha. A vencedora do grupo de acesso, a Unidos de Barreiros - que levou o título após uma reconsideração da Liga - , será a última escola a entrar na avenida na sexta-feira.
  • Confira a ordem das escolas do Grupo A:

  • 1- Imperatriz do Forte
  • 2- Império de Fátima
  • 3- Pega no Samba
  • 4- Independentes de São Torquato
  • 5 - Chega Mais
  • 6- Mocidade da Praia
  • 7- Unidos de Barreiros
Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022
Desfile da Unidos de Barreiros, campeã do Grupo B em 2022 Crédito: Fernando Madeira
A ordem das cinco agremiações do Grupo B, que vão desfilar no domingo em 2023, também foi revelada. Rosas de Ouro, União Jovem de Itacibá, Mocidade Serrana, Independentes de Eucalipto e Tradição Serrana vão fechar o Carnaval de Vitória no próximo ano.
Desfile da Rosas de Ouro durante o carnaval de Vitória em 2022
Desfile da Rosas de Ouro durante o carnaval de Vitória em 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
  • Confira a ordem das escolas do Grupo B:

  • 1- Rosas de Ouro
  • 2- União Jovem de Itacibá
  • 3- Mocidade Serrana
  • 4- Independentes de Eucalipto
  • 5- Tradição Serrana

GRUPO ESPECIAL

Na última semana, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (LIESGE) revelou a ordem dos desfiles de sábado. A vencedora do carnaval capixaba de 2022, Novo Império, será a terceira agremiação a desfilar. Já a Chegou O Que Faltava, vencedora do grupo A deste ano, vai fechar os desfiles do sábado no ano que vem.
Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval 2022
Desfile da Novo Império, campeã do Carnaval 2022 Crédito: Fernando Madeira
  • Confira a ordem das escolas do Grupo Especial:

  • 1- Piedade
  • 2- Jucutuquara
  • 3- Novo Império
  • 4- Boa Vista
  • 5- MUG
  • 6- Andaraí
  • 7- Chegou o que Faltava

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