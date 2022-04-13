Chegou o Que Faltava leva o título do Grupo A do Carnaval de Vitória

MUDANÇAS NOS GRUPOS A E B
- Chegou O Que Faltava - 179,80
- Pega no Samba - 179,50
- Império de Fátima - 178,10
- Chega Mais - 177,70
- São Torquato - 177,40
- Mocidade da Praia - 177,20
- Rosas de Ouro - 176,50
CHEGOU O QUE FALTAVA TRAZ O CAMPO PARA O SAMBÃO
Desfile das Escolas de Samba, Chegou O Que Faltava
Letra do samba-enredo da Chegou o Que Faltava
"Toca sanfoneiro que a festa vai começar!
Pipoca, canjica, broa, serve um bolo de fubá
Que não falte em cada mesa o alimento consagrado
Brilhou o grão dourado
Amanheceu... O galo anuncia um novo dia
Matuto eu sou, cultivo a história feito poesia
Semeio o sustento da vida, nas quintas de um interior
A terra revela a lida do agricultor
Em cada palmo de chão
A magia acontece floresce o grão
Nesse solo sagrado que a mãe natureza há de abençoar
Arar, plantar, colher
Partilhar a fartura a Deus agradecer
Do meu velho roçado
Germina a esperança de sobreviver
E os milharais vão colorindo a lavoura
Em rituais das civilizações
Cruzou o mar alimentando os sonhos de tantas gerações
Nos campos brota o fruto da semente
Saciando tanta gente, é a riqueza de um país
Singelo, o dono da terra protege a sua raiz
Fé... Que move o caipira na batalha!
As mãos do artesão transformam a palha
Evoca a sertaneja oração
Tão belo é ver-te florescer no mundo inteiro
Chegou o que faltava é celeiro
O combustível desse carnaval"