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Chegou o Que Faltava leva o título do Grupo A do Carnaval de Vitória

Escola foi a terceira a entrar na avenida na sexta-feira (8) e ditou o ritmo na madrugada, garantindo vaga no Grupo Especial. Consagração ocorreu nesta quarta (13), após apuração dos jurados

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 17:41

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

13 abr 2022 às 17:41
Desfile da escola de samba Chegou O que Faltava no carnaval de Vitória.
Desfile da escola de samba Chegou O que Faltava no Carnaval de Vitória. Crédito: Rodrigo Gavini
Com 179,80 pontos, a escola de samba Chegou O Que Faltava conquistou o título de campeã do Grupo de Acesso A do Carnaval de Vitória. Com o resultado, a agremiação passa a integrar o Grupo Especial a partir de 2023. A consagração ocorreu após apuração dos jurados na tarde desta quarta-feira (13).
A Chegou O Que Faltava foi a terceira escola a entrar na avenida na sexta-feira (8) e ditou o ritmo na madrugada. A escola da comunidade de Goiabeiras, em Vitória, optou pelo enredo "Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento de vida" para falar do milho, alimento de relevância econômica e social.

MUDANÇAS NOS GRUPOS A E B

Com o título, a Chegou O Que Faltava sai do Grupo A e passa a integrar o Grupo Especial.   Por outro lado, a Rosas de Ouro foi rebaixada para o Grupo B. Quem passa do Grupo B para o A é a Mocidade Serrana, que obteve 177,6 pontos na apuração. Veja o resultado das agremiações:
  • Chegou O Que Faltava - 179,80 
  • Pega no Samba - 179,50
  • Império de Fátima - 178,10
  • Chega Mais - 177,70
  • São Torquato - 177,40
  • Mocidade da Praia - 177,20
  • Rosas de Ouro - 176,50

CHEGOU O QUE FALTAVA TRAZ O CAMPO PARA O SAMBÃO

Com o enredo "Chegou a realeza dos campos dourados que alimentam a história. Sustento de vida", durante o desfile foram lembrados quitutes como a pipoca, a canjica, a broa e o bolo de fubá. Além das comidas feitas com o grão dourado, a escola exaltou as palhas de milho, que se transformam nas mãos das artesãs.

Desfile das Escolas de Samba, Chegou O Que Faltava

A cor dourada predominou na avenida, e bonecos de palha cantantes passaram pelo Sambão do Povo. A escola contou ainda com a presença do ator e produtor David Brazil.

Letra do samba-enredo da Chegou o Que Faltava

"Toca sanfoneiro que a festa vai começar!

Pipoca, canjica, broa, serve um bolo de fubá

Que não falte em cada mesa o alimento consagrado

Brilhou o grão dourado

Amanheceu... O galo anuncia um novo dia

Matuto eu sou, cultivo a história feito poesia

Semeio o sustento da vida, nas quintas de um interior

A terra revela a lida do agricultor

Em cada palmo de chão

A magia acontece floresce o grão

Nesse solo sagrado que a mãe natureza há de abençoar

Arar, plantar, colher

Partilhar a fartura a Deus agradecer

Do meu velho roçado

Germina a esperança de sobreviver

E os milharais vão colorindo a lavoura

Em rituais das civilizações

Cruzou o mar alimentando os sonhos de tantas gerações

Nos campos brota o fruto da semente

Saciando tanta gente, é a riqueza de um país

Singelo, o dono da terra protege a sua raiz

Fé... Que move o caipira na batalha!

As mãos do artesão transformam a palha

Evoca a sertaneja oração

Tão belo é ver-te florescer no mundo inteiro

Chegou o que faltava é celeiro

O combustível desse carnaval"

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