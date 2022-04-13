Chegou o Que Faltava leva o título do Grupo A do Carnaval de Vitória

"Toca sanfoneiro que a festa vai começar!

Pipoca, canjica, broa, serve um bolo de fubá

Que não falte em cada mesa o alimento consagrado

Brilhou o grão dourado

Amanheceu... O galo anuncia um novo dia

Matuto eu sou, cultivo a história feito poesia

Semeio o sustento da vida, nas quintas de um interior

A terra revela a lida do agricultor

Em cada palmo de chão

A magia acontece floresce o grão

Nesse solo sagrado que a mãe natureza há de abençoar

Arar, plantar, colher

Partilhar a fartura a Deus agradecer

Do meu velho roçado

Germina a esperança de sobreviver

E os milharais vão colorindo a lavoura

Em rituais das civilizações

Cruzou o mar alimentando os sonhos de tantas gerações

Nos campos brota o fruto da semente

Saciando tanta gente, é a riqueza de um país

Singelo, o dono da terra protege a sua raiz

Fé... Que move o caipira na batalha!

As mãos do artesão transformam a palha

Evoca a sertaneja oração

Tão belo é ver-te florescer no mundo inteiro

Chegou o que faltava é celeiro

O combustível desse carnaval"