"Surpresa com a grandiosidade", diz Gizelly Bicalho sobre o Carnaval de Vitória

A ex-BBB Gisely Bicalho fez sua estreia no Carnaval de Vitória. E ficou surpresa com a grandiosidade da festa que acontece no Sambão do Povo.
"Só conhecia do Carnaval do Rio de Janeiro e estou surpresa com a grandiosidade da festa. O tanto de gente, a rua lotada", disse a advogada.
Nos desfiles deste sábado, ela disse que estar impressionada com a Novo Império. "Já entrou com a bateria pocando", disse.
A capixaba disse ainda que, quando saiu do BBB, foi convidada por duas escolas para desfilar como passista, mas a estreia na avenida acabou não acontecendo. "Eu aprendo a sambar e sei que vou brincar".
Neste ano, ela curtiu os dois dias de folia no Camarote Vix. Em cada dia, ela foi com superprodução para curtir a folia.