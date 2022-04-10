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"Surpresa com a grandiosidade", diz Gizelly Bicalho sobre o Carnaval de Vitória

Ex-BBB faz sua estreia no Sambão do Povo e participou da festa, na sexta e no sábado, no camarote
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 01:14

A ex-BBB Gizelly Bicalho no Camarote Vix durante o Carnaval de Vitória 2022
A ex-BBB Gizelly Bicalho no Camarote Vix durante o Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Guilherme Silva
A ex-BBB Gisely Bicalho fez sua estreia no Carnaval de Vitória. E ficou surpresa com a grandiosidade da festa que acontece no Sambão do Povo.
"Só conhecia do Carnaval do Rio de Janeiro e estou surpresa com a grandiosidade da festa. O tanto de gente, a rua lotada", disse a advogada.
Nos desfiles deste sábado, ela disse que estar impressionada com a Novo Império. "Já entrou com a bateria pocando", disse.

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A capixaba disse ainda que, quando saiu do BBB, foi convidada por duas escolas para desfilar como passista, mas a estreia na avenida acabou não acontecendo. "Eu aprendo a sambar e sei que vou brincar".
Neste ano, ela curtiu os dois dias de folia no Camarote Vix. Em cada dia, ela foi com superprodução para curtir a folia.

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