"Surpresa com a grandiosidade", diz Gizelly Bicalho sobre o Carnaval de Vitória

A ex-BBB Gizelly Bicalho no Camarote Vix durante o Carnaval de Vitória 2022 Crédito: Guilherme Silva

A ex-BBB Gisely Bicalho fez sua estreia no Carnaval de Vitória. E ficou surpresa com a grandiosidade da festa que acontece no Sambão do Povo.

"Só conhecia do Carnaval do Rio de Janeiro e estou surpresa com a grandiosidade da festa. O tanto de gente, a rua lotada", disse a advogada.

Nos desfiles deste sábado, ela disse que estar impressionada com a Novo Império. "Já entrou com a bateria pocando", disse.

A capixaba disse ainda que, quando saiu do BBB, foi convidada por duas escolas para desfilar como passista, mas a estreia na avenida acabou não acontecendo. "Eu aprendo a sambar e sei que vou brincar".