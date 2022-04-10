"Ainda estou em êxtase", diz Tati Paysan, eterna rainha da Jucutuquara

Tatiana Paysan com a faixa de Eterna Rainha no desfile da Unidos de Jucutuquara Crédito: Carlos Alberto Silva

O último dia dos desfiles das escolas de samba do Carnaval de Vitória 2022 está mexendo com as emoções. Já começamos pela passagem da Unidos de Jucutuquara, que abriu caminho para as agremiações do Grupo Especial. Quem passou pela avenida e chamou atenção do público à frente da escola foi Tatiana Paysan. Com a faixa de Eterna Rainha, a jornalista comemorou sua passagem pela avenida.

"São 50 anos de escola e desfilo nela há 30, até mais um pouco, olha revelando a idade", começou ela, brincando, durante entrevista para Mário Bonela e Dani Abreu no estúdio da TV Gazeta.

Tati, que abriu o desfile com enredo em comemoração aos 50 anos da Unidos de Jucutuquara, falou da emoção de receber a faixa e passar pela avenida novamente. "Nao é sempre que se faz 50 anos. Ainda estou em êxtase por tudo vivido na avenida", disse aos apresentadores.