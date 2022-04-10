Carnaval de Vitória: confira os looks no último dia de festa

Nesta sábado (09), terceiro dia do Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo conta com muita animação e looks criativos. Foliões compareceram em peso aos camarotes do evento, apostando em abadás customizados com plumas, paetês e muito brilho.
A consultora de imagem Camile Stefano conta que a tendência dos brilhos e paetês continua com tudo. "Blusas, croppedes, calças, vestidos...vale tudo. Para as mais discretas, a dica é escolher apenas uma peça para ser destaque no look", diz.
As plumas também estão em alta e o item também pode ser usado como acessório. "A customização deixa a peça muito mais interessante e pode trazer o seu toque de personalidade. Vale apostar em brilhos, franjas, apliques de miçangas e recortes. As amarrações são uma forma simples e barata de trazer as tendências da estação para o seu look", conta Camile Stefano.
E o que vale para curtir a festa é o conforto. "Se você consegue dançar, pular e se divertir de salto...está liberado! O tênis é uma excelente opção, além do conforto traz modernidade aos looks", diz a consultora de imagem.
A influenciadora digital Licia Tovar, que estava no Camarote P12, apostou no look de franjas. E o abadá virou um max colete. "Escolhi um vestido todo de franja e, para fazer uma entrada diferente, optei pelo abadá diferenciado", contou.
Já a servidora Andressa Fernandes transformou o abadá numa saia. "Eu tinha um body fluorescente, que é a cara do carnaval, e queria usar. Levei para a costureira, que transformou numa saia. Adorei".
A designer de interiores Mariana Caetano apostou numa saia de lantejoulas. "Eu que fiz a minha customização. Costurei ele todo por dentro", detalhando sobre o cropped que usou nos camarotes.