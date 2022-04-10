Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Moda

Carnaval de Vitória: confira os looks no último dia de festa

De saia a maxi colete, foliões estavam cheios de criatividade ao transformarem seus abadás para montar suas produções e curtir os camarotes do Sambão do Povo
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 22:20

Abadás customizados no Sambão
Abadás customizados no Sambão Crédito: Montagem/Guilherme Silva
Nesta sábado (09), terceiro dia do Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo conta com muita animação e looks criativos. Foliões compareceram em peso aos camarotes do evento, apostando em abadás customizados com plumas, paetês e muito brilho.
A consultora de imagem Camile Stefano conta que a tendência dos brilhos e paetês continua com tudo. "Blusas, croppedes, calças, vestidos...vale tudo. Para as mais discretas, a dica é escolher apenas uma peça para ser destaque no look", diz.

Veja Também

Coques estilo "blogueirinha" e glitter são tendências de maquiagem nos camarotes

As plumas também estão em alta e o item também pode ser usado como acessório. "A customização deixa a peça muito mais interessante e pode trazer o seu toque de personalidade. Vale apostar em brilhos, franjas, apliques de miçangas e recortes. As amarrações são uma forma simples e barata de trazer as tendências da estação para o seu look", conta Camile Stefano.
Abadás customizados no Sambão: Josimara Miguel Gonçalves, cabeleireira
A cabeleireira Josimara apostou nas plumas para customizar o abadá Crédito: Guilherme Silva
E o que vale para curtir a festa é o conforto. "Se você consegue dançar, pular e se divertir de salto...está liberado! O tênis é uma excelente opção, além do conforto traz modernidade aos looks", diz a consultora de imagem.
 A influenciadora digital Licia Tovar, que estava no Camarote P12, apostou no look de franjas. E o abadá virou um max colete. "Escolhi um vestido todo de franja e, para fazer uma entrada diferente, optei pelo abadá diferenciado", contou.
Abadás customizados no Sambão: Licia Tovar, influenciadora digital
Licia Tovar, influenciadora digital, fez um maxi colete com o abadá Crédito: Guilherme Silva
Já a servidora Andressa Fernandes transformou o abadá numa saia. "Eu tinha um body fluorescente, que é a cara do carnaval, e queria usar. Levei para a costureira, que transformou numa saia. Adorei".
Abadás customizados no Sambão: Andressa Fernandes, servidora publica
Abadás customizados no Sambão: Andressa Fernandes, servidora publica Crédito: Guilherme Silva
A designer de interiores Mariana Caetano apostou numa saia de lantejoulas. "Eu que fiz a minha customização. Costurei ele todo por dentro", detalhando sobre o cropped que usou nos camarotes.
Abadás customizados no Sambão: Mariana Caetano designer de interiores
A designer de interiores Mariana Caetano apostou no brilho Crédito: Guilherme Silva

Veja Também

De famosos a espaços temáticos: Saiba tudo que rolou nos camarotes do Sambão do Povo

Confira outros looks que fizeram sucesso nos camarotes do Sambão do Povo

Abadás customizados no Sambão: Melissa Maryen, modelo
Abadás customizados no Sambão: Melissa Maryen, modelo Crédito: Guilherme Silva
Abadás customizados no Sambão: Daniele Faé, empresária
Abadás customizados no Sambão: Daniele Faé, empresária Crédito: Guilherme Silva
Abadás customizados no Sambão: Renata Friggi Lima, autônoma
Abadás customizados no Sambão: Renata Friggi Lima, autônoma Crédito: Guilherme Silva
Abadás customizados no Sambão: Caio Rocha, Influenciador digital
Abadás customizados no Sambão: Caio Rocha, Influenciador digital Crédito: Guilherme Silva

Veja Também

Famosos agitam camarotes no desfile do Grupo A do Sambão do Povo

David Brazil brilha no Sambão do Povo como destaque da Chegou o que Faltava

Espaço "instagramável" de "Pantanal" conquista Sambão do Povo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória Carnaval no ES Moda Sambão do Povo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados