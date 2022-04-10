Carnaval de Vitória: confira os looks no último dia de festa

Abadás customizados no Sambão Crédito: Montagem/Guilherme Silva

Nesta sábado (09), terceiro dia do Carnaval de Vitória, o Sambão do Povo conta com muita animação e looks criativos. Foliões compareceram em peso aos camarotes do evento, apostando em abadás customizados com plumas, paetês e muito brilho.

A consultora de imagem Camile Stefano conta que a tendência dos brilhos e paetês continua com tudo. "Blusas, croppedes, calças, vestidos...vale tudo. Para as mais discretas, a dica é escolher apenas uma peça para ser destaque no look", diz.

As plumas também estão em alta e o item também pode ser usado como acessório. "A customização deixa a peça muito mais interessante e pode trazer o seu toque de personalidade. Vale apostar em brilhos, franjas, apliques de miçangas e recortes. As amarrações são uma forma simples e barata de trazer as tendências da estação para o seu look", conta Camile Stefano.

A cabeleireira Josimara apostou nas plumas para customizar o abadá Crédito: Guilherme Silva

E o que vale para curtir a festa é o conforto. "Se você consegue dançar, pular e se divertir de salto...está liberado! O tênis é uma excelente opção, além do conforto traz modernidade aos looks", diz a consultora de imagem.

A influenciadora digital Licia Tovar, que estava no Camarote P12, apostou no look de franjas. E o abadá virou um max colete. "Escolhi um vestido todo de franja e, para fazer uma entrada diferente, optei pelo abadá diferenciado", contou.

Licia Tovar, influenciadora digital, fez um maxi colete com o abadá Crédito: Guilherme Silva

Já a servidora Andressa Fernandes transformou o abadá numa saia. "Eu tinha um body fluorescente, que é a cara do carnaval, e queria usar. Levei para a costureira, que transformou numa saia. Adorei".

Abadás customizados no Sambão: Andressa Fernandes, servidora publica Crédito: Guilherme Silva

A designer de interiores Mariana Caetano apostou numa saia de lantejoulas. "Eu que fiz a minha customização. Costurei ele todo por dentro", detalhando sobre o cropped que usou nos camarotes.

A designer de interiores Mariana Caetano apostou no brilho Crédito: Guilherme Silva

Confira outros looks que fizeram sucesso nos camarotes do Sambão do Povo

Abadás customizados no Sambão: Melissa Maryen, modelo Crédito: Guilherme Silva

Abadás customizados no Sambão: Daniele Faé, empresária Crédito: Guilherme Silva

Abadás customizados no Sambão: Renata Friggi Lima, autônoma Crédito: Guilherme Silva