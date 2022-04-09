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Carnaval 2022

Famosos agitam camarotes no desfile do Grupo A do Sambão do Povo

Entre os vips, Manoel Rafaski, que fez sucesso no "BBB 17" ao participar do reality show ao lado do irmão gêmeo, Antonio, e os cantores Arlindinho Cruz e Flávia Mendonça
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 02:18

Manoel Rafaski, ex-
Manoel Rafaski, ex-"BBB", marcou presença no Sambão do Povo nesta sexta (8) Crédito: Felipe Khoury
Além de David Brazil bombando na passarela, outros famosos marcaram presença nos desfiles do Grupo A do carnaval capixaba, realizado nesta sexta (8), no Sambão do Povo.
Manoel Rafaski, que fez sucesso no "BBB 17" ao participar do reality show ao lado do irmão gêmeo, Antonio, curtiu os desfiles em um dos camarotes da passarela do samba.
"É a primeira vez que venho ao Sambão do Povo para curtir o carnaval de Vitória. Está sendo uma experiência incrível. Já tinha curtido a Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro) antes", pontua o rapaz, dizendo que a experiência no ES tem um ponto a mais.
"É uma emoção maior estar aqui, especialmente por ser capixaba. É uma sensação diferente", enfatiza, dizendo que pretende sambar muito com as escolas.
O sambista carioca Arlindinho Cruz - que se apresentou em um dos camarotes nos intervalos entre os desfiles - também se mostrou empolgado com o carnaval capixaba.
Arlindinho Cruz se apresentou em um camarote no Sambão do Povo nesta sexta (8)
Arlindinho Cruz se apresentou em um camarote no Sambão do Povo nesta sexta (8) Crédito: Felipe Khoury
"É a primeira vez que venho e estou muito feliz, especialmente porque é importante o carnaval estar de volta. Muitos profissionais vivem diretamente dessa área. Vou escolher uma escola para torcer (risos), pois todas estão lindas. No ano que vem estou de volta, pode ter certeza", comemora.
Flávia Mendonça marcou presença em um dos camarotes do Sambão do Povo nesta sexta (8)
Flávia Mendonça marcou presença em um dos camarotes do Sambão do Povo nesta sexta (8) Crédito: Felipe Khoury
Outra que se destacou nos camarotes foi a cantora e apresentadora Flávia Mendonça, que acabou de lançar uma faixa inédita para o Carnaval 2022, "Quem Sabe um Dia. "Emoção sentir de novo o calor do povo e das escolas na avenida, e nos camarotes, após dois longos anos. Estou muito feliz mesmo de estar aqui e também vou cantar aqui. Vamos com tudo", complementou.

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