Flavia Mendonça lança música inédita para o Carnaval 2022

Flavia Mendonça, cantora Crédito: Victor De Prá

A cantora Flavia Mendonça preparou uma surpresa e tanto para os admiradores do seu trabalho e chega ao Carnaval 2022 com uma música inédita.

Com promessa de hit, o samba reggae romântico “Quem sabe um dia” é de autoria dos compositores Topera e Gigi, que já emplacaram sucessos eternizados por artistas como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Tierry, Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, Daniela Mercury, entre muitos outros.

DESFILE

Cris Moraes, Tati Rocha, Rafa Moraes, a anfitriã Naita Borges e Betina Cerutti: em noite de lançamento de coleção outono/inverno, em Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

EXCELÊNCIA

Mais uma vez, a MedSênior garantiu o posicionamento na melhor faixa do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS), se mantendo no nível de excelência, de acordo com o levantamento anual da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANS). O resultado divulgado recentemente tem 2020 como ano-base.

A avaliação tem o objetivo de aumentar a transparência do trabalho realizado pelas operadoras de saúde. A classificação é obtida a partir de indicadores definidos pela ANS, considerando quatro dimensões: Qualidade em Atenção à Saúde, Garantia de Acesso, Sustentabilidade no Mercado e Gestão de Processos e Regulação.

REINAUGURAÇÃO

Belinda Reblin, a anfitriã Fabiola Moraes e Amanda Reblin: em noite de moda, na Praia da Costa Crédito: Divulgação

PRÊMIO

Tradição no setor de rochas ornamentais internacional, o Pink Stone Challenge 2021 rendeu prêmio de 500 dólares para a Rochativa, braço social do segmento capixaba. A entidade foi escolhida pela equipe feminina do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) que repassou o valor recebido no desafio mundial, realizado pela empresa estadunidense Imagine Real Stone, pelo Instagram.

A americana Jill Morris esteve esta semana na sede do Centrorochas, em Vitória. Durante o encontro com o vice-presidente da entidade, Fabio Cruz, formalizou a entrega do valor.

Camila D’Ávilla, Karina Porto Firme e Alessandra Bertolani Crédito: Divulgação

A foto premiada (acima), com Camila D’Ávilla, Karina Porto Firme e Alessandra Bertolani, concorreu com outras 81, de nove países diferentes, e ficou em terceiro lugar. Todos os anos, a empresa lança o desafio que consiste em registros fotográficos de quem visita uma exposição ou showroom de pedra natural durante o mês de outubro e tira uma foto com um material rosa e a publica em suas redes sociais com as tags #pinkstonechallenge e #imaginerealstone, além de identificar o nome da empresa e a cidade. O cenário escolhido pelas ladies do Centrorochas foi na empresa capixaba Brasigran, em frente ao granito Bourdeaux Rubi.

ALMOÇO

Valdecir Torezani e Tom Villaschi: em almoço de negócios na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RR NEWS

Não é um mistério que os tratamentos com fios de sustentação são uma tendência, os fios de PDO, por exemplo, são muito indicados para os pacientes que precisam de maior estímulo na produção de colágeno na pele. No entanto, a dermatologista Karina Mazzini informa sobre uma grande novidade: o tratamento com fio de sustentação à base de ácido hialurônico. Por ser feito com uma substância que o nosso corpo já produz, o resultado dura mais tempo e o procedimento é ainda menos invasivo. Esse tratamento por enquanto só chegou na Europa, mas os dermatologistas brasileiros, como Karina, já estão estudando e esperando por essa tecnologia.

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Sempre investindo em novas tecnologias e serviços diferenciados, a empresária do ramo de estética Vanessa Cabral acaba de trazer para o ES uma novidade no combate à gordura localizada, através do rompimento da célula e não permitindo o efeito rebote. O PowerSlim é um tratamento exclusivo da clínica e é indicado para mulheres e homens.

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