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Renata Rasseli

Claudia Scarton ganha festa de aniversário surpresa em Vitória

O almoço reuniu amigas e familiares nesta quarta-feira (16), no Clericot Café, na Curva da Jurema

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

19 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mariana Buaiz, Claudia Scarton, Fernanda Von e Emar Batalha
Mariana Buaiz, a aniversariante Claudia Scarton, Fernanda Von e Emar Batalha Crédito: Thuanny Louzada
Querida de RR, a  empresária Claudia Scarton ganhou festa surpresa organizada por marido Beto Scarton, pela filha Valentina e pela amiga Mariana Buaiz, na quarta-feira (16), no Clericot Café, na Curva da Jurema, em Vitória.
O encontro, com decoração de   Mariana Clark, reuniu amigas e a família. A surpresa não parou por aí. Emar Batalha veio de São Paulo e Fernanda Von, do Rio de Janeiro, para alegria da aniversariante. E a DJ Larissa Tantan animou a tarde de festa. 
As convidadas, ao invés de presentes, fizeram doações para AMAES (Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espirito Santo).
Confira quem participou da festa surpresa na galeria de fotos de Thuanny Louzada.

Aniversário de Claudia Scarton

ESCOLA INTERNACIONAL

A Escola Americana de Vitória (EAV) acaba de conquistar, pela Fieldwork Education, duas importantes certificações internacionais na área da educação, tendo sua metodologia de ensino reconhecida pela ICA - International Curriculum Association. Agora, a EAV embarca no processo final que será o credenciamento. Esse reconhecimento coloca EAV como a única instituição de ensino capixaba a contar com os currículos "Internacional de Educação Infantil" (IEYC em inglês) para crianças de 2 a 5 anos, e "Internacional Primário" (IPC em inglês), na faixa etária de 6 a 12 anos. A acreditação segue critérios rigorosos de análise e tem validade de cinco anos, sendo necessária a sua renovação no final de cada ciclo. O órgão inspeciona diversos aspectos para reconhecer o emprego de metodologia ativa de ensino internacional.

COQUETEL

Eduardo Reis,Karol Simonasse,rodrigo barbosa,Gustavo Rezende ,Eduardo Gasperazzo
Eduardo Reis, Karol Simonasse, Rodrigo Barbosa, Gustavo Rezende e Eduardo Gasperazzo: coquetel de escolha dos nomes das torres do Taj Home Resort, Os nomes escolhidos foram Lótus para a Torre Leste e Mirage para a Torre Oeste Crédito: Léo Gurgel

CONSULTORIA DE LUXO

O empresário Rodrigo Barbosa, presidente da Grand Construtora, recebe no dia 03 de março, o presidente e fundador da MCF Consultoria, Carlos Ferrerinha, para a 2ª fase da consultoria de luxo dedicada à equipe da construtora. O evento será no estande do Home Taj Resort, em Vila Velha. Ferreirinha tem mais de 40 anos de trajetória profissional, e é pioneiro na tradução da Inteligência da Gestão do Luxo e reconhecido como o principal formador de opinião sobre Negócio e Gestão do Luxo e Premium da América Latina. Atuou como diretor de Comunicação e Novos Negócios da Louis Vuitton Caribe, América Latina e Brasil, finalizando como CEO da operação Brasil – sendo o mais jovem executivo em posição de Presidência no Grupo LVMH.

COQUETEL 2 

Cintia Dutra, Joana Gomes Barbosa e Quézia Godinho
Cintia Dutra, Joana Gomes Barbosa e Quézia Godinho: em noite de festa no Taj, em Vila Velha Crédito: Léo Gurgel

CURTA-METRAGEM NA TELA

O curta-metragem “Tá Tudo Bem?”, concebido durante oficina de cinema realizada pelo projeto Cultura na Praça - Território do Bem, que tem patrocínio da MedSênior, será lançado na segunda-feira (21), às 20h. A produção poderá ser conferida no canal do projeto no YouTube  e é resultado de uma ação desenvolvida em dezembro passado, que reuniu jovens da região que compreende os bairros Bonfim, Penha, Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Itararé, Jaburu e São Benedito.

CAMPANHA

modelo Ana Elisa Lopes posa para a campanha da Aritana Semijoias com beauté de Youssef Chris.
A modelo Ana Elisa Lopes posa para a campanha da Aritana Semijoias com beauté de Youssef Chris. Crédito: Cloves Louzada

RR NEWS

Um show de solidariedade e de amor está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (23), a partir das 19 horas, no quiosque Canto da Praia, em Jardim Camburi. "Pra Dona Zora com Amor" é idealizado pelo cantor e filho da Zora, Fabio Carvalho, que vai apresentar, com amigos e convidados, músicas autorais, além das músicas que Dona Zora gosta de ouvir, indo de Dalva de Oliveira a Marina Lima. O objetivo do evento é arrecadar fundos para o tratamento de dona Zora, que sofre pelas sequelas da Covid.
***
O comodoro do Iate Clube, Carlos Moschen, é o anfitrião da Regata Vitória x Guarapari, para barcos de Oceano, neste sábado (19). O evento reúne cerca de 26 barcos inscritos e 150 velejadores. A saída da regata Vitória/Guarapari acontece no Iate Clube com chegada na Praia do Morro.
***
Ana Paula Burian e Nathalia Burian
A médica infectologista Ana Paula Burian e sua irmã Nathalia Burian: aula sobre vacinas no curso de gestantes do Instituto Ilítia Crédito: Fernanda Rosa

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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