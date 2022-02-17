Missa em italiano marca comemoração do Dia Nacional do Imigrante no ES

O padre Renato Criste vai celebrar a missa italiana no domingo (20), na Catedral de Vitória Crédito: Divulgação/Catedral de Vitória

Padre Renato Criste neste domingo (20), às 11h, na Catedral Metropolitana de Vitória. A missa, organizada pela Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, marca a data instituída em 2008 por um projeto de lei apresentado pelo então senador Gerson Camata, ele mesmo de origem italiana. Uma missa celebrada em italiano marcará a comemoração ao Dia Nacional do Imigrante no ES. A celebração será presidida pelo peloneste domingo (20), às 11h, na Catedral Metropolitana de Vitória. A missa, organizada pela Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo, marca a data instituída em 2008 por um projeto de lei apresentado pelo então senador Gerson Camata, ele mesmo de origem italiana.

Representantes dos municípios de colonização italiana no ES, como Venda Nova, Aracruz, Jaguaré, Rio Novo do Sul, Vila Pavão e Marilândia, participarão da celebração, que será transmitida pelao canal 2.2 da TVE e pelo Facebook.com/catedralvix.

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Durante a celebração, serão executados os hinos da Itália e do Brasil e haverá uma homenagem aos pracinhas brasileiros que lutaram na Batalha de Monte Castello, na Itália, que terminou em 21 de fevereiro de 1945, quase no final da Segunda Guerra Mundial.

ANIVERSÁRIO

A médica Valerya Schiffler e a empresária Adryana Rondelli receberam amigos e familiares para comemorar seus aniversários no último final de semana Crédito: Divulgação

NOITE DE POESIA

Yamara Torre lança no próximo dia 24, quinta-feira, seu primeiro livro, “Andarilha”, pela Editora Maré, que reúne poesias escritas durante cinco décadas. A noite de autógrafos será no Bendito Bistrô, na Praia do Canto, a partir das 19h30.

NOVAS FILIAIS, NOVOS NEGÓCIOS

O advogado Luís Jr., sócio da filial do NWGroup no Espírito Santo, e o vice-presidente da NW, Fernando Cavalcanti Crédito: Assessoria NWGroup

O vice-presidente do Nelson Wilians Group (NWGroup), Fernando Cavalcanti, esteve em Vitória, nesta quarta-feira (16), para agenda institucional com entidades e grandes grupos empresariais locais, iniciando as tratativas para criação de novas filiais do grupo no Estado, além de estreitar o relacionamento com as categorias locais.

A movimentação do vice-presidente na região faz parte de um arrojado plano de expansão do grupo para 2022, conduzido por Cavalcanti, sob direcionamento do CEO, Nelson Wilians, e apoio local do sócio Luiz Junior. O grupo mira a geração de empregos e atração de investimentos para a economia local, além do desenvolvimento das melhores soluções para as categorias.

CASAMENTO

Os noivos Luana Germano Tose e Marshal Zorzanelli em festa de casamento, na Chácara Bambu, em Vila Velha. Crédito: Staffphotos

AFECC NA COMUNIDADE

Para socializar, de forma mais efetiva, as informações sobre prevenção e detecção precoce do câncer junto à comunidade do entorno da Afecc – Hospital Santa Rita foi desenvolvido o projeto social Afecc na Comunidade. De acordo com a presidente da Afecc, Marilucia Dalla, o projeto visa dar apoio às atividades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da região de Maruípe. “Nossa equipe realiza palestras para a população atendida nos programas de proteção social que envolvem entidades organizadas da região e coordenadas pela Prefeitura de Vitória".

HOMENAGEM

Luzia Toledo e Ada Mota, que recebeu Comenda do Mérito Farmacêutico Roberto Arnizaut Silvares, nesta terça-feira (15), na Assembleia Legislativa do ES Crédito: Divulgação

HOMENAGEM

Vereador Luiz Paulo Amorim, foi direcionada ao saudoso O grupo Contauto recebeu na última quarta (16) o Voto de Louvor, que é uma homenagem prestada pela Câmara dos Vereadores de Vitória pelos serviços que a empresa presta no Estado. A homenagem foi realizada através dofoi direcionada ao saudoso Sr. Apolo Rizk e aos 50 anos do Grupo Contauto.

Felipe Rizk, Luiz Paulo Amorim, Apolo Figueiredo Rizk, Priscila Rizk e Fátima Figueredo: homenagem da Câmara de Vitória. Crédito: Divulgação

RR NEWS

As sócias Rachel Pires, Laís Badaró e Marina Mostaro marcam presença no desfile de lançamento da coleção Outono Inverno da grife Novitá, que acontece no Ugo Restaurante, em Vila Velha, nesta quinta-feira (17). As empresárias do ramo de sublimação são responsáveis pela passarela da noite.

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O fotógrafo João Araújo e o agente Anderson Bonella recebem um time de modelos neste domingo, 20, no rooftop do Barlavento, para comemorar a nova fase de sua Andy Models. Seguindo as tendências do mercado internacional, a agência apresenta uma nova logomarca, de inspiração minimalista urbana.

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Fabiana Garcia, gerente de mercado do Vitória Apart Hospital, e Mayke Miranda, coordenador médico do hospital, compartilharam nesta semana os resultados da campanha de Natal em prol da Associação dos Amigos dos Autistas (Amaes). Eles entregaram mais de 300 peças, entre roupas, calçados e brinquedos, que foram doadas para o bazar da instituição. O encontro teve a presença da presidente da Amaes, Pollyanna Paraguassu, além de mães que têm filhos atendidos pela instituição