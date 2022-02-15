Designer de interiores do ES assina reforma para reality show de quíntuplos

Carmo Della Mota Crédito: Divulgação

Carmo della Mota é quem assina a reforma do sítio da família dos Mariana Mazzelli e o empresário Jayme Reisen, os pais dos quíntuplos Jayme, Bella, Benício, Laís e Beatriz. O designer de interiores do ESé quem assina a reforma do sítio da família dos Quíntuplos Capixabas , que ganhou reality show no Discovery Plus. Em apenas três dias, o profissional deixou tudo arrumado para a estreia no último dia 9 do "Quintuplicou", que narra a rotina da casa da advogadae o empresário, os pais dos quíntuplos J

ANIVERSÁRIO

Claudia Simão Schilte e o aniversariante Andreas Schilte, que celebrou 70 anos, em Pedra Azul. O bufê foi assinado pela talentosa Tereza Aragão Crédito: Divulgação

GIGANTE SUL-AFRICANA NA SERRA

É da Serra, mais precisamente do Terminal Industrial Multimodal da Serra (TIMS), o mais completo complexo logístico do ES, que o laboratório sul-africano Aspen Pharma produz 25 milhões de medicamentos por mês. A fábrica ocupa um terreno de 27 mil m² no complexo, atendendo ao mercado brasileiro com medicamentos anestésicos, fitoterápicos, de prescrição, SNC (Sistema Nervoso Central) e OTC (Produtos de venda livre em farmácia), cardiometabólicos e biotecnológicos. Desde 2020, com a alta demanda provocada pela pandemia de Covid-19, o laboratório vem registrando um crescimento na procura pelos medicamentos fitoterápicos Calman (40%) e nas vendas do Leite de Magnésia de Philips (131%), indicados para o tratamento de insônia, ansiedade e dores no estômago. Os índices representaram um faturamento de R$ 490 milhões entre junho de 2019 e junho de 2020, gerando perspectiva de fechar a receita em 2021 em R$ 590 milhões, alta de 20,4%.

CHÁ BAR

Talita Miozzi Batista e José Carlos Cirino Leite Júnior receberam para um chá bar na Enseada do Suá, neste final de semana. O casamento está marcado para junho, no Le Buffet Crédito: Cacá Lima

VAREJO DIGITAL

A CDL Jovem Vitória vai promover, na próxima quinta-feira (17), o Inova on the Road, que visa conectar lojistas às soluções do varejo digital. Este será o primeiro evento do Inova Varejo 2022, plataforma desenvolvida pela CDL Jovem Nacional para facilitar o acesso de empresários a recursos digitais de gestão e operação de negócios.

Segundo o diretor da CDL Jovem Vitória, Márcio Merçoni, responsável pela organização do evento no Espírito Santo, a ideia do projeto é tratar o tema da inovação de forma descomplicada e desburocratizada.

Entre os palestrantes e convidados do evento estão grandes varejistas capixabas como Vinicius Ventorim, da Politintas, e Raphael Perim, da Casa do Adubo. Também estão confirmados Júlia Caiado, da Global Touch, e Felipe Lomeu, da Tegrus.

FÉRIAS

De férias na Europa, Emar Batalha curte a neve em St. Anton am Arlberg, na Áustria. Crédito: Divulgação

CARNAVAL NÃO É FERIADO!

A advogada trabalhista Alice Cardoso, especialista em Compliance na gestão de pessoas, alerta: "O período do Carnaval não é feriado nacional e no Espírito Santo ainda não temos leis locais que prevejam esta folga. Portanto é indispensável buscar a orientação de um advogado especialista sobre acordos de folgas ou obrigatoriedade de trabalho no período das festas do Momo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Simone Almeida e Idalecio Araujo e Helena: comemorando os 15 anos de Maria Eduarda, no Ugo Restaurante, em Vila Velha Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Eduarda Buaiz recebe a chef Flávia Gama no Instagram @BuaizAlimentos, nesta quarta, dia 16, às 19 horas, para mais uma live da empresa. No encontro virtual, Flávia vai produzir diversos tipos de cookies, mostrando a versatilidade da Mistura para Cookies Regina, último lançamento da Buaiz Alimentos em parceria com a Chocolateria Brasil.

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O presidente do Sescon/ES, Elido Emmerich, está no Conescap, maior evento nacional do setor empresarial que acontece na Transamérica Expo Center, em São Paulo, até o dia 16 de fevereiro.

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Terence Rangel está animado com a campanha “Eu Ouvi Outback?”, que marca a volta da rede de inspiração australiana à mídia de massa, após um período grande atuando no off-line. Com esse call to action que traz clássicos como a gigante e dourada Bloomin’ Onion, a tradicional Ribs On The Barbie e a famosa caneca de chopp congelada do Outback, a rede busca reforçar ainda mais a conexão e os momentos de celebração de seus fãs ao lado dos maiores ícones do seu menu.

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Diogo Varejão, Camila Frade, Daniela Mattos e Marcus Vinícius são os professores da Escola Monteiro que lideram as disciplinas eletivas que fazem parte do Novo Ensino Médio. Além do conteúdo tradicional contemplado no currículo, os alunos podem escolher por aulas de gastronomia e nutrição, saúde e inteligência financeira, além de participarem do projeto “Pé no Caminho”, que tem o Parque da Fonte Grande e seus aspectos geográficos e sociais como foco do estudo, incluindo visitas ao parque e estudo do meio.

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