Capixaba participa do maior evento do mundo sobre felicidade

Flávia da Veiga Crédito: Divulgação

A empresária capixaba, Flávia da Veiga, especialista na Ciência da Felicidade e fundadora da BeHappier, foi convidada para fazer uma palestra virtual do maior evento global de felicidade: o World Happiness Fest. O evento, iniciativa Wholebeing Institute Brasil e R.evolution Club, será entre os dias 17 e 21 de março, durante a Semana Mundial da Felicidade, realizado nas modalidades presencial e online.

O evento presencial contará com participações de outras diversas personalidades do universo da Felicidade, como Saamdu Chetri, Dan Tomasulo, Satya, Henrique Bueno e Luiza Figueira de Mello, e acontecerá em mais de 80 cidades em todo o mundo. Na modalidade online, o alcance será ainda maior e Flavia falará para uma comunidade de milhões de pessoas. "É uma grande honra ser convidada para um evento dessa magnitude. Falar sobre Felicidade é, para mim, uma maneira de contribuir para um mundo melhor. Todos nós queremos ser mais felizes e existem diversas técnicas que tornam isso possível. Hoje, com minha empresa, atuo dentro de outros empreendimentos levando aos profissionais essa visão otimista e tenho visto resultados incríveis, transformadores", comenta a especialista.

COQUETEL

Leticia Cecato, Leticia Soeiro e Barbara Ferreti: em noite de lançamento de coleção de maquiagem na Praia do Canto Crédito: Leo Gurgel

REGATA VITÓRIA x GUARAPARI

No próximo sábado (19), o Iate Clube do Espírito Santo realiza a Regata Vitória x Guarapari, para barcos de Oceano. O evento esportivo reunirá cerca de 23 barcos e mais de 100 velejadores. Um dia antes, na sexta-feira (18) haverá um jantar de massas com a diretoria e os comandantes das embarcações participantes, para alinhar informações do percurso, horários e regras da competição.

PREMIAÇÃO

Raphaela Bergami, Iramaya Bergami, a premiada Marilia Celin e João Nelson Bergami: em noite de festa, na Praia do Canto Crédito: Cloves Louzada

TECNOLOGIA VERDE

O ano de 2022 começou com um clima muito favorável para a agricultura na região sudeste, já que estamos vivendo dias quentes associado a uma boa quantidade de chuvas. Essa condição afeta diretamente as lavouras. Uma forma de potencializar as plantações é apostar em tecnologia, principalmente na que beneficia o meio ambiente. E esta é a principal aposta da Natufert, empresa de fertilizantes de alto desempenho. “Quanto mais empregamos tecnologia e aprimoramos nossos produtos, fica mais claro que a nossa adubação é a melhor maneira de garantir nutrição balanceada que a planta precisa para ser de fato produtiva”, explica Maurício Cota, diretor-técnico da Natufert

LANÇAMENTO DE COLEÇÃO

Renata Cani e Rosi Gouveia: em noite de novidades do mundo da maquiagem, em Vitória Crédito: Leo Gurgel

RR NEWS

A psicóloga Vânia Goulart, CEO da Selecta e especialista em gestão de carreira e liderança, tomou posse como Conselheira Deliberativa da Associação Brasileira de Recursos Humanos no Espírito Santo (ABRH-ES), para a gestão 2022-2024. "Fico feliz e honrada pela confiança. Permaneço nesse cargo para o próximo triênio e espero poder compartilhar o melhor de meu trabalho nos meses que estão por vir", comenta.

O curso de Agronomia da FAESA acaba de formar a sua primeira turma em Linhares. Na última semana, aconteceu a cerimônia de colação de grau dos 32 recém-formados pelo Centro Universitário na unidade de Linhares. O evento contou com a presença do reitor da FAESA, professor Alexandre Nunes Theodoro, da Pró-Reitora da instituição, professora Carla Letícia Alvarenga Leite, e do Secretário Municipal de Agricultura, Aquicultura, Pecuária e Abastecimento do município, Franco Fiorot, que falou sobre a importância da unidade da FAESA na cidade para o desenvolvimento de negócios na região, com foco na inovação e empreendedorismo.