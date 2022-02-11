FOTOS: Hélvia Abaurre comemora aniversário com amigas em Guarapari

Hélvia Abaurre celebrou idade nova nesta quarta-feira (09), ao lado das amigas, em Guarapari Crédito: Camilla Baptistin

Festeira de carteirinha, Hélvia Abaurre comemorou aniversário nesta quarta-feira (09), em uma sunset party para amigas e familiares, no Condomínio Alto da Bacutia, em Guarapari. A amiga Soeli Gama assinou a decoração e a DJ Larissa Tantan comandou a pista. O menu foi assinado pela própria aniversariante, que também presenteou as convidadas com uma sandália. Confira as fotos da tarde especial na galeria de Camilla Baptistin.

Aniversário de Hélvia Abaurre

AULA DE ASSOCIATIVISMO

A Escola de Associativismo grava neste mês mais um curso para seu público. Carlos Aguiar e Manoel Pimenta, associativistas voluntários, vão falar sobre o tema “Fusão, cisão e encerramento das associações”. “Nesse módulo, vamos abordar, entre outros pontos, os fatores determinantes para o sucesso ou o fracasso dessas associações e os parâmetros que apontam a viabilidade ou a inviabilidade do processo de mudança. É um rico material a ser trabalhado”, destaca o diretor da EA, Fábio Dias.

POSSE

O presidente da Subseção de Vila Velha da OAB-ES, José Neffa Junior, entre os advogados Everaldo e Leonardo Corteletti: em noite de festa no CCVV Crédito: Cacá Lima

TUDO DIGITAL

Já é possível certificar a autenticidade de documentos eletrônicos para uso no exterior (o chamado apostilamento) em meio digital e receber certificado de autenticidade válido em mais de 100 países signatários da Convenção da Apostila de Haia. O diretor de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas Jurídicas do Sinoreg-ES, Moisés Barbosa de Souza Filho, explica que para apostilar basta levar o documento a um Cartório de Registro de Títulos e Documentos habilitado para o procedimento.

MULHERES ADVOGADAS

ALTA PERFOMANCE E QUALIDADE DE VIDA

Pensando em trazer uma discussão com o tema “Alta Performance e Qualidade de Vida”, o Cindes irá realizar um evento mais leve e descontraído, neste sábado (12), às 8h, no Barlavento, na orla de Camburi em Vitória. A abertura será realizada pela presidente da Findes, Cris Samorini, e o vice-presidente do Cindes, Raphael Cassaro. Para conduzir a palestra e compartilhar experiências, o convidado é o empresário, atleta e vice-presidente da CNI, Léo de Castro.

Durante a palestra, Léo de Castro irá falar sobre as escolhas que foram determinantes para alcançar seus objetivos e a sua colocação no mundo empresarial. Vai destacar também a importância de conciliar a rotina de trabalho com alguns hábitos saudáveis para a melhoria da qualidade de vida.

INAUGURAÇÃO

José Antonio Martinuzzo e Catarina Riva: na inauguração do novo espaço do Instituto Riva Crédito: Arthur Louzada

RR NEWS

O vice-presidente do Nelson Wilians Advogados (NWADV), Fernando Cavalcanti, estará em Vitória, na próxima terça-feira (15), para dar seguimento à implementação de práticas de governança corporativa da banca. No Estado, Cavalcanti seguirá com atuação direta para implantação das diretrizes de âmbito nacional, já estabelecidas na matriz e embasadas em políticas desenvolvidas para as áreas administrativas do escritório. Além disso, a banca vislumbra crescimento estratégico para outras cidades do ES, com o intuito de mapear e entender com mais profundidade as principais características da região capixaba.

A chef Sil Closs assinará o coffee break funcional e saudável para o um curso de gestante do Estado, sob o comando dos doutores Fernando Guedes e Nayara da Matta, proprietários do Instituto Ilitia, no dia 12, no Hotel Confort.

Simone Marçal e Daniel Morelo, com Lorena Louzada e Raphael Gaspar, da Secult ES, e Luisa Costa, da Caju Produções, foram recebidos por Renata Vescovi durante visita técnica ao Sebrae, para tratar das ações do Projeto Cultura em Toda Parte na Festa da Criatividade.