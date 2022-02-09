FOTOS: Helena Hegner celebra 15 anos com festa em Vila Velha

Helena Hegner entre os pais Chris Hegner e Vladimir de Almeida Crédito: Fábio Guidoni

Herdeirinha dos médicos Christina Hegner e Vladimir de Almeida, Helena Hegner comemorou seus 15 anos, ao lado da família e de amigos, na sexta-feira (04), no Vila Oben, em Vila Velha. A aniversariante brilhou com looks My Closet e Atelier Duemme. A decoração com ares futuristas foi assinada pela talentosa Janine Manhães. DJ Phil Fernandes comandou a pista, que teve audiovisual de One Nice Experience e produção de Alessandro De Prá. O bolo teve assinatura de Júnior Vieira e o cerimonial ficou a cargo de Michelly Brandão. Confira a galeria de fotos de Fábio Guidoni.

A hora da valsa Crédito: Fábio Guidoni

15 anos de Helena Hegner

FÉRIAS

João Eugênio Modenesi Filho e Roberta Drummond curtem férias em Dubai. Na foto, estão no Burj Kalifa Bin Zayid, o maior arranha-céu do mundo Crédito: Divulgação

RR NEWS

Hélvia Abaurre comemora aniversário nesta quarta-feira (09), a partir das 14h, no Condomínio Alto da Bacutia, em Guarapari.

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A empresária Michelly Fonseca comemora seus 40 anos nesta quarta-feira (09), no Bacco, na Praia do Canto.

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Nossa Emar Batalha assinou o anel usado por Taís Araújo, em seu retorno à segunda edição do "The Masked Singer". A atriz, que é uma das juradas do reality, não poupa estilo quando o assunto é montar seus looks. Ela surgiu com um vestido Dolce & Gabbana, mas foram os acessórios que roubaram a cena. A escolha de Taís foi o anel Classic, em ouro 18K, diamantes brancos e turmalinas verdes.

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Paulo Henrique Corrêa retoma os eventos presenciais da Valor Investimentos com número bem reduzido de convidados. Nesta quarta (09), ele recebe um grupo de 10 investidores para almoço no Aleixo com o estrategista-chefe da WHG, Tony Volpon, e com o sócio e gestor para ações globais da WHG, Vitor Paulino. Em pauta, o ano eleitoral, o contexto global e os investimentos nesse cenário desafiador.

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Doutor em Direito Processual e professor, o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Alexandre Freitas Câmara estará em Vitória, nesta quarta, dia 9, para o lançamento do curso de Direito da Fucape, que traz como diferencial uma formação que inclui todas as áreas do Direito, além de especialização extra em áreas como economia, finanças e contabilidade. O tema da palestra, que acontece às 18h30, no auditório da faculdade é “Direito e Negócios: um novo olhar sobre o ensino jurídico.

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Julia Bottecchia entre Enza Kroeff e Fernando Sotele: evento na Praia do Canto lançou um corner do Festival Baile Voador no hypado brechó Desapegue Crédito: Marcela Bicalho/LR Comunicação

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A empresária Luciana Melo convida para o evento “Dior Bohemia Riviera”, coquetel de lançamento oficial da marca de luxo francesa em Vitória, nesta quinta-feira (10), a partir das 17h, na Joaquim Lírio, Praia do Canto. Na ocasião, serão apresentadas duas novidades: a Dior Forever, nova base 24 horas, com 42 tonalidades e 86% de cuidado floral que trata a pele, e o Rouge Dior, balm acetinado com fórmula concentrada em extratos de flores de peônia e romã e calmantes, que garante 24 horas de hidratação.

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Com o apoio de Rodrigo Barbosa, CEO da Grand Construtora, o projeto do Instituto Jacarenema realiza no próximo domingo (13), a 128° edição da Campanha de Limpeza, nas áreas naturais da Praia da Sereia, em Vila Velha.

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A advogada condominialista Leidiane Malini vai ministrar a palestra "Sindicatos relacionados a condomínios, reajustes, prós e contras" no 1° Encontro de Síndicos, no dia 10 de fevereiro, em Vitória. No evento também serão debatidas as soluções tecnológicas sustentáveis, modernas e inovadoras em prol da melhoria da qualidade de vida dos moradores.

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