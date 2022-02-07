Museu Vale reabre para visitação por agendamento

O Museu Vale reabrirá para visitas a partir desta terça-feira (8/2), mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro.
O uso de máscaras é obrigatório e haverá aferição de temperatura, além de dispensers com álcool em gel disponíveis para uso dos visitantes.