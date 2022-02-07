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Renata Rasseli

Museu Vale reabre para visitação por agendamento

Fechado desde março de 2020 devido à pandemia da Covid-19, o espaço inicia visitas nesta terça-feira (08)

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 10:53

Públicado em 

07 fev 2022 às 10:53
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Museu da Vale tem exposições temporárias e fixas para entreter os capixabas.
Fechado desde março de 2020, o Museu da Vale reabre nesta terça-feira com agendamento Crédito: Foto por Vixfly Drones
Museu Vale reabrirá para visitas a partir desta terça-feira (8/2), mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro.
O uso de máscaras é obrigatório e haverá aferição de temperatura, além de dispensers com álcool em gel disponíveis para uso dos visitantes.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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