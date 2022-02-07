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Renata Rasseli

Artista do ES assina troféu em homenagem ao ex-jogador Zico

Vivian Chiabay criou a peça inspirada em uma foto histórica da carreira do ex-jogador do Flamengo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

07 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Zico e Eliton Perini
Zico e Eliton Perini: encontro em Vitória Crédito: Divulgação
Nossa artista Vivian Chiabay criou um troféu para um dos maiores ídolos do futebol,  Zico. O convite partiu do responsável pelas escolinhas de Futebol ZICO 10 no Estado, Eliton Perini.
Zico
Zico Crédito: Divulgação
A designer desenvolveu a peça inspirada em uma foto histórica da carreira do ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol e do Flamengo (foto acima). O presente foi entregue em Vitória, onde o craque apresentou um TED sobre o papel do líder no  evento IntelliSummit. 

FINAL DE SEMANA

Zeze Monteiro, Andrea Magalhães e André Poubel
Zezé Monteiro, Andrea Magalhães e André Poubel: "sextou" no Modéstia às Favas", em Vila Velha  Crédito: Divulgação

5G E AGRONEGÓCIO

Segundo o Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), apenas 23% das áreas ocupadas por atividades do agronegócio no Brasil contam com algum nível de cobertura de rede de internet. No entanto, a implementação de tecnologias, sejam elas 2G, 3G, 4G e 5G, em 90% das áreas poderia impulsionar o VBP (Valor Bruto de Produção) do agronegócio em R$ 101,47 bilhões. Segundo o professor e coordenador do curso de Agronomia da FAESA em Linhares, Renan Queiroz, com o 5G será possível uma agropecuária digital mais eficiente, o que reverte em maior produtividade das lavouras e criações de animais. “A chegada do 5G irá acelerar a incorporação da tecnologia no campo, melhorando o controle das lavouras e otimizando resultados. O uso de dados será cada vez mais um aliado na tomada de decisões do produtor e dos consultores no campo”, destaca.

HAPPY HOUR

Bruna Benevides e Georgia Fafá
Bruna Benevides e Georgia Fafá: final de tarde na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

ACESSO CIDADÃO

O Acesso Cidadão – ferramenta que possibilita aos internautas utilizarem login e senha únicos para acessar vários serviços digitais do Governo do Estado – alcançou a marca de 1,86 milhão de usuários em janeiro deste ano. Esse número é 35% superior ao obtido no mesmo período de 2021.
Desenvolvida pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), a solução está integrada a vários serviços digitais, como os disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran| ES), nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

PRAIA DO CANTO

Lina Hemerly e Denise Azevedo
Lina Hemerly e Denise Azevedo: happy hour na Praia do Canto Crédito: Mônica Zorzanelli

CERVEJA ARTESANAL

Uma nova receita de cerveja artesanal criada para os capixabas promete mais sabor e ainda preservar o meio ambiente. O empresário Léo Leal criou em parceria com a Com a Ekipo – empresa de equipamentos e soluções de sistemas de cervejas artesanais – a Double’n Half IPA. A cerveja é feita através da reextração do lúpulo em um equipamento exclusivo que melhora a cerveja. O lúpulo - que antes era jogado fora - é novamente utilizado. “Nós passamos ele novamente na máquina, extraindo óleos essenciais e devolvendo para dentro da cerveja”, explica o sócio da Convento Cervejaria, Léo Leal.

FAMÍLIA

Giovanni Zorza e Luiza Guimarães: à espera de Noah
Giovanni Zorzal e Luiza Guimarães: à espera de Noah Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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