Estilista do ES se prepara para lançar seu podcast e videocast

Ivan Aguilar Crédito: Divulgação

Nosso estilista Ivan Aguilar se prepara para lançar seu podcast e videocast. O cenário será o sofá do mezanino de sua loja, na Praia do Canto, em Vitória, onde ele vai receber amigos e celebridades para bate-papos descontraídos.

Os temas envolvem o life style com as tendências em estilo, moda, turismo, saúde, vinhos e gastronomia.

ARTE EM LONDRES

Rodrigo de Castro, Patrícia e Washington Olivetto, Luciana Almeida: na abertura da exposição de Amílcar de Castro, na Goodman Gallery, em Londres Crédito: Divulgação

CUIDADO COM A MODINHA!

Que atire a primeira pedra quem não entrou na brincadeira de postar lista com curiosidades sobre sua vida pessoal nas redes sociais nos últimos dias! Mas para a advogada especialista em proteção de dados, Carla Fregona, é preciso ficar atento a mais recente moda do Instagram. “Dados publicados em brincadeiras como essas podem nos tornar alvos fáceis de engenharia social; uma espécie de mecanismo para obter algum tipo de acesso ou informação onde o alvo é a pessoal e não o computador. Esses dados podem ser – e normalmente são – utilizados para traçar um perfil social e comportamental que pode ser compartilhado com terceiros. Não sabemos as finalidades, o tempo de armazenamento nem as medidas de segurança adotadas. E como foi você quem tornou esses dados públicos, eles dispensam o consentimento”, reforçou a especialista. Ou seja, nada é tão inocente quanto parece na internet.

MÂE E FILHO

Fernanda e Lucca Sposito: domingo é dia da família! Crédito: Divulgação

EXCLUSIVIDADE

No próximo dia 16 de fevereiro, às 20h, Rodrigo Barbosa e sua equipe da Grand Construtora recebem com coquetel para escolher os nomes das torres do Taj Home Resort. No standedo empreendimento, os 50 primeiros proprietários poderão votar presencialmente ou virtualmente, e as opções de nomes serão apresentadas durante o evento. O O empreendimento contará com duas torres. Na Torre Oeste, a mais alta, com 50 pavimentos e chegará a uma altura de 158 metros. Já na Torre Leste, com vista para o mar, às margens da Rodovia do Sol, com 25 pavimentos.

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

Andrea e Gibson Reggiani: em noite de moda e vinhos na Praia da Costa Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Fabiana Croce, Mariana Sandri e Renata Gomes partiram para uma viagem pelo Pantanal.

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O empreendimento Mudrah Eco Living, em Domingos Martins, de incorporação do empresário Cláudio Chieppe, agora conta com selo do projeto ‘Mantenedor da Rota dos Ipês’, que indica que a empresa se preocupa com o meio ambiente e tem responsabilidade socioambiental.

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A cantora e compositora Renata Portella acaba de lançar a música autoral "Foi Você" em todas as plataformas. Essa é a segunda música autoral da artista que toca desde os 12 e fez parte da primeira turma da "Escola do Rock", capitaneada pelo baterista do Barão Vermelho, Guto Goffi.

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