Veja quem curtiu o happy hour em Vitória na primeira semana de fevereiro

Priscila Rozindo e Giovana Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Depois de férias de janeiro, é hora de retomar as atividades de trabalho e estudos. Mas como o verão segue até março, o happy hour na Ilha continua movimentado. A Praia do Canto e a Curva da Jurema são os hot spots para quem gosta de terminar com um brinde ao lado de amigos. A fotógrafa Mônica Zorzanelli circulou pela Ilha nesta primeira semana de fevereiro e flagrou muitos queridos de RR. Confira!

Chris Moraes e Carol Morales Crédito: Mônica Zorzanelli

Rita Camata e Cid Moura Crédito: Mônica Zorzanelli

Paulo Balbino e Eliza Coelho Crédito: Mônica Zorzanelli

Roberta Cheim e Luiza Merlo Crédito: Mônica Zorzanelli

Maita Mota, Heliane Duarte e Rita Rocio Tristão Crédito: Mônica Zorzanelli

Carla Coser, Karla Ferreira Pinto e Regina Soneghet Crédito: Mônica Zorzanelli

RR NEWS

Dorion Soares está em Tucson no estado do Arizona, nos Estados Unidos, onde participa da Tucson Gem and Mineral Show, uma das maiores feiras de gemas do mundo. O empresário disse à coluna que apesar da grande expectativa por conta da nova variante Ômicron, a feira segue com grande movimentação. Expondo as raridades do Brasil, ele relata que a esmeralda, água marinha, topázio imperial, paraíba e turmalina são as mais apreciadas pelo mercado internacional, consolidando o Brasil como o maior produtor de gemas de cor do mundo, juntamente com a África. Vale ressaltar que a turmalina paraíba, principalmente a brasileira, continua sendo a gema mais rara e cobiçada do mundo.

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Empresários da construção elegem no próximo dia 16 a nova diretoria do Sinduscon-ES para a gestão 2022/2025. Paulo Baraona passará a presidência para Douglas Vaz, já que o pleito conta com chapa única. A posse está marcada para o dia 31 de março.

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Nosso advogado Luiz Cláudio Allemand será palestrante em mais um evento internacional. Ele confirmou presença no Congresso ODR Expo Tech, principal encontro de networking da comunidade internacional de resolução conflitos, que vai debater o tema “Transformando digitalmente a mediação”. Único advogado capixaba no congresso, Allemand vai abordar em sua apresentação o tema “Ética, Direitos Humanos e Resolução de Conflitos Online”.

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Helena Hegner comemora 15 anos, nesta sexta-feira (04), com festa no Vila Oben, em Vila Velha. Os anfitriões são Chris Hegner e Vladimir Almeida.

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Fernanda Prates e Daniela Morais embarcam nesta sexta-feira (05) para o Rio de Janeiro, onde ficam até segunda-feira. Além de reuniões voltadas para o mercado de luxo, a dupla vai conferir a badalada feijoada do Copacabana Palace.

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Com exposição de duas de suas obras no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC, em Fortaleza, na mostra coletiva ‘Imersão no gênero feminino’, a artista capixaba Samira Pavesi já se prepara também para participar de mais uma mostra coletiva, dessa vez em São Paulo. Três obras da capixaba foram selecionadas para participar da 3º EAI – Exposição de Artistas Independentes, que acontece de 12 de fevereiro a 27 de fevereiro, na galeria P70, em Ourinhos.

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Roberta Moura, Álvaro Moura e Bruno Bouguignon comemoram os 17 anos da Premium Marketing Promocional com a mudança no modelo de operação da agência. A empresa, que alterou a logomarca e agora se chama Premium Comunicação Integrada de Marketing, decidiu apostar na gestão integrada e simultânea de todas as ferramentas mercadológicas: Comunicação, Publicidade, Relações Públicas, Relações Institucionais, Marketing Digital, Promoção e Eventos.

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