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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a festa de campeonato de vela no Iate Clube do ES

O 72° Campeonato Brasileiro de Snipe, que reuniu 70 velejadores de todo o Brasil, encerrou em grande estilo com uma sunset party no sábado (29)

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 02:10

Públicado em 

02 fev 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Fabiano Pereira, Paola Prada, Carlos Moschen e Cristhian Franzen
Fabiano Pereira, Paola Prada, Carlos Moschen e Christian Franzen Crédito: Camilla Baptistin
Após uma semana de regatas difíceis e ventos fortes, o 72º Campeonato Brasileiro de Snipe, que reuniu 70 velejadores de todo o Brasil, no Iate Clube do Espírito Santo, encerrou em grande estilo com uma sunset party no sábado (29).
Os vencedores desta etapa, os baianos Juliana Duque e Rafael Martins agora já estão classificados para o mundial, que acontece no meio do ano em Caiscais, Portugal. Os atletas do Espírito Santo garantiram o 3º nas categorias Júnior e Misto, com João Manoel Ammar e Felipe C Contarini e Odile Ginaid e Bruno Falco. “Tivemos uma semana de muitas trocas e aprendizado entre os atletas aqui. Recebemos essa turma animada pela quinta vez e tenho certeza que isso abre mais portas para o clube receber outros eventos do tipo mais vezes”, disse o comodoro, Carlos Moschen.

Festa do 72º Campeonato Brasileiro de Snipe no Iate Clube do ES

BISTURI NACIONAL EM ALTA COM ESTRANGEIROS

O Brasil é referência em cirurgia plástica pelo alto nível dos cirurgiões plásticos, por isso é comum que os pacientes estrangeiros venham para o país em busca do corpo perfeito. Segundo o mais recente estudo publicado pela Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), publicado em janeiro de 2022, a procura pelas cirurgias plásticas no Brasil dobrou de 5,5% em 2019 para 10,9% em 2020.
A origem dos pacientes é dos Estados Unidos, Portugal e Espanha. Segundo o cirurgião plástico Ariosto Santos, um fator que corrobora para a vinda dos estrangeiros para o Brasil são os preços das operações que são mais baratas do que na Europa e nos E.U.A. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cada paciente internacional deixa na terrinha cerca de US$ 9 mil. São gastos com passagem, estada e alimentação. Já o Ministério do Turismo aponta que o crescimento do Brasil como destino do turismo médico pode ser explicado por fatores como a qualidade dos cirurgiões plásticos, aliada aos preços, considerados competitivos se comparados a outros países.
Segundo o cirurgião plástico, Ariosto Santos, a demanda para cirurgia plástica de estrangeiros aumenta 50%, principalmente, no mês de janeiro. “Os estrangeiros veem para o Brasil nos meses mais quentes porque a atividade econômica no exterior é menor nesta época sendo os procedimentos mais procurados são o aumento das mamas com silicones e a lipoaspiração”, afirma.

RR NEWS

Juarez Campos, Alex Atala, Pedro Kucht e Geovane Carneiro
Juarez Campos, Alex Atala, Pedro Kucht e Geovane Carneiro:  capixabas em visita ao Dom, em São Paulo Crédito: Divulgação
Nosso chef Juarez Campos levou seu "herdeiro gastrônomico" Pedro Kucht  para conhecer os principais chefs e restaurantes de São Paulo. Estão no roteiro os restaurantes Dom, Mani, Picchi, Nelita, Evvai, Fasano, Casa do Porco e o Bar Dona Onça. 
Olívia e José Roberto Podestá partem para uma temporada de estudo e trabalho em Portugal. Olívia vai dar aulas de nutrição oncológica no Instituto Politecnico de Bragança. 
A arquiteta Fernanda Marques,  que acumula prêmios nacionais e internacionais na carreira,  incluindo os conceituados Design Awards, IF Awards e Americas Property Awards,  é quem assina o projeto de mais um novo empreendimento imobiliário que a Nazca lança este ano na Praia do Canto, o Edifício Singular.
A Jorge Bischoff do Shopping Praia da Costa e a Vinsel Vinhos, ecommerce e delivery de vinhos convidam para degustação qualificada de vinhos chilenos de rótulos especiais de Verão, comandada pelo sommelier Boris Acevedo, nesta quinta-feira (03), Jorge Bischoff do Shopping Praia da Costa.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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