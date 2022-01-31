FOTOS: Skank e Marcelo Falcão agitam final de semana em Guarapari

Cicero Ribeiro e Marcelo FAlcão Crédito: Léo Gurgel

Depois de um mês de casa cheia, o P12 Guarapari encerrou a temporada de verão 2022 em final de semana com shows de Skank e Marcelo Falcão, na sexta (28) e a noite Playground Music Festival, no sábado (29). Skank apresentou “Turnê de Despedida”, numa noite repleta de hits que marcaram épocas e com mais de 40 singles como “Garota Nacional”, “Vamos Fugir”, “Vou Deixar”, “Resposta” e “Acima do Sol”.

Marcelo Falcão, ex-Rappa, também levantou a plateia e disse em suas redes sociais: "Tocar no ES é diferenciado. Que noite linda! Que público fod@ sempre. Obrigado e até breve".

Nelinho Miranda e Skank: no camarim do P12 Crédito: Léo Gurgel

"Muito orgulhosa, muito emocionada, toda equipe abraçada e chorando pela temporada de estréia incrível! Muito orgulhosa do meu marido (Cícero Ribeiro_, e juntos abrimos a casa nas 12 aberturas e juntos fechamos a casa nas 12 aberturas… sempre juntos! Fechamos agora o P12 Guarapari às 13:30h de 30/01 após 30 dias da inauguração! Até breve #P12Lovers." Mayka Schneider - Produtora do P12 Guarapari

O cantor Silva e Mayka Schneider: no camarote do show do Skank e Marcelo Falcão Crédito: Léo Gurgel

Show de Skank e Marcelo Falcão no P12 Guarapari

APOSTAS DÉCOR PARA 2022

Os maiores especialistas do mundo de arquitetura e décor elegeram para 2022 alguns itens que são tendência para este ano, dentre eles: elementos naturais que levem a natureza pra dentro de casa, o minimalismo, a utilização de texturas e também o dourado. Para a arquiteta e especialista de produtos da Compose, Amanda Daleprane, todas essas apostas fazem entender e ter um ambiente com conexão e o bem-estar. “Nos últimos dois anos vimos uma mudança no olhar para dentro das residências. Os projetos arquitetônicos passam a valorizar o bem-estar, o acolhimento e traz ambientes mais minimalistas. A aposta é conectar esses valores e trazer ainda mais a natureza para dentro, trazer uma decoração mais comfy, com a utilização de revestimentos e elementos decorativos que ajudam a deixar a casa muito mais acolhedora e confortável”, explica.

VERÃO 2022

Chris Sancio, Fatinha Abelha, Kamilla Zamprogno, Fabiola Jabour, Luciana Rasseli, Edna Jabour, Karin Tonini e Bruna Medeiros: sob o sol da Peracanga, em Guarapari Crédito: Divulgação

DE OLHO NO ESTÁGIO

Muitos estudantes concluíram a graduação no fim do ano e isso significa que seus contratos de estágio também se encerram. Com isso, aumentam as vagas em aberto e a procura das empresas por novos estagiários, por conta da necessidade de fazer a renovação dos contratos. Para quem está em busca de uma oportunidade de aprendizado prático por meio do estágio, é hora de ficar de olho nas vagas. Segundo o superintendente executivo do CIEE-ES, Jossyl Cesar Nader, há vagas disponíveis todos os meses, porém, nos três primeiros meses do ano a oferta de oportunidades cresce consideravelmente. “Nessa época, muitos estudantes concluem o ensino médio, a graduação, ou o período de dois anos de contrato se encerra. Com isso, as vagas ficam disponíveis e é necessário a substituição para preenchê-las”, explica

FÉRIAS

Samira Pavesi: sob o sol da Praia da Taíba, no Ceará Crédito: Divulgação

RR NEWS

Cesinha Saade, Adriana Saade e os filhos Isabela e César Neto curtem férias na Europa. A primeira parada é Praga, na República Tcheca.

Alline Passamani e Rodrigo Abelha aproveitam dias de sol e mar, em Trancoso, na Bahia, ao lado dos filhos Rodriguinho e Martina.

Carol Roncetti e Bianco Santos celebraram o aniversário de 4 anos da filha Bia, neste domingo, com o tema Encanto da Disney.

Fundador da Morar Construtora, Sebastião Almeida comemorou 80 anos, ao lado da esposa Delva e dos filhos, neste sábado (29). Parabéns pra você!

Beatriz Rassele Croce Costa recebe a equipe uma equipe da RAI, a principal TV italiana, nesta segunda-feira (31), para um jantar em sua residência em Santa Teresa. A TV chegou ao Estado na última sexta-feira (28) para uma série de reportagens sobre a imigração italiana, no Espírito Santo.

Luciana Almeida e Rodrigo de Castro partiram para dias de férias em Londres.

Neusa Glória Santos comunica que estão abertos três editais para vagas na Academia Feminina Espírito-santense de Letras (AFESL). O período de inscrição é até 4 de maio.