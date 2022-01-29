FOTOS: Veja quem prestigiou a inauguração de novo beach club em Vitória

Fabiano Cardoso, Geminiano Gomes, Mirella Correa e Bruno Amaral Crédito: Monica Zorzanelli

Foi super prestigiando o coquetel de inauguração do novo o Ílios Beach House na Orla de Camburi, na noite de quinta-feira (27). Sob o comando dos empresários Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso, a casa tem decoração com inspiração grega. O menu é assinado pela chef Chay Lavagnoli. Na inauguração, o destaque foi a feijoada de frutos do mar, além do vinagrete de polvo, arroz de camarão, dadinho de tapioca e tiras de tilápia. O som da noite ficou por conta da gata DJ Jess Benevides.

A casa já está aberta ao público de segunda a segunda, de manhã até a noite e com programação musical nos finais de semana. Confira quem prestigiou a inauguração na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.

Inauguração do Ílios Beach House

INSTITUTO PONTE ESTÁ DE CASA NOVA

Ano novo, endereço novo. O Instituto Ponte (IP) está de casa nova. Após sete ano atuando nas instalações do Instituto João XXIII, no bairro Consolação, na capital, a entidade iniciará as atividades de 2022 na Faesa, na Avenida Vitória.

“A vivência no João XXII foi ótima, acolhedora e muito importante para abrigar os primeiros passos do IP. Agora estamos crescendo, ampliando nossas atividades e o número de alunos, e precisamos de um espaço maior. A Faesa, sempre grande parceira do IP, mais uma vez mostrou sua generosidade e está nos acolhendo. Estamos todos muito animados com a mudança e confiantes de que esse ano, mais uma vez, será de ótimos resultados para os nossos alunos”, afirmou a presidente e fundadora do IP, Bartira Almeida.

Na Faesa, o IP ocupará seis salas, sendo uma para o setor administrativo; um laboratório de informática; uma copa e espaço para estudos e três salas de aulas.

HAPPY HOUR

Mariela Siqueira e Vicente Depes: noite de verão na Praia do Canto Crédito: Monica Zorzanelli

DISCOGRAFIA DA MÚSICA POPULAR DO ES

A discografia da música popular produzida no Espírito Santo é o tema da palestra online que o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves vai realizar no dia 09 de fevereiro, às 20h, com transmissão pelo YouTube da Editora Cândida. O projeto foi selecionado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha.

Durante a live, que terá 50 minutos de duração, o autor vai falar sobre a historiografia da música popular no Estado a partir da perspectiva de seu novo livro, “Os Sons da Memória - Uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do Espírito Santo".

Entre os cantores, compositores e instrumentistas que contribuíram de forma indelével para a identidade musical capixaba, o pesquisador cita os saudosos Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Ester Mazzi e Raul Sampaio, que nos deixou no último dia 26 de janeiro aos 93 anos.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Tadeu Bianconi e Gabriel Lordello: no lançamento da segunda edição do livro "Expedição Capixaba – Uma viagem pitoresca e fotográfica pelo Espírito Santo" em Vitória Crédito: Divulgação

FEIRA DO PLÁSTICO

Empresários do setor de plástico se preparam para uma missão, organizada pelo SindplastES, para a Feira do Plástico Interplast, em Joinvile, Santa Catarina, que acontece entre os dias 5 e 8 de abril. O evento vai reunir toda a cadeia de produção de artigos plásticos, da matéria-prima ao produto pronto, passando pelo design, prototipagem, construção de moldes, máquinas de injeção, extrusão, sopro, corte e solda, impressão, termoformagem, reciclagem, periféricos, embalagens entre outros. Até o momento, cerca de 15 empresários já confirmaram presença na missão.

RR NEWS

Marianne Pernambuco e Fábio Chambô curtem dias de sol e mar na Anttunina Pousada e Spa, na Praia de Antunes, em Maragogi (AL).

Kamilla e Antônio Benjamin estão no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Visitaram a vinícola Geisse, onde foram recebidos pelo proprietário Mário Geisse.

Depois de um giro por Angra dos Reis, Andréia Lopes e Márcio Braga curtem o final de semana em Parati, litoral de Anchieta, ao lado de Vandinha Lopes Luciano Ferreira.

Maely Coelho comemora: a a MedSênior cresceu na pandemia. Saltou de 50 mil para mais de 75 mil vidas em 2021. A carteira de clientes segue crescendo na pandemia, assim como os planos de expansão da operadora de saúde capixaba exclusiva da terceira idade. Com mais de 25 unidades próprias e atuação no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a companhia se prepara para chegar a São Paulo em 2022.