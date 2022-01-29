FOTOS: Veja quem prestigiou a inauguração de novo beach club em Vitória

Foi super prestigiando o coquetel de inauguração do novo o Ílios Beach House na Orla de Camburi, na noite de quinta-feira (27). Sob o comando dos empresários Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso, a casa tem decoração com inspiração grega. O menu é assinado pela chef Chay Lavagnoli. Na inauguração, o destaque foi a feijoada de frutos do mar, além do vinagrete de polvo, arroz de camarão, dadinho de tapioca e tiras de tilápia. O som da noite ficou por conta da gata DJ Jess Benevides.
A casa já está aberta ao público de segunda a segunda, de manhã até a noite e com programação musical nos finais de semana. Confira quem prestigiou a inauguração na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Inauguração do Ílios Beach House
INSTITUTO PONTE ESTÁ DE CASA NOVA
Ano novo, endereço novo. O Instituto Ponte (IP) está de casa nova. Após sete ano atuando nas instalações do Instituto João XXIII, no bairro Consolação, na capital, a entidade iniciará as atividades de 2022 na Faesa, na Avenida Vitória.
“A vivência no João XXII foi ótima, acolhedora e muito importante para abrigar os primeiros passos do IP. Agora estamos crescendo, ampliando nossas atividades e o número de alunos, e precisamos de um espaço maior. A Faesa, sempre grande parceira do IP, mais uma vez mostrou sua generosidade e está nos acolhendo. Estamos todos muito animados com a mudança e confiantes de que esse ano, mais uma vez, será de ótimos resultados para os nossos alunos”, afirmou a presidente e fundadora do IP, Bartira Almeida.
Na Faesa, o IP ocupará seis salas, sendo uma para o setor administrativo; um laboratório de informática; uma copa e espaço para estudos e três salas de aulas.
HAPPY HOUR
DISCOGRAFIA DA MÚSICA POPULAR DO ES
A discografia da música popular produzida no Espírito Santo é o tema da palestra online que o jornalista e escritor José Roberto Santos Neves vai realizar no dia 09 de fevereiro, às 20h, com transmissão pelo YouTube da Editora Cândida. O projeto foi selecionado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura de Vila Velha.
Durante a live, que terá 50 minutos de duração, o autor vai falar sobre a historiografia da música popular no Estado a partir da perspectiva de seu novo livro, “Os Sons da Memória - Uma leitura crítica de 40 discos que marcaram época na música do Espírito Santo".
Entre os cantores, compositores e instrumentistas que contribuíram de forma indelével para a identidade musical capixaba, o pesquisador cita os saudosos Maurício de Oliveira, Hélio Mendes, Ester Mazzi e Raul Sampaio, que nos deixou no último dia 26 de janeiro aos 93 anos.
LANÇAMENTO DE LIVRO
FEIRA DO PLÁSTICO
Empresários do setor de plástico se preparam para uma missão, organizada pelo SindplastES, para a Feira do Plástico Interplast, em Joinvile, Santa Catarina, que acontece entre os dias 5 e 8 de abril. O evento vai reunir toda a cadeia de produção de artigos plásticos, da matéria-prima ao produto pronto, passando pelo design, prototipagem, construção de moldes, máquinas de injeção, extrusão, sopro, corte e solda, impressão, termoformagem, reciclagem, periféricos, embalagens entre outros. Até o momento, cerca de 15 empresários já confirmaram presença na missão.
RR NEWS
Marianne Pernambuco e Fábio Chambô curtem dias de sol e mar na Anttunina Pousada e Spa, na Praia de Antunes, em Maragogi (AL).
Kamilla e Antônio Benjamin estão no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Visitaram a vinícola Geisse, onde foram recebidos pelo proprietário Mário Geisse.
Depois de um giro por Angra dos Reis, Andréia Lopes e Márcio Braga curtem o final de semana em Parati, litoral de Anchieta, ao lado de Vandinha Lopes Luciano Ferreira.
Maely Coelho comemora: a a MedSênior cresceu na pandemia. Saltou de 50 mil para mais de 75 mil vidas em 2021. A carteira de clientes segue crescendo na pandemia, assim como os planos de expansão da operadora de saúde capixaba exclusiva da terceira idade. Com mais de 25 unidades próprias e atuação no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Brasília, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a companhia se prepara para chegar a São Paulo em 2022.