Joalheiro do ES vai expor em feira internacional de gemas nos EUA

Nosso joalheiro e empresário Dorion Soares é um dos expositores brasileiros a participar da Tucson Gem and Mineral Show, que acontece no estado do Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos, de 1º a 6 de fevereiro de 2022. De lá, o designer de joias parte para Nova York e em seguida Miami, onde vai acompanhar o andamento das operações da joalheria DS, que fica a bordo de um dos navios mais luxuosos do mundo, e cumprir agenda de reuniões.
VERÃO 2022
BBB NO CAFÉ
A ex-BBB Gizelly Bicalho lança o projeto “Casa de Verão” e receberá influenciadores de todo o Brasil em Meaípe, Guarapari. A programação dos convidados Gabi Prado, Pocah, Yarley, Caio Afiune, Carol Marchezi, Lucas Vrau, Cinthia Cruz, Gleici Damasceno, Pablo Sales e Julia Alvarenga inclui os shows no Cafe de la Musique e as festas na Casa de Verão.
ANIVERSÁRIO
DESPEDIDA DO SKANK
O P12 Internacional Guarapari encerra sua programação de verão com a despedida do Skank. O primeiro show da banda no Espírito Santo foi promovido pelo produtor Cícero Ribeiro, na antiga Mega Zoom, em meados da década de 90. Cícero é um dos seis sócios envolvido no show de despedida.
O grupo Skank nasceu em 1991, em Belo Horizonte tendo Samuel Rosa na guitarra e voz, Henrique Portugal nos teclados, Lelo Zaneti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. Com o objetivo de transportar o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira, eles explodiram em 1993 e se mantém em cena até 2022.
PARCERIA
TREINO SOLIDÁRIO
A bela vista da praia de Meaípe será o cenário para a aula de circuito funcional Guarafit promovida pela personal Priscila Mendes e pela diretora-criativa da Nola, Tainah Farias, no Café de la Musique, neste sábado, 29, a partir das 10h. O evento será aberto ao público e, para participar, basta levar dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados para instituições de caridade.
ALMOÇO
RR NEWS
Catarina Riva convida para a inauguração da nova sede do Instituto Riva, dia 4 de fevereiro, no Palácio do Café, na Enseada do Suá. O bufê será assinado pelo chef Hugo Grassi.
Kelly Andrade foi bastante prestigiada em sua cerimônia de posse como presidente da OAB de Cariacica: foram aplaudi-la os desembargadores Elisabeth Lordes e Raphael Câmara, o juiz Renan Sales, o prefeito Euclerio Sampaio, o ex-presidente da Ordem Homero Mafra, a promotora Cristiane Esteves Soares, dentre muitos outros nomes.
Neidy Christo e Fabíola Costa participam da cerimônia de posse da nova diretoria da ABRH-ES na noite de 10 de fevereiro, no SEBRAE. O evento terá número restrito de convidados no presencial e será aberto ao público na transmissão, ao vivo, pelo Youtube. Neidy assume a presidência e Fabíola a vice-presidência da ABRH-ES. Também tomarão posse os diretores da nova gestão do triênio 2022-2024.