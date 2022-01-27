Joalheiro do ES vai expor em feira internacional de gemas nos EUA

O empresário e joalheiro Dorion Soares Crédito: Dorion Soares/Divulgação

Nosso joalheiro e empresário Dorion Soares é um dos expositores brasileiros a participar da Tucson Gem and Mineral Show, que acontece no estado do Arizona, em Tucson, nos Estados Unidos, de 1º a 6 de fevereiro de 2022. De lá, o designer de joias parte para Nova York e em seguida Miami, onde vai acompanhar o andamento das operações da joalheria DS, que fica a bordo de um dos navios mais luxuosos do mundo, e cumprir agenda de reuniões.

VERÃO 2022

Priscila Porto: em final de semana no Café de la Musique, em Guarapari Crédito: Divulgação

BBB NO CAFÉ

A ex-BBB Gizelly Bicalho lança o projeto “Casa de Verão” e receberá influenciadores de todo o Brasil em Meaípe, Guarapari. A programação dos convidados Gabi Prado, Pocah, Yarley, Caio Afiune, Carol Marchezi, Lucas Vrau, Cinthia Cruz, Gleici Damasceno, Pablo Sales e Julia Alvarenga inclui os shows no Cafe de la Musique e as festas na Casa de Verão.

ANIVERSÁRIO

A aniversariante Flavia Gimenes, o marido José Renato Almeida e os filhos Matheus e Bernardo: celebrando idade nova em família Crédito: Divulgação

DESPEDIDA DO SKANK

O P12 Internacional Guarapari encerra sua programação de verão com a despedida do Skank. O primeiro show da banda no Espírito Santo foi promovido pelo produtor Cícero Ribeiro, na antiga Mega Zoom, em meados da década de 90. Cícero é um dos seis sócios envolvido no show de despedida.

O grupo Skank nasceu em 1991, em Belo Horizonte tendo Samuel Rosa na guitarra e voz, Henrique Portugal nos teclados, Lelo Zaneti no baixo e Haroldo Ferretti na bateria. Com o objetivo de transportar o clima do dancehall jamaicano para a tradição pop brasileira, eles explodiram em 1993 e se mantém em cena até 2022.

PARCERIA

A diretora de Operações da Apex Partners, Ana Paula França, é a nova diretora de Programas Estruturados do Ibef-ES. Na foto, Ana está ao lado de Paulo Wanick, diretor de Finanças da ArcelorMittal Brasil e presidente do Ibef-ES Crédito: Carol Veiga

TREINO SOLIDÁRIO

A bela vista da praia de Meaípe será o cenário para a aula de circuito funcional Guarafit promovida pela personal Priscila Mendes e pela diretora-criativa da Nola, Tainah Farias, no Café de la Musique, neste sábado, 29, a partir das 10h. O evento será aberto ao público e, para participar, basta levar dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados para instituições de caridade.

ALMOÇO

Larissa Lima, expert em harmonização facial e odontologia estética, realizou almoço de negócios para definir as metas de 2022 para sua clínica Crédito: Divulgação

RR NEWS

Catarina Riva convida para a inauguração da nova sede do Instituto Riva, dia 4 de fevereiro, no Palácio do Café, na Enseada do Suá. O bufê será assinado pelo chef Hugo Grassi.

Kelly Andrade foi bastante prestigiada em sua cerimônia de posse como presidente da OAB de Cariacica: foram aplaudi-la os desembargadores Elisabeth Lordes e Raphael Câmara, o juiz Renan Sales, o prefeito Euclerio Sampaio, o ex-presidente da Ordem Homero Mafra, a promotora Cristiane Esteves Soares, dentre muitos outros nomes.

A anfitriã e franqueada da marca no noroeste do Estado, Joselia Dias, entre a filha Yasmin e o empresário Patrick Schilte: na inauguração da primeira franquia da marca e 1ª loja Conceito Fast Nutri Store, em Colatina Crédito: Louise Lopes