Marataízes, no litoral Sul do ES, ganha beach club no verão 2022

Beach Club Caminho do Mar, em Marataízes Crédito: Divulgação

Patrícia Mosé e do médico João Alípio Noé. Marataízes, no litoral Sul do ES , acaba de ganhar um beach club. O Caminho do Mar fica em Boa Vista do Sul, última praia da cidade, próximo à Lagoa do Siri, numa região de falésias. O projeto é da jornalistae do médico

O espaço conta com beach bar, quadra de beach tênis, frescobol, slackline, espaço kids e bangalôs à beira da praia. Em breve, a casa ganhará um espaço para festas e casamentos e chalés para aluguel pro Airbnb.

Patricia Mosé e João Alípio Noé receberam o ator Raphael Vianna no último final de semana, Beach Club Caminho do Mar, em Marataízes Crédito: Divulgação

Beach club Caminho do Mar

NOVO BEACH HOUSE NA ORLA DE CAMBURI

A orla de Camburi vai ganhar ares gregos e clima de casa de praia. É que os quiosques 10 e 11 deram lugar ao mais novo beach house de Vitória, o Ílios Beach House. A casa abre ao público a partir de sexta (28), às 10h, unindo uma gastronomia variada, boa música, drinques e uma decoração inspirada nas casas gregas e no estilo mediterrâneo. Nesta quinta (27), os anfitriões Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso apresentam a casa para imprensa e convidados.

VERÃO 2022

Nosso empresário Alipio Neto recebe em seu condomínio, Manoa Eco Villa, em Costa Dourada, na Bahia, o DJ Jesus Luz, que fez show exclusivo para convidados e condôminos Crédito: Divulgação

CAMPANHA 10 TONELADAS

Quem não abre mão de ir ao cinema, tem um motivo a mais para aproveitar a ação desenvolvida pelo Kinoplex, no Shopping Praia da Costa, “Campanha 10 toneladas”. Até o dia 31 de janeiro, ao doar 1 quilo de arroz, feijão, açúcar ou macarrão, o cliente só paga meia-entrada. As doações recebidas serão destinadas à APAE Vila Velha.

GUARAPARI

Juliane Neves e Felipe Fioroti: em final de semana no Café de la Musique Crédito: Divulgação

A VOLTA DO PIERCING

As tendências de moda e beleza vão e voltam o tempo todo. Muito usado nas décadas de 1990 e 2000, o piercing no umbigo volta com tudo e é destaque entre os assuntos mais pesquisados pelos internautas no Google. Bárbara Pires, tatuadora e body piercer, fala que a influenciadora Viih Tube foi uma das responsáveis por trazer de volta o uso do acessório este ano.

CASAMENTO

Bárbara Arruda e Lino Peterlinkar: sim-sim na Igreja de São Gonçalo e recepção no Ilha Álvares Cabral Crédito: Divulgação

RR NEWS

Getulio Gomes de Azevedo está no Rio de Janeiro para a Eyewear Premium Preview, evento super exclusivo para conhecer as novidades da próxima temporada de marcas como Gucci, Chloe, Montblanc e Ana Hickmann.

Ana Clara Benevides convida para o Bazar da Ana, no próximo dia 5 de fevereiro, no Shopping Vitória, em frente à Vivara. O bazar contará com roupas, bolsas, sapatos, cintos e produtos de beleza. Parte do lucro arrecadado será revertido para instituições de animais abandonados.

Claude Troisgros, Juarez Campos, Pablo Pavón e Duaine Clements: encontro de grandes chefs regado a moqueca capixaba em Vitória Crédito: Divulgação

Presidente da OAB de Cariacica e região, Dra Kelly Andrade se reuniu com o presidente da CAAES (Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo), Dr Ben Hur Farina, para tratar de uma série de temas: o itinerário por Viana da van que transporta advogados interfóruns, os convênios de lazer e esporte para advocacia, o convênio da OAB com a AABB de Domingos Martins, além de outros projetos da 11º Subseção, que serão implementados em parceria com a CAAES.

Empresários do setor de combustíveis, capitaneados por Maxuel de Paula, estiveram reunidos com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos. Em pauta, a estabilização da pauta do ICMS sobre o combustível no Espírito Santo. O pleito beneficia toda a população, já que busca conter parcialmente a escalada prevista do preço da gasolina - em razão da consequente alta do petróleo.