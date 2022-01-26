Marataízes, no litoral Sul do ES, ganha beach club no verão 2022

Marataízes, no litoral Sul do ES, acaba de ganhar um beach club. O Caminho do Mar fica em Boa Vista do Sul, última praia da cidade, próximo à Lagoa do Siri, numa região de falésias. O projeto é da jornalista Patrícia Mosé e do médico João Alípio Noé.
O espaço conta com beach bar, quadra de beach tênis, frescobol, slackline, espaço kids e bangalôs à beira da praia. Em breve, a casa ganhará um espaço para festas e casamentos e chalés para aluguel pro Airbnb.
Beach club Caminho do Mar
NOVO BEACH HOUSE NA ORLA DE CAMBURI
A orla de Camburi vai ganhar ares gregos e clima de casa de praia. É que os quiosques 10 e 11 deram lugar ao mais novo beach house de Vitória, o Ílios Beach House. A casa abre ao público a partir de sexta (28), às 10h, unindo uma gastronomia variada, boa música, drinques e uma decoração inspirada nas casas gregas e no estilo mediterrâneo. Nesta quinta (27), os anfitriões Geminiano Gomes e Fabiano Cardoso apresentam a casa para imprensa e convidados.
VERÃO 2022
CAMPANHA 10 TONELADAS
Quem não abre mão de ir ao cinema, tem um motivo a mais para aproveitar a ação desenvolvida pelo Kinoplex, no Shopping Praia da Costa, “Campanha 10 toneladas”. Até o dia 31 de janeiro, ao doar 1 quilo de arroz, feijão, açúcar ou macarrão, o cliente só paga meia-entrada. As doações recebidas serão destinadas à APAE Vila Velha.
GUARAPARI
A VOLTA DO PIERCING
As tendências de moda e beleza vão e voltam o tempo todo. Muito usado nas décadas de 1990 e 2000, o piercing no umbigo volta com tudo e é destaque entre os assuntos mais pesquisados pelos internautas no Google. Bárbara Pires, tatuadora e body piercer, fala que a influenciadora Viih Tube foi uma das responsáveis por trazer de volta o uso do acessório este ano.
CASAMENTO
RR NEWS
Getulio Gomes de Azevedo está no Rio de Janeiro para a Eyewear Premium Preview, evento super exclusivo para conhecer as novidades da próxima temporada de marcas como Gucci, Chloe, Montblanc e Ana Hickmann.
Ana Clara Benevides convida para o Bazar da Ana, no próximo dia 5 de fevereiro, no Shopping Vitória, em frente à Vivara. O bazar contará com roupas, bolsas, sapatos, cintos e produtos de beleza. Parte do lucro arrecadado será revertido para instituições de animais abandonados.
Presidente da OAB de Cariacica e região, Dra Kelly Andrade se reuniu com o presidente da CAAES (Caixa de Assistência dos Advogados do Espírito Santo), Dr Ben Hur Farina, para tratar de uma série de temas: o itinerário por Viana da van que transporta advogados interfóruns, os convênios de lazer e esporte para advocacia, o convênio da OAB com a AABB de Domingos Martins, além de outros projetos da 11º Subseção, que serão implementados em parceria com a CAAES.
Empresários do setor de combustíveis, capitaneados por Maxuel de Paula, estiveram reunidos com o vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Marcelo Santos. Em pauta, a estabilização da pauta do ICMS sobre o combustível no Espírito Santo. O pleito beneficia toda a população, já que busca conter parcialmente a escalada prevista do preço da gasolina - em razão da consequente alta do petróleo.