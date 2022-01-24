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Renata Rasseli

Dubai é o destino mais desejado pelos turistas em 2022

A cidade dos Emirados Árabes Unidos venceu o Prêmio Travellers’ Choice, promovido pela plataforma TripAdvisor

Públicado em 

24 jan 2022 às 02:10
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dubai
Dubai Crédito: Shutterstock
Dubai, nos Emirados Árabes, é o destino mais desejados dos turistas de 2022, segundo o  prêmio Travelers’ Choice Awards 2022: O Melhor dos Melhores Destinos, da plataforma de viagens TripAdvisor. 
A cidade ultramoderna ocupa o primeiro lugar do prêmio, mas não é a única no Oriente Médio. A lista conta ainda com hot spots europeus a destinos tropicais e desérticos. 
O segundo lugar ficou com Londres, no Reino Unido, seguido de Cancún (México), Bali (Indonésia) e Creta (Grécia). 
Em sexto lugar, está  Roma, na Itália; na sétima posição está Cabo San Lucas, no México, seguido de Istambul (Turquia); Paris (França) e Hurghada, Egito

VERÃO 2022

Joelmo Costa, Fabiana Croce, Mari
Joelmo Costa, Fabiana Croce, Mariana Sandri, Bia e Caio Perenzin e Lorena Croce: sob o sol de Trancoso, Bahia Crédito: Divulgacao

TURISMO CRESCE 57%

Segundo pesquisa divulgada pelo Governo Federal no último dia 13, o Índice de Atividades Turísticas cresceu 4,2% em novembro de 2021 no país, a sétima alta consecutiva. O ganho acumulado é de 57,5%. "Os números mostram que o turismo responsável e pautado na biossegurança permite a manutenção das atividades", comenta o secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli.

ANIVERSÁRIO

Monica Chieppe, Jessica Chieppe e Alexandra Thomazini
Monica Chieppe, a aniversariante Jessica Chieppe e Alexandra Thomazini: celebrando idade nova em Trancoso Crédito: Lorena Croce

NEGÓCIOS

As empresárias Cristina Ferraz e Cristina Leite vivem um momento promissor de seus negócios, que cresceu cerca de 150% no período da pandemia. E já no primeiro bimestre de 2022, já inaugura duas franquias da marca Fast Nutri. A primeira de Colatina, chega nesta terça, dia 25. Em meados de fevereiro, está prevista a abertura segunda franquia da marca, em Vila Velha.

FÉRIAS

Leticia Rody e Marcelo Netto
Leticia Rody e Marcelo Netto: em tour pelos EUA Crédito: Divulgação

NOVA ALA

O hospital Meridional Serra inaugurou nova ala oncológica na unidade com objetivo de suprir uma demanda de saúde no município. A nova área de 233,23 m² construída é fruto de um investimento de aproximadamente R$ 2 milhões.
Fabio Frank, Marcio Machado, Fer
Fábio Frank, Márcio Machado, Fernando Zamprogno e Michel Castro: na inauguração da nova ala oncológico do  Hospital Meridional Crédito: Cacá Lima
O novo espaço é um modelo multidisciplinar e eficiente com serviços de Oncologia Clínica, Hematologia, Equipe Multiprofissional e Touca de Crioterapia, comportando ambulatórios, áreas de diagnósticos e centro infusional completo para tratamento oncológico e de outras doenças. Além disso, esse investimento traz melhorias significativas em estrutura nesse setor para conseguir atender aos pacientes com câncer do início do diagnóstico ao fim do tratamento.

RR NEWS

A dermatologista e Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Dra. Irene Baldi recebe em sua clínica na Praia do Canto, nesta segunda (24), a tatuadora Kessy Borges e sua equipe, para um workshop onde serão tiradas dúvidas em relação a pele e a arte de tatuar. “Vamos tirar dúvidas e passar nosso conhecimento sobre cuidados com a tatuagem, tipos de pele, tatuar em cicatrizes, sobre queloides, remoção de tatuagem, entre outros”, explica a médica.
A endocrinologista e especialista em Medicina Esportiva, Gisele Lorenzoni, está em São Paulo para aula presencial de sua pós-graduação em Nutrologia no Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa.
Samira Pavesi com a curadora da exposição Nathalie Nicolas
A artista capixaba Samira Pavesi e a curadora da exposição Nathalie Nicolas: no vernissage de "Imersão no gênero feminino), em Fortaleza Crédito: Divulgação
Foi um sucesso a abertura da exposição ‘Imersão no gênero feminino’, no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará – MAUC, em Fortaleza, na qual Samira Pavesi é a única capixaba entre outras 23 artistas brasileiras selecionadas a expor sua arte na mostra. Samira desembarcou por lá para prestigiar o badalado vernissage. A curadora Nathalie Nicolas escolheu duas obras da artista capixaba. A exposição segue para visitação até dia 25 de fevereiro.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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